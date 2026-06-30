Американцы и боснийцы не будут форсировать события

прогноз на матч ЧМ-2026, ставка за 2.50

2 июля в матче 1/16 финала плей-офф чемпионата мира по футболу сыграют США и Босния и Герцеговина. Начало игры — в 03:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.50.

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США: помощь родных стен

Турнирное положение: Американцы довольно уверенно прошли групповой этап. «Штатники» с 6 очками заняли первое место в своем квартете.

При этом США в трех турах наколотили 8 голов в ворота соперников. А вот пропустили американцы четыре мяча.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. США драматично уступили туркам (2:3).

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До того американцы уверенно переиграли Австралию (2:0). А вот в стартовом туре Мундиаля команда разгромила Парагвай (4:1).

При этом США забивает не меньше двух мячей за матч. Плюс в приличных кондициях находится Фоларин Балоган, отличившийся двумя забитыми мячами на чемпионате мира.

Календарь и таблица ЧМ-2026

Состояние команды: Американцы имеют не самые надежные тылы. Проблемы в обороне обнажились в поединке с турками.

В кадровом плане США привычно выглядят весьма симпатично. Подбор игроков у «штатников» прекрасный, родные стены помогают. Плюс ко всему, американцы одолели боснийцев в двух из трех очных поединках.

Босния и Герцеговина: слово за Джеко

Турнирное положение: Эта команда со скрипом пробилась в плей-офф. Боснийцы финишировали на третьей позиции, добыв всего 4 очка в трех турах.

Причем Босния и Герцеговина забила 5 мячей в трех поединках группового этапа. А вот в свои ворота балканцы пропустили шесть голов.

Последние матчи: команда никому за здорово живешь не дает себя в обиду. В предыдущем поединке был обыгран Катар (3:1).

До того боснийцы по всем статьям уступили Швейцарии (1:4). А вот несколько ранее они подписали мировую с Канадой (1:1).

В пяти своих последних поединках Босния и Герцеговина сумела добыть всего одну победу. Команда отличилась шестью забитыми мячами при семи пропущенных.

Состояние команды: Босния и Герцеговина имеет качественный подбор исполнителей во всех линиях. Да и в плане реализации балканцы несколько поднаторели.

Правда, пока не открыл счет своим голам на чемпионате мира Эдин Джеко. Тем не менее, ветеран весьма полезен в подыгрыше партнерам.

Из пяти своих голов на Мундиале боснийцы два забили в первых таймах. При этом команда всегда прибавляет после перерыва, да и забивать в составе команды есть кому.

На что ставят в матче США — Босния и Герцеговина Букмекерские коэффициенты на матч США — Босния и Герцеговина: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу США дают 1.36, а на Боснию и Герцеговину — 8.50; ничейный исход букмекеры оценивают в 5.00.

Победу «штатников» в первом тайме можно взять за 1.80, тогда как успех боснийцев до перерыва рассматривается за 8.50.

Прогноз: Обе команды обычно прибавляют после перерыва, так что в первом тайме вряд ли стоит ожидать от соперников особой атакующей активности.

2.50 Ничья в 1-м тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.50 на матч США — Босния и Герцеговина позволит вывести на карту выигрыш 1500₽, общая выплата — 2500₽

Ставка: Ничья в 1-м тайме за 2.50.

Прогноз: более рискованный прогноз, что второй тайм завершится вничью.

2.75 Ничья во 2-м тайме Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.75 на матч США — Босния и Герцеговина позволит вывести на карту выигрыш 1750₽, общая выплата — 2750₽

Ставка: Ничья во 2-м тайме за 2.75.

Пять причин, почему ставка зайдет