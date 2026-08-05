Ставка на легкую конницу в финальной трети поля «сливочных», представленную трио Винисиус Жуниор — Килиан Мбаппе — Родриго, не оправдала себя в силу различных факторов, оставив столичный клуб без трофеев в минувшем сезоне. Тактику «бланкос» изменили с назначением на тренерский мостик Жозе Моуринью, настоявшего на покупке столба нападения Карлоса Эспи, который способен добавить вариативности атакующей линии команды.

Не было бы счастья, да Этта Эйонг помог

Пристальное внимание ведущих испанских коллективов никогда не окружало уроженца муниципалитета Табернес-де-Вальдигна, расположившегося у подножья горного массива Монтенья-де-лес-Креус в автономном обществе Валенсия, — Эспи не котировался даже в родном «Леванте», однако текущий год перевернул карьеру молодого ариете с ног на голову. Вклад в стремительное продвижение Карлоса по профессиональной лестнице внес его агент Пеп Серер, с которым они рука об руку шагают с момента обучения форварда в Католическом университете.

Именно 60-летний менеджер, пробовавший себя в тренерском ремесле, как рулевой «Кайрата» и ассистент наставника «Сельты» и «Гранады», перевел клиента из кантеры скромной «Альсиры», коротающей дни в Терсере, в академию «Леванте», о чем на первых порах сожалел. Хавьер Кальеха, предоставивший Эспи шанс дебютировать во взрослой обойме «лягушек» на просторах Сегунды против «Расинг Ферроля» 18 февраля 2024, на следующий день сложил полномочия и передал бразды правления Фелипе Миньямбресу, который в упор не видел юного проспекта даже в заявке валенсийцев.

Кардинально ситуация не претерпела изменений при Хулиане Калеро, зафиксировавшем за подопечным роль джокера, — в 42-х поединках второго дивизиона Испании 2024/2025 он тридцать пять раз выходил на газон со скамейки запасных, удостаиваясь в среднем тринадцати минут игрового времени. Несмотря на минимальную практику, Карлос не отчаивался и мечтал доказать 55-летнему специалисту собственную профпригодность, став соавтором триумфа «Леванте» в Сегунде благодаря шести забитым мячам (более того для дубля в ворота «Бургоса» ему хватило четверти часа).

Антропометрические данные (рост 194 см) позволяли Эспи грамотно действовать на втором этаже в штрафной площади оппонентов, и именно ударом головой тогдашний тридцать восьмой номер «лягушек» трижды огорчил их, к тому же, он оказался далеко не бесполезен в подыгрыше, заработав два пенальти и дважды ассистировав одноклубникам. Старания воспитанника игнорировал Калеро, который недвусмысленно намекнул, что кроме статуса резервного в Примере ему нечего предложить Карлосу, но тот вновь заупрямился и наотрез отказался от уговоров агента сменить гавань прошлым летом.

Карлос Эспи (справа) globallookpress.com

Слова Хулиана не разошлись с делом — первую часть розыгрыша Ла Лиги менеджер мариновал нападающего в запасе, выделив девяносто минут только в рамках Кубка Короля против «Ориуэлы», где Эспи отличился дублем. Вполне вероятно, что зимой Карлос готов был сдаться и попросить «Леванте» о трансфере, однако сразу два события заставили его снова задержаться в Валенсии.

Удручающие результаты Калеро в высшем испанском эшелоне (девять поражений в четырнадцати турах) поставили крест на дальнейших перспективах мадридца во главе валенсийцев, которые рассмотрели спасителя в Луише Каштру, ранее набивавшем шишки в чемпионатах Португалии, Греции и Франции. Вторым фактором послужил разлад в отношениях между клубом и снайпером Карлом Этта Эйонгом, разрывавшем Примеру в августе — октябре, сперва защищая цвета «Вильярреала», откуда перебрался в «Леванте» за 3 млн евро.

22-летний камерунец без раскачки начал кампанию, записав себе в актив к десятому туру Ла Лиги шесть голов и три ассиста, и заслужил интерес со стороны зарубежных коллективов, в частности среди претендентов на него фигурировал московский ЦСКА. Боссы «Леванте» оперативно смекнули, что необходимо ковать железо, пока горячо, и грезили увидеть на счету 30 млн евро, тем не менее Этта Эйонг не рассматривал отъезд из Испании, попав в опалу валенсийцев и, тем самым, повысив приоритет Эспи в глазах Каштру.

Урожайное полугодие

Упустить предоставленную судьбой возможность Карлос не имел права, мгновенно завоевав сердца инчас «Леванте», когда с февраля устроил голевую феерию в чемпионате, поражая владения соперников на протяжении четырех встреч кряду: дубли «Алавесу» и «Реал Овьедо», по одному мячу «Жироне» и «Райо Вальекано». Луиш Каштру вколол инъекцию выздоровления не только Эспи, но и всей команде, принявшейся коллекционировать набранные баллы с завидной регулярностью, — на дистанции с 26-го по 38-ой тур «лягушки» проиграли лишь трижды, разжившись двадцатью четырьмя пунктами и сохранив прописку в элите.

Проснулся знаменитым 21-летний таранный форвард уже в апреле, опередив таких именитых исполнителей как Ламин Ямаль и Федерико Вальверде в споре за награду лучшего игрока марта в Примере. Настреляв за короткий промежуток времени одиннадцать голов, Карлос дополнил коллекцию титулом MVP сезона Ла Лиги в категории до двадцати трех лет, оставив за спиной Арду Гюлера из мадридского «Реала», Фермина Лопеса из «Барселоны», Виктора Муньоса из «Осасуны» и Альберто Молейро из «Вильярреала».

Карлос Эспи globallookpress.com

Чутье хищника, отточенное годами до автоматизма, поддерживает на высоком уровне процент реализации Эспи, который, имея xG 7.83, довел до логического финала одиннадцать комбинаций, нанеся при этом 57 ударов по воротам, — к примеру, Лукасу Бойе из «Алавеса» и Кучо Эрнандесу из «Бетиса» для достижения аналогичного количества забитых мячей понадобилось 63 и 89 попыток соответственно. Тепловая карта Карлоса наглядно демонстрирует, что он приклеен к штрафной площади, откуда отправил в сетку львиную долю голов (8), причем ровно половина из них пришлась точно в цель головой.

Подарок для «Особенного»

Как указывали выше, переход Эспи лично лоббировал Жозе Моуринью, далекий от модели игры с ложной «девяткой» и привыкший видеть в своих командах классических наконечников атак, которыми в первое его мадридское пришествие являлись Карим Бензема и Гонсало Игуаин. Продав Гонсало Гарсию в «Фулхэм» за 40 млн евро и приобретя Карлоса за 25 млн евро, президент «Реала» Флорентино Перес вновь показал мастер-класс ведения бизнеса, молниеносно залатав образовавшуюся брешь и выйдя при этом в плюс.

Жозе Моуринью globallookpress.com

Конечно, кантерано «Ла Фабрики» и новобранец «сливочных» отличаются по телосложению и манере выступлений, последний больше напоминает Альваро Морату в расцвете сил, который славился борьбой в верховых единоборствах и умел предугадать отскок, чтобы переправить снаряд в конечную точку, либо Хоселу, внешне кажущегося неотесанным исполнителем, но покорившего «Сантьяго Бернабеу» за годичную аренду своим инстинктом завершителя, чему подтверждение десять результативных ударов в Примере и пять в Лиге чемпионов УЕФА.

Типаж Эспи подходит сугубо на роль центрального форварда, хотя он, помимо гренадерских качеств, обладает взрывной скоростью, разгоняясь до 33.8 км/час, — удивительно, что «Барселона», потерявшая Роберта Левандовского, даже не взглянула в его сторону, оказавшись один на один с Ферраном Торресом, которого обхаживает «ПСЖ». Рассчитывать на постоянное место в старте Карлосу, безусловно, не приходится из-за наличия в «Реале» звезды мирового масштаба — Килиана Мбаппе, адаптировавшегося к игре на острие, правда карты Жозе Моуринью способен спутать побег Винисиуса Жуниора в лондонский «Арсенал», и тогда француз может перебазироваться на знакомый ему левый фланг, оставив позицию страйкера вакантной.

Бурная активность «королевского клуба» на летнем трансферном рынке состоит как из расставания с целым рядом исполнителей, в частности свободными агентами Дани Карвахалем, Давидом Алабой и Дани Себальосом, и сдачей Франко Мастантуоно в аренду «Фиорентине», так и удовлетворения любых запросов «The Special One» — штамп с мадридской пропиской получили Бернардо Силва, Ибраима Конате, Дензел Дюмфрис и Марк Кукурелья. Видоизмененный проект «Реала» под руководством темпераментного португальского специалиста грозит пошуметь и на испанских просторах, и в еврокубковых баталиях, вернув себе корону Ла Лиги и перешагнув за пятнадцать триумфов в ЛЧ.