Возвращение Жозе Моуринью в «Реал Мадрид» вызывает два противоречивых, но не взаимоисключающих чувства, пишет автор ESPN Габриэль Маркотти.

Одно из них — это ностальгия. Основная часть болельщиков считает его время в клубе — противостояние Пепу Гвардиоле, Лионелю Месси и «Барселоне» один на один, победа в чемпионате с рекордным количеством очков и голов, когда каждая игра была взрывоопасной битвой «мы против них» — своего рода золотым веком. Неважно, что клуб выиграл четыре титула Лиги чемпионов за пять лет после его ухода, основы уверенности в себе и победного менталитета были заложены в течение его трех сезонов. И именно к этому они хотят вернуться.

Другое чувство — это идея «незавершенных дел». Третий сезон, превратившийся в токсичную психологическую драму, в которой они финишировали на 15 очков позади «Барселоны» и расстались после поражения от «Атлетико Мадрид» в финале Кубка Испании, заставляет задуматься о том, что могло бы быть. Что, если бы обе стороны поступили иначе? Сожгли бы меньше мостов, лучше сгладили бы разногласия? Меньше высокомерия, больше эмпатии? (Любимое модное словечко Моуринью в наши дни).

Оба чувства вполне понятны, но потенциально опасны, потому что это другой Моуринью и другой «Реал Мадрид». Как сказал греческий философ Гераклит около 2500 лет назад: «Никто не входит в одну и ту же реку дважды, ибо это уже не та же река и не тот же человек».

Дело не только в том, что, несмотря на все романтические воспоминания об эпохе Моуринью, «Реал Мадрид» выиграл всего два крупных трофея — один титул Ла Лиги и один Кубок Испании — за три года, что заставляет задуматься, стоило ли это коллективного нервного напряжения. Особенно учитывая, что наибольший успех «Реала» с 1990-х годов был достигнут под руководством тренеров (Висенте Дель Боске, Зинедин Зидан и Карло Анчелотти), которые являются полной противоположностью Моуринью: они снижают накал страстей и избегают конфронтации, где это возможно.

Роналду и Жозе Моуринью globallookpress.com

И дело не в получении второго шанса исправить ситуацию. Это не попытка «Маверика» искупить вину за смерть «Гуся», наставляя «Петуха». В «Топ Гане» это не сработало, и здесь тоже не сработает. Жизнь устроена иначе. Моуринью — настолько публичная и противоречивая фигура, что большинство уже составили о нём мнение ещё до того, как он ступит на территорию Вальдебебаса.

Моуринью наняли для того, чтобы сплотить болельщиков и добиться результатов. Это должно быть его задачей.

Мы знаем, что он может сделать первое, потому что он делал это почти везде, где работал. Немногие тренеры так хорошо взаимодействуют со своими болельщиками — по крайней мере, с теми, кому нравится, когда тихое озвучивают — как он. Что касается второго, то свержение «Барселоны» с пьедестала — (ведь три титула Ла Лиги за четыре года — это уже совсем другой уровень) — является минимальным требованием.

Это будет непросто, учитывая то, с чем ему предстоит столкнуться. У Моуринью может быть поддержка президента Флорентино Переса, но он и в сезоне 2012-13 думал, что у него она есть, и мы знаем, чем это закончилось. Перес оставляет за собой право изменить свое мнение; девять из 12 тренеров, которых он назначил за два десятилетия работы, продержались меньше года.

Моуринью также унаследует команду, богатую талантами, но испытывающую недостаток в сплоченности и моральном духе. Это плохой знак, когда игроки ввязываются в драки и получают в результате черепно-мозговые травмы. Или когда лучший бомбардир раздражает болельщиков, проводя время на лодке на Сардинии, восстанавливаясь после травмы. (Конечно, у него было разрешение клуба, но это не то, что фанаты хотят видеть в соцсетях) Или когда другой звездный нападающий находится в году от статуса свободного агента и подвергся серьезной критике со стороны Моуринью после расистских оскорблений в адрес игрока в матче с «Бенфикой» португальца в феврале.

Сравните это с 2010 годом, когда Моуринью сменил Мануэля Пеллегрини, который занял второе место с впечатляющими 96 очками и провел, возможно, самое успешное трансферное окно в истории: Карим Бензема, Хаби Алонсо, Кака и Криштиану Роналду. В рамках этой схемы Моуринью в первое трансферное окно добавил Сами Хедиру, Рикарду Карвалью, Анхеля Ди Марию и Месута Озила.

Критики говорят, что метод работы Моуринью всегда один и тот же: приехать, заставить клуб потратить много денег на новых игроков и приступить к работе. На этот раз у него такой возможности не будет. Конечно, появятся новые лица, но для масштабной перестройки, подобной той, что мы видели в период с 2009 по 2011 год, просто нет места. Это значит, что ему придётся взять то, что уже есть, и улучшить это.

Флорентино Перес globallookpress.com

Важную роль сыграет привитие дисциплины, и, справедливости ради, Моуринью показал, что способен на это на своих последних этапах работы, от «Бенфики» до «Фенербахче» и «Ромы». Не путём строгих указаний, а путём укрепления командного духа и ответственности.

А ещё есть сам футбол. Критики Моуринью настаивают, что он отстал от развития современной игры, что он какой-то динозавр. Эта часть в значительной степени несправедлива, когда речь идёт о стиле игры.

Сильно ли он полагался на оборону и контратаки, особенно в кубковых соревнованиях? Да. Насколько же интересны его команды для нейтрального зрителя по сравнению с тем, что показали «Бавария» и «ПСЖ» в Париже в мае? Нет.

Но дело не в «нейтральных» болельщиках — дело в «Реале» и его фанатах. И после всего, что им пришлось пережить, просто побед будет достаточно, по крайней мере, в краткосрочной перспективе. Кроме того, когда у вас в атаке Килиан Мбаппе и Винисиус Жуниор, использование контратак и широких свободных зон — это не что-то негативное, а умный подход.

Сработает ли это? Он никогда этого не признает, но Моуринью за эти годы получил немало ударов, и, как говорится, на поражениях часто учишься больше, чем на победах. Моуринью сезона 2010-13 до прихода в Мадрид никогда не получал серьезных пощечин. А нынешний получал оплеухи неоднократно, и он всегда восстанавливался после них.

Однако не стоит питать иллюзий: мы не увидим тех кардинальных изменений в философии, которые планировал Хаби Алонсо. Моуринью 63 года, а Пересу 79: в этом возрасте никто не мыслит долгосрочными категориями. Это не будет затяжным романом в золотые годы; в лучшем случае, это будет мимолетная встреча, воссоединение влюбленных для последнего танца. Возможно, именно это сейчас и нужно клубу.

Суть в том, что, возрождая такие чувства спустя много лет — как, похоже, делают Перес и Моуринью, — вы сегодня уже не те люди, какими были тогда. Вы не можете игнорировать общее прошлое, но вы провели 13 лет порознь, и это имеет значение. И вам нужно начать все заново, отпустив прошлое, чего ни один из них не умеет.

Если они сделают это, то, возможно, их отношения наладятся.