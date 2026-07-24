20 июля Аделия Петросян сообщила, что покидает группу Этери Тутберидзе. Какие причины подтолкнули 19-летнюю фигуристку к такому решению и что теперь стоит от нее ожидать — в материале LiveSport.Ru.

Победы не любой ценой

Казалось, что этим летом в российском фигурном катании уже ничто не сможет перебить по масштабности и резонансу новость о возвращении отечественных спортсменов на международные старты. Но то, что случилось 20 июля, претендует на звание самого громкого события года.

Трехкратная чемпионка России Аделия Петросян в своем аккаунте в социальной сети сообщила об уходе из тренерского штаба Этери Тутберидзе. Сказать, что эта новость повергла в шок — ничего не сказать. Когда лучшая фигуристка страны расстается с лучшим тренерским штабом, хочется получить ответы на элементарные вопросы. Почему? Когда? Что дальше? Однако обе стороны пока сохраняют молчание, поэтому общественный запрос на информацию принялись удовлетворять журналисты и их анонимные источники. Суммируем опубликованные инсайды.

Аделия Петросян globallookpress.com

Самое главное — Петросян не завершает карьеру. Она собирается продолжить соревноваться, но после того, как решит проблемы со здоровьем. Весь прошлый сезон фигуристку преследовали различные травмы: то повреждение мышц паха, то боли в ноге, то защемление спины. В начале нынешнего межсезонья вновь пришлось лечиться — теперь беспокоило бедро. С таким анамнезом решение обстоятельно заняться своим организмом выглядит разумным.

Кроме того, подготовка к Олимпийским играм и само выступление в Милане обернулось для Аделии столкновением с сильным психологическим давлением. Для очень требовательного к себе спортсмена, который склонен к самокопанию и накручиванию, после такого сезона, завершившегося неудовлетворительным шестым местом на Олимпиаде, отдых был просто необходим.

Но не стоит недооценивать Петросян. Даже во время этого восстановительного периода она не даст себе расслабиться и плотнее займётся учебой: в сентябре фигуристка продолжит обучение на втором курсе балетмейстерского факультета ГИТИСа.

Кажется, именно в желании 19-летней спортсменки взять передышку кроется если не главная, то одна из основных причин ее ухода из «Хрустального». По информации журналиста Влада Жукова, Тутберидзе хотела, чтобы ученица продолжила полноценные занятия, и даже для уговоров привлекла руководителей федерации фигурного катания на коньках России. Но Аделия, не горевшая желанием кататься в полную силу, осталась при своем мнении.

Сергей Дудаков, Этери Тутберидзе, Даниил Глейхенгауз globallookpress.com

На деле все это отразилось в сокращении ее тренировочного режима до 1-2 занятий в неделю и в отсутствии новых программ, поставленных на предстоящий сезон. Поговаривают, что в штабе скорее ожидали от Петросян пропуска сезона, но точно никак полноценного прекращения многолетнего сотрудничества.

Может идти на все четыре стороны

Утверждается, Петросян уже рассматривает несколько тренерских штабов для продолжения карьеры. Если она действительно пропустит, как минимум, начало сезона, то необходимости торопиться с выбором новых наставников нет. Тем более, выбор у нее довольно большой.

На сегодняшний день фаворитом в заочной борьбе за приглашение трехкратной чемпионки России видится академия Татьяны Навки «Наши Надежды», где занимается группа Светланы Соколовской. Помимо расположения в столице, что для уроженки Москвы наверняка будет важным фактором, данная организация способна предложить спортсменам высокое инфраструктурное и материально-техническое обеспечение, набирающий в отечественном фигурном катании репутационный вес и перспективы участия в коммерчески выгодных шоу.

Однако препятствием для подобного трансфера может стать решение Камилы Валиевой возобновить карьеру именно у тандема Навка — Соколовская. Получается, место неоспоримой примы в группе уже занято. Да и если обратиться к истории, то работа с парнями у Светланы Владимировны получалась намного лучше, чем с девушками.

Нетривиальный, но интересный вариант — Софья Федченко. Похвастаться большой поддержкой и опытом она не может: у нее в активе значимые успехи пока только с одной ученицей. Зато 31-летний тренер одна из немногих знает, как результативно работать на взрослом уровне с девушкой-квадисткой.

Но опять же здесь может возникнуть та же проблема, что и с предыдущим потенциальным новым местом тренировок. У Софьи Анатольевны уже есть главная подопечная — Алина Горбачева — и ей (при полном порядке со здоровьем) вполне по силам обыгрывать Петросян. Обычно две сильных фигуристки в одной группе приводит, как минимум, к разладу отношений. Возможно, это еще одна причина, почему Аделия покинула «Хрустальный», куда возвращается Александра Игнатова.

Александра Игнатова globallookpress.com

Можно, кстати, пойти путем, который однажды проделала «русская ракета». И не она одна — Липницкая, Косторная, Щербакова, Медведева. Все они рано или поздно уходили от Этери Георгиевны и начинали сотрудничество с Евгением Плющенко. Кто-то как тренер, кто-то как действующая спортсменка, кто-то как участница шоу — неважно, факт остается фактом.

Но есть сомнения, что сам двукратный олимпийский чемпион согласится взять под свое крыло Петросян:

во-первых, этим летом состав его группы уже пополнили Ксения Синицына и Вероника Яметова;

во-вторых, он уже имеет не совсем удачный опыт работы с именитыми взрослыми фигуристками;

в-третьих, кажется, что основное внимание в группе будет уделено Елене Костылевой, которая способна выиграть все юниорские соревнования в мире.

Также отказом может ответить Алексей Мишин. По крайней мере, в это межсезонье он не захотел принимать к себе в ученицы Ксению Синицыну. И это после того, как от «профессора» ушла Софья Муравьева. Кроме того, для перехода в группу Алексея Николаевича придется покинуть Москву и переехать в Санкт-Петербург. Хотя полтора месяца назад на это решился бывший партнер Аделии по «Хрустальному» — Арсений Федотов.

Из известных тренеров еще остались Сергей Давыдов, Светлана Панова (в Москве), Евгений Руковицын, Кирилл Давыденко (в Санкт-Петербурге). В отличие от вышеназванных специалистов у них меньше шансов, что Петросян сделает выбор в их пользу. Но полностью исключать подобное развитие событий тоже нельзя.

Это касается каждого

Уход Петросян от Тутберидзе и потенциальный пропуск сезона сыграли как на руку российскому фигурному катанию, так и против него. Негативный эффект понятен сразу. Аделия имела больше всех шансов на то, чтобы попасть на этапы Гран-при и представлять Россию на главных стартах, где нашей стране придется заново завоевывать квоты. Её знают международные судьи, и получить благосклонность с их стороны ей было бы намного проще.

Аделия Петросян globallookpress.com

В то же время предстоящий внутренний сезон ожидается очень непредсказуемым. Помимо Петросян, восстанавливаются от травм Двоеглазова и Горбачева. Сборную страны покинула Муравьева и ее участие в ближайшем сезоне под вопросом. После многолетнего перерыва на соревновательный лед возвращаются Валиева и Игнатова, но непонятно, в какой форме они подойдут к сезону.

В этом случае могут выстрелить как владеющие прыжками ультра-си Дарья Садкова и Мария Захарова, так и компонентные Анна Фролова и Ксения Синицына. Впрочем, неудачные выступления за ними тоже наблюдались.

Для штаба Тутберидзе уход Петросян стал уже второй серьезной потерей за межсезонье. Напомним, «Хрустальный» покинули братья Федотовы. По информации СМИ, старший из них считал, что ему уделяли мало внимания, и остался недоволен своим развитием в прошедшем сезоне.

Арсений Федотов globallookpress.com

Кстати, с подобными претензиями в прошлом году от Тутберидзе ушел Даниил Самсонов. Да и Валиева захотела возвращаться в большой спорт с другим наставником. Складывается не самая хорошая тенденция. Особенно с учетом того, что из прошлых знаменитых учениц от Этери Георгиевны не уходила только Алина Загитова.

В то же время избранные методы работы уже много лет помогают членам TutberidzeTeam достигать максимальный результат. В этом и состоит прелесть российского фигурного катания — есть несколько школ, которые придерживаются различной, зачастую диаметрально противоположной политики. Родители, а позднее сами спортсмены могут выбрать наиболее подходящий для себя путь развития карьеры.