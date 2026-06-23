Бельгия застряла в переходной фазе — «Красные дьяволы» не могут найти себя после эпохи «золотого поколения». Турция наносит 62 удара за два матча и не забивает ни одного гола. Италия даже не добралась до финальной стадии. Football365 называет пять сборных, чьи выступления ставят под вопрос их право участвовать в ЧМ‑2030.

Турция должна понести суровое наказание за свое легкомысленное отношение к чемпионату мира, а Бельгия близка к тому, чтобы разделить ее участь…

Расширение чемпионата мира до 48 команд вызывало опасения, что турнир может несколько обесцениться, однако, по большому счету, середняки и аутсайдеры пока что стали одной из главных историй успеха на ЧМ-2026.

А вот некоторые «уважаемые» сборные устраивают настоящий цирк. Невольно возникает вопрос: а заслуживают ли они права выступать на следующем чемпионате мира?

Вот пять команд, которым, на наш взгляд, ФИФА могла бы выписать бан на ЧМ‑2030.

Бельгия

Бельгия сейчас ходит по очень тонкому льду. Если «Красные дьяволы» не сумеют выйти из группы — а такой сценарий выглядит вполне реальным, — их не стоит приглашать на чемпионат мира в Испании, Португалии и Марокко через четыре года.

Ромелу Лукаку globallookpress.com

Когда мы прогнозировали, что ни одна из топ-сборных не покинет турнир в числе 16 команд, которые вылетят еще до стадии 1/16 финала, это не казалось каким-то смелым предположением. При нынешнем формате в каждой группе есть как минимум один матч, который сеяная команда — если она действительно серьезная сила — должна выигрывать в полноги. Провалиться до того, как начнется настоящая игра в плей-офф, попросту непозволительно.

Но Бельгии мы давно перестали доверять. Эпоха «золотого поколения» завершилась, а «Красные дьяволы» застряли в странном переходном периоде. Они все еще полагаются на ветеранов, которые не смогли добиться успеха в свои лучшие годы, не говоря уже о том этапе карьеры, по которому сейчас с трудом передвигается Ромелу Лукаку.

Если Бельгия (или любая другая сеяная сборная, не являющаяся хозяином турнира) не сможет выйти из своей группы, ей стоит дать время подумать над своими действиями — как минимум до 2034 года.

Тунис

Любая сборная, которая завершает выступление на чемпионате мира с бóльшим количеством увольнений тренеров, чем набранных очков, должна автоматически получать бан на следующий турнир.

Сборная Туниса globallookpress.com

Команда, у которой число забитых голов равно числу отправленных в отставку наставников, заслуживает пожизненного отстранения. Так что у Туниса остается один матч, чтобы забить хотя бы раз и избежать позора. Если, конечно, они не уволят еще одного тренера до встречи с Нидерландами.

Судя по всему, «оранжевые» набрали отличный ход, и для Туниса все может закончиться весьма неприятно. В поражении от Японии со счетом 0:4 африканская сборная выглядела даже хуже, чем в матче против Швеции, проигранном 1:5. А ведь именно тот матч стоил Сабри Лямуши работы.

Само увольнение Лямуши показывает, насколько высоки были ожидания от сборной Туниса. Вместо этого команда стала первой с 1994 года, кто проиграл два стартовых матча чемпионата мира с разницей в четыре мяча.

Если Нидерланды повторят то, что сделали шведы, наколотив в ворота соперника пять голов, Тунис повторит антирекорд Заира образца 1974 года: ноль очков и 14 пропущенных мячей. И, надо признать, у Заира тогда было куда больше оправданий для столь хаотичного выступления, чем у нынешней сборной Туниса.

Катар

Катар так и не понес реальных санкций за покупку права провести ЧМ‑2022 — и ощущение вседозволенности, похоже, перекочевало с ним и на турнир 2026 года, если судить по последнему матчу.

Ассим Мадибо (в центре) globallookpress.com

Сборная Канады не оставила от катарцев камня на камне в Ванкувере, разгромив соперника со счетом 6:0. И этот результат в какой-то степени восстановил справедливость, учитывая поведение «бордовых» на поле.

Катарцы завершили встречу с двумя удалениями, хотя еще до них хозяева турнира без особого труда переигрывали соперника. Одну из красных карточек получил Ассим Мадибо, который, по крайней мере, выглядел искренне раскаивающимся после того, как сломал ногу Исмаэлю Коне.

Травма Коне, впрочем, выглядела почти неизбежной, учитывая, с каким упорством Катар, казалось, пытался просто выпинать Канаду из группового этапа. Юлен Лопетеги на бровке тоже производил крайне неприятное впечатление — и, что хуже всего, заставлял нас болеть за Джесси Марша. А это уже грех, достойный изгнания.

Турция

Пора наконец отправить вечных «тёмных лошадок» на заслуженный отдых после того, как команда Винченцо Монтеллы с треском провалила группу, которую должна была проходить без единого нервного вздоха.

Керем Актюркоглу globallookpress.com

Сборная Турции фактически завершила свое выступление уже после двух матчей. Сначала она уступила Австралии со счетом 0:2 — как мы позже поняли, довольно посредственной команде, хотя у нее все еще неплохие шансы на выход в плей-офф. Затем последовало поражение 0:1 от Парагвая, который подарил турниру, пожалуй, самое нелепое удаление и почти весь второй тайм играл вдесятером.

Два поражения при среднем владении 75% — это катастрофа для Турции. Особенно для команды, которую пытаются выдавать за новое «золотое поколение» с Ардой Гюлером и Кенаном Йылдызом.

Но любая сборная, которая наносит 62 удара за два матча и не забивает ни одного гола, явно не относится к чемпионату мира серьезно.

Италия

Это — исключительно ради блага самой Италии. Отстранение от турнира 2030 года просто избавит их от очередной неизбежной душевной травмы, и, честно говоря, нам уже немного надоело над ними смеяться.

Сборная Италии globallookpress.com

Италия — гордая нация с четырьмя титулами чемпионов мира — просто не переживет четвертый подряд провал в отборе. Поэтому предлагаемая мера — прежде всего акт милосердия.

Поражение от Боснии и Герцеговины в стыковых матчах вызвало призывы к тотальной реформе итальянского футбола — реформе такого масштаба, что провести ее за четыре года невозможно.

Так что, Италия, звоните нам, когда приведете дела в порядок. Если вдруг успеете к 2034‑му.