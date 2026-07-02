Гуннар Халле помнит, как обыграть Бразилию с Роналдо. Энди Таунсенд знает, как утихомирить Баджо. А сборная Парагвая только что доказала: чудо возможно даже против четырехкратных чемпионов. Роб Доусон из ESPN собрал рецепты величайших сенсаций ЧМ.

Какой же чемпионат мира без громких сенсаций? Ничья сборной Кабо-Верде с Испанией, победный гол Эквадора в концовке матча с Германией, а затем и выход Парагвая в 1/8 финала после победы над четырехкратными чемпионами мира в серии пенальти — ЧМ-2026 уже подарил результаты, которые навсегда останутся в истории.

Для некоторых сборных достаточно всего одного памятного матча, чтобы превратить турнир, который катился к провалу, в настоящую сказку. После разочаровывающей ничьей с Кюрасао главный тренер Эквадора Себастьян Беккасесе признался, что его жена и дочь столкнулись с агрессивным болельщиком. Но всего несколько дней спустя наставник уже прыгал на трибуны, чтобы отпраздновать вместе с семьей победу над Германией, которая вывела южноамериканцев в 1/16 финала.

Болельщики Парагвая, не сдерживавшие слез счастья на стадионе в Бостоне в понедельник, будут еще долгие годы вспоминать гол Хулио Энсисо и решающий пенальти Хосе Канале. И никого не будет волновать болезненное поражение от США в первом туре.

Сборная Парагвая globallookpress.com

Сенсация получилась настолько громкой, что во вторник на родине объявили национальный праздник. Впрочем, Густаво Альфаро и его футболисты явно не собираются останавливаться на достигнутом. Следующей жертвой вполне может стать Франция — соперник парагвайцев по матчу 1/8 финала.

А защитник Гуннар Халле, входивший в состав сборной Норвегии, которая на ЧМ-1998 сенсационно обыграла считавшуюся одним из главных фаворитов Бразилию с Роналдо, Ривалдо и Кафу, уверен: главное условие любой громкой сенсации — искренне верить, что она возможна.

Гуннар Халле globallookpress.com

Думаю, прежде всего нужно верить, что ты способен добиться результата. До этого мы уже показывали в матчах с другими топ-сборными, что можем играть на равных. К тому же наш стиль хорошо подходил именно против Бразилии, как и их стиль — против нас. Внутри команды все были уверены, что способны преподнести сюрприз. Но, конечно, за пределами нашей раздевалки в это почти никто не верил. Гуннар Халле защитник сборной Норвегии (1987-1999)

Энди Таунсенд был в составе сборной Ирландии, которая обыграла грозную Италию со счетом 1:0 на ЧМ-1994. Он вспоминает, что ключевыми факторами того успеха стали быстрый гол бывшего полузащитника «Ливерпуля» Рэя Хаутона и надежная нейтрализация главной звезды соперника — Роберто Баджо.

Когда забиваешь первым в таких матчах — это огромный плюс. Это действительно полностью меняет игру. У них были Баджо, Франко Барези и Паоло Мальдини, но мы знали: если откроем счет, они окажутся под колоссальным давлением. Я видел, как их главный тренер Арриго Сакки нервно ходил вдоль бровки. Было понятно, что их не устраивает ход игры. Энди Таунсенд полузащитник сборной Ирландии (1989-1997)

Джузеппе Синьори и Пол Макграт. ЧМ-1994, 1-й тур, Италия — Ирландия (0:1) globallookpress.com

Роберто Баджо забил пять мячей на ЧМ‑1994, но в матче против Ирландии столкнулся с «вдохновленным» Полом Макгратом.

«Баджо приехал на турнир в статусе одного из лучших нападающих мира, но в тот день Пол, пожалуй, провел лучший матч за сборную Ирландии, — вспоминает Таунсенд. Когда тебе удается вывести из равновесия такого футболиста, как Баджо, это влияет на всю команду. Его раздражение постепенно передается партнерам».

Чтобы сотворить сенсацию на чемпионате мира, нужно найти способ выключить их главную звезду. Иногда помогает и внутренняя информация.

Аргентина дошла до финала в 2014 году и снова считалась фаворитом в 2018-м — во многом благодаря Лионелю Месси, который приехал в Россию после сезона в «Барселоне» с 45 голами в 54 матчах. Но когда тренер сборной Хорватии Златко Далич начал готовиться к игре в группе, у него было преимущество: он мог посоветоваться с Иваном Ракитичем — партнером Месси по «Барселоне».

Перед матчем Далич, Ракитич и Лука Модрич вместе разработали план, как остановить одного из лучших футболистов в истории.

Лионель Месси и Иван Ракитич. ЧМ-2018, 2-й тур, Аргентина-Хорватия (0:3) globallookpress.com

За два дня до игры мы провели очень детальный разбор — я, Лука и главный тренер. Мы много говорили не только об Аргентине, но и о нашей собственной игре. У нас было абсолютно четкое понимание того, как нужно обороняться и как атаковать. Каждый из нас точно знал, что должен делать в любой момент матча. Наша задача заключалась в том, чтобы максимально выключить Лео из игры и заставить его опускаться как можно глубже за мячом. Иван Ракитич полузащитник сборной Хорватии (2007-2019)

План сработал идеально. Месси так и не сумел проявить себя, а Хорватия сенсационно разгромила Аргентину со счетом 3:0, а затем дошла до финала.

«Мы были действительно готовы, — вспоминает Ракитич, который забил третий гол. — Команда действовала очень организованно, а в атаке мы выглядели невероятно мощно. Это был один из лучших матчей в истории того поколения сборной Хорватии».

Впрочем, неожиданное поражение на групповом этапе вовсе не означает, что надежды команды на успешное выступление на чемпионате мира рухнули. Четыре года назад в Катаре сборная Аргентины уступила Саудовской Аравии в первом туре, но затем сумела выиграть турнир. Испания проиграла Швейцарии в стартовом матче ЧМ‑2010 — и все равно подняла кубок.

Действующие чемпионы мира аргентинцы были сенсационно обыграны Камеруном в первом матче ЧМ-1990 в Италии, но все равно добрались до финала, где уступили ФРГ. Похожая история произошла и в 1998 году, когда Бразилия проиграла Норвегии Халле со счетом 1:2. В 1994‑м Италия тоже оправилась после поражения от Ирландии и дошла до финала в Лос‑Анджелесе, где Баджо не забил решающий пенальти в серии против Бразилии.

Парагвай и Кабо‑Верде останутся андердогами до конца ЧМ-2026, но Таунсенд уверен: то, что они уже сделали, делает их еще опаснее. Нет ничего лучше для уверенности футболистов, чем понимание того, что однажды они уже сумели вопреки всем прогнозам добиться невозможного.

Сборная Кабо-Верде globallookpress.com

Очень важно выходить на большие матчи, чувствуя за спиной инерцию побед. Мы сыграли на ЧЕ-1988 и ЧМ-1990, и постепенно начали понимать, что оказались там не случайно. Мы заслужили свое место и действительно были хорошей командой. Не припомню, чтобы перед игрой с Италией мы хоть раз подумали, что не способны победить. Мы знали, что должны сыграть хорошо, и знали, что многое должно сложиться. Энди Таунсенд полузащитник сборной Ирландии (1989-1997)

По словам Гуннара Халле, для сенсации на чемпионате мира после этого остается лишь один обязательный ингредиент — «немного удачи». Ракитич называет это «магией чемпионата мира».

Для игроков Парагвая, Эквадора и Кабо-Верде уже сделанного достаточно, чтобы их запомнили навсегда. Другим командам до того, чтобы войти в историю, не хватает всего одного неожиданного результата.

В 1/16 финала такой сенсацией вполне может стать победа Австрии над Испанией. Парагвай, выбивший Германию в серии пенальти, уже задал очень высокую планку для остальных участников турнира. В этом и заключается главная прелесть чемпионата мира: никогда не знаешь, откуда придет следующая сенсация.

Далеко не каждая команда, оставшаяся на турнире, всерьез рассчитывает завоевать титул. Для некоторых футболистов главная награда — подарить своей стране момент, который сделает их национальными героями на всю жизнь, и оставить воспоминание, которое будет жить в памяти целого поколения болельщиков.

Энди Таунсенд globallookpress.com

«Празднование после победы над Италией было невероятным, — вспоминает Энди Таунсенд. — Мы вышли на парковку "Джайантс Стадиум", где нас ждали друзья и семьи, а также множество ирландских болельщиков, которые жарили барбекю и пили пиво. Мы провели там несколько часов, а уже потом сели в автобус и отправились обратно в отель».

С тех пор прошло 32 года, но Таунсенда и его партнеров по той команде до сих пор останавливают на улице, чтобы поговорить об этом матче.

«Всегда, — улыбается он. — Когда играешь в таких матчах, даже не представляешь, какое влияние эти моменты оказывают на жизни людей. Только спустя годы, когда слышишь истории о том, где люди смотрели тот матч и что они до сих пор помнят о нем, начинаешь по-настоящему это понимать. Быть частью таких воспоминаний — это нечто особенное».