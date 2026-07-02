Фавориты всё никак не могут выдохнуть на этом мундиале. Англия была в 15 минутах от катастрофы против ДР Конго, но Гарри Кейн забил дважды и вытащил команду в 1/8 к Мексике. Бельгия горела 0:2 к 86-й минуте, а потом сравняла и забила самый поздний гол в истории чемпионатов мира. США прошли Боснию, выиграв первый матч плей-офф с 2002 года, но потеряли Фоларина Балогана перед встречей с Бельгией.

Англия — ДР Конго 2:1

1/16 финала

Англия вышла на ДР Конго с предвкушением удобного соперника, а получила матч, который мог стать для Томаса Тухеля личной версией Исландии-2016. Англичане пропустили первыми и долго выглядели растерянно. Команда будто бы была не до конца готовой к тому, что соперник не будет сидеть в привычном низком блоке с первых минут. ДР Конго удивила Англию с самого старта. Вместо ожидаемой схемы с пятью защитниками команда Себастьяна Десабра вышла в 4-1-4-1 и первые минуты играла смело. На седьмой минуте Шансель Мбемба перевёл мяч на дальний фланг, Англия не успела перестроиться, Джед Спенс оказался в меньшинстве, а Бриан Сипенга пробил в ближний угол.

Бриан Сипенга globallookpress.com

Дальше Англия давила, но всё чаще упиралась в Лионеля Мпаси. Вратарь сборной Конго тащил удары Джуда Беллингема, реагировал на рикошеты, бросался под мяч после попытки Кейна и почти в одиночку держал игру на грани сенсации. У Англии были моменты ещё до перерыва, но первый тайм всё равно закончился с ощущением, что фаворит проигрывает не случайно. Спасение пришло только на 75-й минуте, когда Энтони Гордон подал, а Кейн выиграл воздух и пробил так, что Мпаси впервые не справился. А через 11 минут капитан получил мяч спиной к воротам, ушёл от нескольких соперников и мощно вонзил мяч в ближнюю девятку.

Гарри Кейн globallookpress.com

Кейн забил уже 13 голов на чемпионатах мира и обошёл Пеле в историческом списке. Англия вышла на Мексику и теперь поедет на «Ацтеку», где ошибок в первые минуты ей точно не простят. ДР Конго с честью покидает ЧМ — эта команда заставила Англию выгрызать каждый момент, о победе на классе не могло быть и речи.

Бельгия — Сенегал 3:2

1/16 финала

Даже для этого ЧМ матч Бельгии и Сенегала получился уж слишком сказочным. К 86-й минуте Сенегал вёл 2:0, контролировал игру и выглядел командой, которая спокойно добивает стареющую Бельгию. А потом бельгийцы как будто вспомнили, как играть в футбол.

Исмаила Сарр globallookpress.com

Сенегал забил первым благодаря Хабибу Диарра, а после перерыва Исмаила Сарр сделал счёт 2:0. Сарр вообще был одним из лучших игроков матча — он бил в штангу, убегал за спины, работал в тройке с Садио Мане и Илиманом Ндиайе и снова доказал свой статус звезды. Четвёртый гол Сарра на этом ЧМ должен был закрывать матч, но Бельгия вдруг отменила десятки написанных некрологов её золотому поколению. Ромелу Лукаку замкнул прострел Тома Менье, и этот гол сначала выглядел всего лишь поздним утешением, а уже через 159 секунд Юри Тилеманс сравнял после подачи Леандро Троссарда. Сенегал потерял концентрацию именно тогда, когда до победы оставался шаг.

Ромелу Лукаку globallookpress.com

В дополнительное время казалось, что Сенегал снова может забрать матч, а вообще игра плавно катилась к серии пенальти — и снова ожидания были обмануты! В самой концовке ВАР позвал арбитра смотреть контакт Ламина Камара с Тилемансом у ближней штанги. Решение вызвало ярость у сенегальцев: пауза растянулась, игроки спорили, Пате Сисс успел изобразить страдания в районе 11-метровой, а напряжение только росло.

Юри Тилеманс без проблем выдержал накаляющую нервы паузу — на 125-й минуте он пробил в верхний угол и забил самый поздний гол в истории чемпионатов мира. Бельгия избежала послематчевых пенальти, прошла дальше и теперь сыграет с США. Сенегал вылетел после матча, который ещё долго будет возвращаться к нему вопросом: как можно было так близко подойти к победе и всё равно остаться ни с чем?

Бельгийцы празднуют гол globallookpress.com

США — Босния и Герцеговина 2:0

1/16 финала

США очень долго ждали именно такой матч своей национальной команды. Плей-офф ЧМ, сезоны в НБА и НФЛ закончились, а футбольная сборная наконец играет не где-то на фоне, а в центре внимания страны-хозяйки. Команда Маурисио Почеттино в этой атмосфере справилась с Боснией и впервые с 2002 года выиграла плей-офф чемпионата мира.

Фоларин Балоган снова был главным человеком в атаке США. Сначала его гол отменили из-за офсайда, но перед перерывом он всё равно забил — получил мяч в штрафной и аккуратно пробил левой под вратарём. Это уже третий гол форварда на турнире, с каждой игрой Балоган подтверждает, зачем США так долго боролись за выбор его спортивного гражданства.

Гол Балогана globallookpress.com

Но во втором тайме всё изменилось, когда всё тот же Балоган в борьбе наступил на ногу Тарику Мухаремовичу. Сначала эпизод не выглядел криминальным, но после просмотра ВАР Рафаэль Клаус показал красную. США остались в меньшинстве на последние полчаса, а их лучший бомбардир турнира теперь пропустит матч с Бельгией. Именно поэтому гол Малика Тилльмана запомнится не столько своей красотой, сколько важностью для турнира. На 82-й минуте США заработали стандарт у самой линии штрафной, Малик Тилльман долго готовился к удару — а в итоге идеально перебросил стенку и положил мяч в угол ворот.

Малик Тилльман празднует гол globallookpress.com

США выиграли третий матч на одном ЧМ впервые в своей истории, прервали тяжёлую серию против европейских команд и теперь выходят на Бельгию. Это будет совсем другой уровень проверки для хозяев, а Почеттино ещё и предстоит решить, кто заменит Балогана в самый важный момент турнира.

Фол Балогана на красную карточку globallookpress.com

Что будет дальше

Англия сыграет с Мексикой на «Ацтеке» — и после матча с ДР Конго уже не может делать вид, что удобные соперники в плей-офф существуют. Бельгия получила США после самого безумного камбэка турнира, но сама показала, сколько уязвимости скрывается за её классом. Американцы прошли Боснию, однако потеряли Балогана перед матчем, где реализация может решить всё.

Календарь и таблица ЧМ-2026

Плей-офф ЧМ разгорается всё ярче, а сколько громких вывесок ещё впереди! О них мы обязательно расскажем, а превью следующего игрового дня уже доступно в нашей рубрике «Будильник ЧМ-2026».