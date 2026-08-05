Goal.com настаивает, что «Ливерпуль» должен заплатить любые деньги за вингера ПСЖ Брэдли Баркола, если желает вернуться на былые позиции.

«"Ливерпуль" — это "Ливерпуль". Но, конечно, атмосфера, болельщики, сам клуб, игроки, возможность работать с футболистами топ-уровня, шанс бороться за трофеи...

Думаю, трудно представить себе что-то более привлекательное», — заявил Андони Ираола в своём первом официальном интервью как главный тренер «Ливерпуля», сменив на этом посту Арне Слота.

«Такое предложение найти непросто. Поэтому я с огромным нетерпением жду начала работы».

Эти слова прозвучали удивительно искренне и эмоционально из уст человека, который заслужил этот шанс своим трудом. Ираола добился впечатляющих результатов с «Райо Вальекано», а затем превратил «Борнмут» в одну из самых интересных и ярких команд АПЛ, кульминацией чего стала историческая путёвка в Лигу Европы по итогам прошлого сезона.

Для испанца это вполне закономерный следующий шаг, и у него есть всё необходимое, чтобы вернуть «Ливерпулю» тот самый «тяжёлый металл» Юргена Клоппа, от которого команда под руководством Слота к концу его работы заметно отошла.

Андони Ираола globallookpress.com

Однако в нынешнем состоянии сложно представить, что мерсисайдцы вновь смогут бороться за главные трофеи. В прошлом сезоне команда отстала от «Арсенала» на 25 очков и завершила чемпионат Англии лишь на пятом месте, а в четвертьфинале Лиги чемпионов ее полностью переиграл ПСЖ.

Пока что трансферная кампания не стала убедительным ответом на столь разочаровывающий сезон. За общую сумму в 95 млн фунтов были приобретены Жереми Жаке и Виктор Муньос, однако эти сделки в первую очередь компенсировали уход Ибраимы Конате и легенды клуба Мохаммеда Салаха.

«Ливерпулю» необходим по-настоящему громкий трансфер — игрок, который сможет поднять воодушевление болельщиков до того же уровня, что и энтузиазм самого Ираолы. И здесь на сцену выходит Брэдли Баркола.

Вингер «Пари Сен-Жермен» стал одной из главных трансферных целей руководства «Красных», и у него есть потенциал стать футболистом, способным кардинально изменить игру коллектива.

Сказать, что его переход обойдётся недёшево, — значит ничего не сказать, но если «Ливерпуль» действительно хочет сократить отставание от своих главных конкурентов, клубу придётся раскошелиться и удовлетворить финансовые требования ПСЖ.

Возможность стучится в дверь «Красных»

По информации Фабрицио Романо, на этой неделе мерсисайдцы начали официальные переговоры с ПСЖ о трансфере Баркола. Сообщается, что талантливый игрок сборной Франции сам заинтересован в переезде на «Энфилд», а клуб дал понять, что готов заплатить за него более 100 млн евро.

Однако, как утверждает RMC Sport, стороны по-прежнему далеки от достижения соглашения по сумме сделки — парижане требуют колоссальные 170 млн евро.

Если «Ливерпуль» согласится на такие условия, ему придётся вновь побить рекорд самого дорогого трансфера в истории АПЛ, который клуб установил прошлым летом, заплатив «Ньюкаслу» 125 млн фунтов за Александера Исака.

Александер Исак globallookpress.com

Осторожность со стороны «Красных» в такой ситуации вполне объяснима, учитывая, что дебютный сезон шведа на «Энфилде» оказался провальным из-за череды травм. Однако у Баркола нет тех проблем с физической готовностью, которые были у его коллеги по амплуа на момент перехода в «Ливерпуль».

После трансфера из «Лиона» в ПСЖ в 2023 году француз пропустил из-за травм всего 10 матчей. Он моложе, физически крепче и обладает высокой манёвренностью, что помогает ему уходить от жёсткой опеки защитников.

Кроме того, Баркола уже считается одним из пяти лучших левых вингеров мирового футбола. Недавно он также отказался продлевать контракт, который истекает в 2028 году. Для «Ливерпуля» это шанс, который может больше никогда не представиться, чем необходимо воспользоваться, пока не стало слишком поздно.

Полноценная замена Диасу

На сегодня в Европе выше Баркола среди левых вингеров котируются лишь Хвича Кварацхелия, Винисиус Жуниор и Луис Диас. К несчастью для самого француза, грузин является его партнёром по ПСЖ, и именно ему Луис Энрике отдаёт предпочтение на левом фланге в самых важных матчах.

Вингер слишком хорош, чтобы и дальше мириться с такой ролью. Он заслуживает быть ключевым игроком команды, и Андони Ираола способен предоставить ему этот статус в «Ливерпуле».

Более того, по иронии судьбы именно Баркола мог бы стать долгосрочной заменой Луису Диасу, после ухода которого в «Баварию» прошлым летом в составе мерсисайдцев образовалась огромная брешь.

Расставание с колумбийцем стало самой серьёзной ошибкой Слота за всё время его работы на «Энфилде». В чемпионском сезоне-2024/25 основное внимание досталось Мохаммеду Салаху благодаря его феноменальной статистике, однако вклад Диаса в этот успех был ничуть не менее важным.

Луис Диас globallookpress.com

Его динамичный дриблинг и невероятный объём работы без мяча задавали тон игре команды. Неудивительно, что после перехода в «Баварию» он помог мюнхенцам выйти на новый уровень. Если «Ливерпуль» сумеет договориться с ПСЖ, Баркола способен оказать столь же серьёзное влияние на игру.

Он столь же взрывной и непредсказуемый, как Диас, отлично действует в прессинге и умеет возвращать мяч в финальной трети поля, а также превосходит колумбийца по качеству рывков за спины защитников.

Баркола способен убежать практически от любого соперника благодаря своей скорости и не боится рисковать. По данным The Athletic, на Клубном чемпионате мира француз выполнил больше передач, разрезавших оборону соперников, чем любой другой игрок турнира.

Кроме того, в прошлом сезоне Лиги 1 он стал лучшим футболистом ПСЖ по количеству ударов по воротам — 67, забив 11 мячей в 21 матче, в которых выходил в стартовом составе.

Отправить Гакпо в «Тоттенхэм»

Чтобы сделать трансфер француза более реалистичным с финансовой точки зрения, «Ливерпуль» мог бы просто продать Коди Гакпо.

Игрок сборной Нидерландов так и не смог достойно заменить Луиса Диаса в прошлом сезоне: в АПЛ он забил всего семь голов, а своей однообразной и легко читаемой игрой нередко доводил фанатов до отчаяния.

Гакпо слишком предсказуем, поэтому соперникам не составляет большого труда выключить его из игры. Мерсисайдцы выглядели гораздо опаснее, когда Слот доверял место на левом фланге Рио Нгумохе. Но 17-летний талант только начинает свой путь во взрослом футболе, и к его игровому времени необходимо подходить очень осторожно.

Для развития Нгумохи было бы гораздо полезнее работать рядом с Баркола, чем с Гакпо. При этом нельзя забывать, что за годы в «Ливерпуле» нидерландец подарил болельщикам немало ярких моментов.

Коди Гакпо globallookpress.com

Кроме того, 27-летний футболист способен сыграть на позиции центрфорварда благодаря хорошему голевому чутью и умению действовать в штрафной.

Контракт Гакпо рассчитан до 2030 года, поэтому «Ливерпуль» вправе запросить за него внушительную сумму. По информации The Athletic, «Тоттенхэм» уже связался с представителями игрока, а руководство «Красных» готово оценивать его стоимость с оглядкой на другие крупные сделки лета, включая переходы Эллиота Андерсона в «Манчестер Сити» и Моргана Роджерса в «Челси».

Если лондонцы будут готовы предложить за Гакпо сумму, близкую к 100 млн фунтов, мерсисайдцам стоит без колебаний принять такое предложение. После этого у клуба уже не останется никаких оправданий, чтобы не сделать всё возможное ради подписания Баркола.

Идеально подходит атаке «Ливерпуля»

С французом также связывают и «Арсенал». Хотя сейчас «Канониры» сосредоточены на амбициозной попытке подписать вингера «Реала» Винисиуса Жуниора, «Ливерпуль» не может позволить себе оказаться в ситуации, когда принципиальный соперник по АПЛ перехватит их главную трансферную цель.

Хорошая новость для болельщиков «Красных» в том, что Ираола прекрасно понимает всю срочность ситуации.

«Есть очевидные позиции, которые требуют усиления. Например, фланг атаки — нам совершенно точно нужен вингер», — признался тренер журналистам в прошлом месяце.

Виктор Муньос способен сразу занять место, которое ранее принадлежало Мохаммеду Салаху на правом фланге, а появление Баркола слева вновь сделало бы атаку коллектива — по крайней мере на бумаге — по-настоящему грозной.

Такой трансфер наверняка пошёл бы на пользу Александеру Исаку: француз мог бы стать главным партнёром в атаке, а его умные открывания создавали бы больше свободного пространства для Флориана Вирца, чтобы тот мог проявить свою магию на позиции «десятки».

Кроме того, Баркола идеально вписывается в контратакующий стиль Ираолы благодаря своей взрывной скорости и высокому техническому мастерству.

Что, возможно, ещё важнее — практически нет риска, что вингер не справится с давлением, которое неизбежно сопровождает выступления за «Ливерпуль», и с трансфером стоимостью свыше 100 млн евро.

Флориан Вирц globallookpress.com

Он два года кряду выигрывал Лигу чемпионов, ярко проявил себя на чемпионате мира, записав на свой счёт четыре результативных действия в составе сборной Франции, и играет с уверенностью футболиста, обладающего по-настоящему выдающимся талантом.

Если «Ливерпуль» хочет вновь вернуться в число сильнейших клубов, ему необходимо совершать действительно громкие трансферы. Подписание Баркола стало бы мощным заявлением о серьёзности намерений клуба.

Если же он проявит излишнюю осторожность и выйдет из борьбы за француза, Ираоле придётся начинать свой первый сезон с крайне непростой задачей — решать проблемы команды на левом фланге атаки, тогда как старт кампании-2026/27 уже совсем близко.