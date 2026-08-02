«Краснодар» начал сезон с двух побед и шести очков, но матч с «Факелом» закончился совсем не так спокойно, как должен был. Команда Мурада Мусаева вела 3:0, контролировала игру и снова доказывала, что жизнь без Сперцяна и Кордобы существует. Однако за последние десять минут «быки» пропустили дважды, занервничали и едва не подарили Воронежу сумасшедший камбэк.

«Краснодар» подходил к матчу после волевой победы над «Рубином» — в Казани команда Мусаева пропустила первой, но помогло раннее удаление у соперника, а дальше всё решили Боселли, Кривцов и Кристиан. У «Факела» старт, наоборот, получился тревожным. Поражение от махачкалинского «Динамо» в первом туре уже дало повод записывать воронежцев в число главных кандидатов на борьбу за выживание. В Краснодаре команде Олега Василенко нужно было доказывать, что она не собирается быть удобной мишенью. И всё равно первые 60 минут ровно ей «Факел» и был.

Жубал и Кривцов обеспечили преимущество «Краснодару»

Матч быстро пошёл по сценарию хозяев, уже на пятой минуте «Краснодар» заработал штрафной слева, Оласа подал, а Жубал выиграл воздух в центре штрафной и пробил головой с отскоком от газона. Оборона «Факела» в этом эпизоде не выстроила линию и никак не помешала пробить защитнику хозяев. Для «Краснодара» это был идеальный старт, после раннего гола команда получила возможность методично раскачивать оборону гостей.

Жубал https://t.me/fckrasnodar

«Факел» поначалу вообще не раскрывался. Команда Василенко играла с пятью защитниками и пыталась не дать хозяевам разогнать атаки через середину, но фланги «Краснодара» всё равно получали свободу. Вахания и Оласа высоко поднимались, Кристиан справа часто разгонял переходы, Батчи искал смещения, а Кривцов постоянно появлялся между линиями.

На 28-й минуте «Краснодар» забил второй гол, который идеально подчёркивает роль Кривцова на старте сезона. Никита сам выиграл борьбу в центре поля, скинул мяч на фланг и побежал открываться вперёд. Кристиан протащил атаку до штрафной, стянул защитников и вернул мяч Кривцову под удар — а тот мощно пробил над рукой Фролкина.

Никита Кривцов после забитого мяча https://t.me/fckrasnodar

После ухода Сперцяна вопрос о новой главной фигуре в атаке «Краснодара» был одним из самых острых. Кривцов не похож на Эдуарда по манере — он более прямой и агрессивный футболист, чаще идёт в борьбу и не боится лезть в штрафную. Но Кривцов и не пытается быть копией прежнего лидера, а предлагает другую версию «десятки», которая пока что тоже отлично работает. До перерыва «Краснодар» держал игру под контролем, а иногда комбинировал так легко, будто летом не терял ключевых игроков. «Факел» лишь эпизодами подходил к воротам Агкацева, а в створ за первый тайм так и не пробил.

«Быки» вроде бы погасили интригу, а потом чуть не упустили победу

Второй тайм начался неожиданно бодро со стороны «Факела», гости стали чаще подходить к штрафной и заработали угловой. После одного из эпизодов ВАР позвал арбитра Станислава Матвеева к монитору, поскольку Жубал в верховой борьбе попал локтем по лицу Юрганову. Судья посмотрел повтор и назначил пенальти — довольно спорный с точки зрения того, где именно был фол, но формально всё по правилам. К мячу подошёл Гнапи, и если бы он забил, «Факелу» предстоял бы совсем другой второй тайм. Но Станислав Агкацев снова подтвердил репутацию короля пенальти — он сначала отбил сам удар, а затем справился ещё и с неловким рикошетом от Вахании.

«Краснодар» – «Факел» https://t.me/fckrasnodar

Этот момент должен был добить гостей психологически, и даже показалось, что добил, а через несколько минут «Краснодар» забил третий. Воробьёв получил пас от Черникова, сыграл в стенку с Кривцовым, атака чуть не развалилась, но мяч отскочил к Батчи. Тот выдержал паузу и покатил в центр на свободного Кривцова, а Никита изящно пробил низом в угол и оформил дубль. К этому моменту было полное ощущение, что матч закончен. «Краснодар» ведёт крупно, Кривцов догоняет лидеров гонки бомбардиров, Агкацев отбивает пенальти, Мусаев может спокойно выпускать свежих игроков и думать о следующем туре.

После третьего гола хозяева начали менять состав. Вышли Уткин, Ленини, Пальцев, Оздоев и Диего Коста. Мусаев явно хотел распределить нагрузку, освежить середину и спокойно доиграть матч, но как раз-таки вместо контроля «Краснодар» стал разваливаться. Парадоксально, что именно после замен оборона хозяев стала выглядеть хуже. «Факел» долго не создавал ничего качественного, а на 85-й минуте забил почти из ниоткуда. Турищев получил мяч перед штрафной, Коста его не накрыл, и форвард пробил низом в угол.

«Краснодар» — «Факел» https://t.me/fckrasnodar

При разгромном счёте такое обычно называют голом престижа, но через три минуты стало понятно, что гости настроены куда более серьёзно. Пуси у штрафной «Краснодара» отдал отличный проникающий пас, Сутормин ворвался в зону, которую никто не закрыл, вышел один на один и пробил между ног Агкацеву. За три минуты «Факел» превратил чужой разгром в минимальную разницу, а «Краснодар» внезапно начал дёргаться, фолить и отбиваться.

Последние минуты стали для «Краснодара» неприятным напоминанием о том, что ни один матч не заканчивается на 70-й минуте. Ну а «Факел» рванул за третьим голом: Юрганов мог получить момент после прострела слева, Батчи пришлось срывать контратаку фолом, Уткин тоже схватил жёлтую в нервном эпизоде. В компенсированное время последний шанс был у Пуси, он пробил из-за штрафной и не попал в створ. Финальный свисток всё-таки зафиксировал победу «Краснодара», но привкус у этих трёх очков слегка странный. Кажется, что любая команда, которая ведёт 3:0 дома против «Факела», не должна заканчивать матч в панике у своих ворот.

Игроки «Факела» после финального свистка https://t.me/pfcfakel

«Краснодар» запомнит этот матч с «Факелом» на весь сезон

Первые 60 минут матча — почти рекламный ролик новой версии «Краснодара», главным героем которой стал Никита Кривцов. Если в Казани он вместе с Боселли отвечал на вопрос о новой атакующей иерархии, то в Краснодаре, наверное, стало понятно, что Кривцов готов быть полноценным лидером, а совсем не временной заменой. Тем не менее, таких пассивных концовок просто нельзя допускать. «Краснодар» расслабился, провалил зоны, потерял концентрацию после замен и позволил сопернику, который почти весь матч ничего не создавал, отыграть два мяча. Впереди у «быков» более серьёзные матчи, и Мурад Мусаев точно знает, чего может стоить похожая потеря концентрации.

«Краснодар» — «Факел» https://t.me/pfcfakel

«Факел» проиграл второй матч подряд, но концовка в Краснодаре точно даёт команде Василенко надежду на качество собственной атаки. В первом тайме воронежцы выглядели слишком робко — не били в створ, редко переходили центр и сильно уступали в классе на мяче. И всё равно даже после незабитого пенальти «Факел» не развалился, а замены сработали идеально. Гости почувствовали, что даже против «Краснодара» могут играть, пусть соперник и сам приоткрывает дверь.

Календарь и таблица РПЛ

Проблема в том, что такие вспышки рано или поздно придётся превращать в очки, даже если в соперниках топ-клуб. После двух туров у «Факела» два поражения, и даже забитые мячи не отменяют того, что команда пока что слишком много позволяет соперникам, хотя и не выглядит пассивной впереди.