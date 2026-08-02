Команда Карседо едет в Грозный после разгрома в первом туре

«Ахмат» и «Спартак» встречаются в Грозном во втором туре РПЛ. Неделю назад Грозненцы увезли ничью с поля «Локомотива», причём по ходу матча были ближе к победе, чем более статусный соперник. «Спартак» после болезненного Суперкубка быстро переключился на чемпионат и уверенно обыграл «Родину» со счётом 3:0. Теперь красно-белым предстоит куда более жёсткая проверка — выезд к команде Станислава Черчесова, которая дома редко спокойно отдаёт очки.

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45+6' Свисток на перерыв! Ничья в Грозном после первого тайма, «Спартак» успел исправить свою же очень странную ошибку, а «Ахмат» не удержал преимущество. Отдыхаем 15 минут!

45+4' Умяров забрасывал вперёд на Мартинса, у Кристофера не получилось зацепиться за мяч.

45+2' Мелкадзе уверенно сыграл в своей штрафной и выбил мяч после подачи Барко со стандарта.

45+1' «Спартак» заработал штрафной на левом фланге.

45' Пять минут добавил арбитр к первому тайму.

45' Барко в касание пробил с линии штрафной, прямо по центру получился удар, Шелия на месте.

Статистика матча 30% Владение мячом 70%

44' Силва решил бить со штрафного и отправил мяч выше ворот.

41' Опасный штрафной заработал «Ахмат», метров 25 до ворот — будет прямой удар.

39' ГООООООЛ! Сравнял счёт «Спартак»! Барко коротко разыграл с Маркиньосом, тот отлично навесил на дальнюю штангу, а там Ву всех перепрыгнул и головой отправил мяч в сетку. 1:1, до перерыва успели сравнять гости!

38' Мартинс открылся в штрафной, но не убежал от защитника и заработал всего лишь угловой.

37' «Ахмат» провёл несколько атак, до удара ни одну из них не довёл, теперь снова «Спартак» начнёт позиционку.

35' Самородов здорово забежал по левому флангу и навесил на дальнюю штангу — Касинтура не успел к мячу.

33' Перспективная контратака могла получиться у «Ахмата», по сути 2-в-1 вышли, но Мелкадзе отдал плохую передачу на Касинтуру.

31' Мелкадзе получил повреждение в стыке с Умяровым в центре поля, нужна помощь врачей.

30' Маркиньос навешивал на дальнюю штангу с угла штрафной, слишком высокой получилась передача.

28' Маркиньос прошёл по левому флангу и внешней стороной стопы пытался навесить – попал в сетку с обратной стороны.

26' Игра возобновляется, «Спартак» с мячом.

24' Перерыв на водопой. Всё-таки достаточно жарко в Грозном, нужно слегка передохнуть.

22' Барко продолжает быть ключевым игроком ежду линиями, но пока что ничего особо опасного не создали гости.

20' Маркиньос упустил мяч за лицевую линию, а «Спартак» пытается искать моменты в позиционной атаке.

18' Литвинов, кстати, вернулся на поле, обошлось без серьёзной травмы.

16' Касинтура получил мяч в штрафной «Спартака» и решил отдавать вдоль ворот вместо удара – а на дальней штанге никого не оказалось.

14' Руслан Литвинов на газоне, очень больно игроку «Спартака» после стыка с Мелкадзе.

13' Солари отобрал мяч на половине поля «Ахмата», Мартинс в касание пытался отдать на ход Маркиньосу, но слишком жёстким получился пас.

11' Цаке потолкался с Солари на фланге, без фола было сыграно.

09' У Мартинса не получилась скидка головой на партнёра, хозяева компактно играют у своей штрафной.

07' Ну теперь «Спартаку» предстоит весь матч отыгрываться, «Ахмат» очень любит удерживать минимальное преимущество дома.

05' ГООООООЛ! «Ахмат» впереди! Касинтура уверенно разбежался и уложил мяч в левый нижний угол, Максименко не угадал направление. 1:0, максимально глупый мяч пропустили красно-белые на старте.

03' Спартаковцы окружили арбитра и активно спорят — утверждают, что в момент паса Максименко мяч катился по газону. Но арбитр не реагирует, будет пенальти.

02' Ничего себе, пенальти в ворота «Спартака», причём насколько же нелепый! Максименко вроде бы разыграл от ворот пасом на Ву, а тот не понял намерений партнёра и сам взял мяч в руки, чтобы разыграть. Ну вот это уникальная абсолютно ситуация!

01' Уникальная ситуация — на первой же минуте пробился мяч. Пришлось останавливать игру и брать другой, прямо как во дворе.

01' «Спартак» начал с центра, поехали!

До матча

20:30 Команды выходят на поле! Совсем скорок прозвучит стартовый свисток.

20:28 В Грозном сегодня вечером отличная погода для футбола, чуть выше 25 градусов и без осадков. Газон на «Ахмат Арене» тоже в отличном состоянии.

20:23 Главным арбитром матча будет Антон Фролов. Ассистенты судьи — Дмитрий Сафьян и Денис Березнов. Резервный судья — Никита Новиков. ВАР — Сергей Цыганок, АВАР — Анатолий Жабченко.

20:20 Центр поля и вторые мячи. «Ахмат» точно не будет просто ждать атак у своей штрафной. Команда Черчесова умеет навязывать единоборства и постепенно сбивать комфортный розыгрыш соперника. Если «Спартак» начнёт терять мяч под давлением или слишком медленно выходить из обороны, хозяева быстро найдут свои моменты. Красно-белым нужно использовать скорость переходов и качество игроков между линиями. За активными позициями полузащитников хозяев могут открываться зоны, а «Спартак» как раз умеет наказывать через вертикальные атаки и подключения из глубины.

20:10 А «Спартак» выйдет на поле вот так: Максименко, Ву, Бабич, Литвинов, Денисов, Барко, Солари, Маркиньос, Умяров, Мартинс, Зобнин.

20:05 Станислав Черчесов выбрал такой состав на матч второго тура: Шелия, Ибишев, Клисман, Богосавац, Ндонг, Адамов, Силва, Касинтура, Ромау, Самородов, Мелкадзе.

20:00 Главная сила «Ахмата» — устойчивость в домашних играх. В прошлом сезоне грозненцы набрали 27 из 37 очков именно дома, а при Черчесове потерпели на своём поле всего три поражения за 14 матчей. После ноябрьской неудачи со «Спартаком» команда до конца сезона дома уступила только «Краснодару», причём в матче, где всё решил гол на 86-й минуте. Ещё важнее, что «Ахмат» после той игры со «Спартаком» ни разу не пропускал больше одного мяча, а каждый второй матч получался сухим.

19:55 Гол принёс новичок Эральд Максути, ему хватило пяти минут после выхода на замену, чтобы спасти матч и сразу включиться в борьбу за место в основе, но это не значит, что Георгий Мелкадзе автоматически отправится в запас. Черчесов после игры с «Локомотивом» отметил его самоотдачу, а матч со «Спартаком» для Мелкадзе всегда особенный — против бывшей команды мотивация будет максимальной.

19:50 Первый тур для «Ахмата» был непростым — выезд к бронзовому призёру прошлого сезона и быстрый пропущенный гол уже на восьмой минуте. Тем не менее, команда Черчесова не посыпалась, до перерыва игра была примерно равной, а после него грозненцы заметно прибавили и превзошли «Локомотив» по ключевым показателям.

19:45 По составу у Карседо тоже стало спокойнее. Кристофер Ву отбыл дисквалификацию и снова доступен, а Жедсон Фернандеш избежал серьёзной травмы и должен быть готов к игре в Грозном. Главный вопрос — где сыграет Руслан Литвинов и сохранит ли Роман Зобнин место в опорной зоне после качественного матча на этой позиции. Возможно, тренерский штаб попробует вариант с Зобниным левее, но ломать баланс после удачного старта без необходимости Карседо вряд ли захочет.

19:40 «Спартак» сам себе доказал, что может контролировать игру, не обязательно устраивая постоянную перестрелку. Да, до 79-й минуты преимущество оставалось хрупким, но команда не потеряла структуру и в конце использовала разницу в классе. Для старта сезона это хороший знак, поскольку красно-белые не всегда были яркими, но выглядели взрослее, чем в играх с андердогами весной.

19:35 «Спартак» входил в чемпионат после очень нервного Суперкубка. Красно-белые долго вели против «Зенита», пропустили с пенальти на 98-й минуте, уступили в серии и затем ещё спорили с судейскими решениями. Однако первый тур показал, что команда Карседо сумела не увязнуть в этих эмоциях — против «Родины» «Спартак» весь матч вёл в счёте, а в концовке дожал соперника и оформил разгром.