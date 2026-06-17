Автор The Athletic Ник Миллер рассказывает о голкипере сборной Кабо-Верде Возинье, ставшем главным творцом сенсационной ничьей с Испанией на чемпионата мира по футболу-2026.

Возинья уже был легендой. Просто большая часть мира за пределами Кабо-Верде еще не знала об этом.

Теперь знают.

Никакая похвала не будет преувеличенной ни для одного из игроков, добившихся самого неожиданного результата на чемпионате мира 2026 года.

Но героем ничьей 0:0 против Испании стал Хосимар Хосе Эвора Диас, более известный как Возинья, вице-капитан команды и опытный вратарь. Ему исполнилось 40 лет за пару недель до начала турнира, а это значит, что он второй по возрасту игрок, дебютировавший на чемпионате мира, и самый возрастной игрок, впервые выступающий за команду.

Он был признан лучшим игроком матча, сделав семь решающих сейвов, но, возможно, не менее важны были его стабильность и спокойствие — те немного неуловимые качества, которые определяют лидера. Если игроки в какой-то момент начинали паниковать, казалось, что это Возинья снова их успокаивал.

После финального свистка он расплакался. Его глаза всё ещё были красными и затуманенными, когда его крепко обнял Стопира, ещё один почтенный ветеран кабовердийского футбола, который завершил карьеру в прошлом году, но которого уговорили вернуться из-за его эмоционального влияния на команду.

Возинья с игроками Кабо-Верде globallookpress.com

Об этой команде Кабо-Верде написано много, и её успехи имеют множество отцов. Но фотография этих двух обнимающихся мужчин — вместе с капитаном Райаном Мендесом они были опорой команды на протяжении последнего десятилетия — должна стать самым запоминающимся образом этого момента.

«Я плакал, потому что вырос с бабушкой и дедушкой, и они не смогли быть рядом», — сказал Возинья после игры. «Они умерли. Моя мама тоже не смогла присутствовать из-за проблем с визой и денег, которые нам нужно было за неё заплатить. Мы не успели всё оформить вовремя».

Его семья не только повлияла на его жизнь с раннего возраста, но и продолжает влиять через его имя. Вернее, через имена.

Его имя при рождении выбрал отец в честь Жозимара, бразильского правого защитника, который неожиданно блеснул на чемпионате мира 1986 года. Изначально планировалось назвать мальчика Вальдано, в честь бывшего нападающего мадридского «Реала» Хорхе Вальдано, но это не разрешили при регистрации. Поэтому так и получилось — Жозимар.

А его прозвище происходит от людей, с которыми он прожил большую часть своего детства, — его бабушки и дедушки. В буквальном смысле. На креольском языке «Возинья» означает «бабушка», и в 2024 году он объяснил FIFA.com, как стал известен под этим именем.

«В моём районе другие мальчишки были намного старше, и я постоянно играл с ними на улице, получая много ударов по ногам», — сказал он. «Это потому, что я очень хорошо владел мячом, был конкурентоспособным и дерзким, не любил проигрывать. Меня часто сбивали, и когда я не мог отомстить, я приходил домой в ярости, с лицом темнее тучи, а они смеялись надо мной, говоря, что я пойду жаловаться бабушке и дедушке».

Когда Возинья был молод и пытался пробиться в футбольные команды на острове Сан-Висенте, Кабо-Верде, тренеры часто игнорировали его из-за его маленького роста. Но после скачка роста в конце подросткового возраста у него появилось больше возможностей.

Он стал профессиональным футболистом только в районе 25 лет, покинув дом и играя за ангольский клуб «Прогрессо». После этого он играл на Кипре, в Словакии, Молдове и Португалии, где сейчас выступает за команду второго дивизиона «Шавеш».

Возинья в матче с Испанией globallookpress.com

Он дебютировал за сборную в 2012 году, и единственным игроком с большим количеством матчей за Кабо-Верде является Мендес, и эти двое также являются единственными игроками, которые участвовали во всех крупных турнирах, на которые они квалифицировались: четыре Кубка африканских наций и теперь чемпионат мира.

Он, наряду со Стопирой и Мендесом, является эмоциональным сердцем этой команды Кабо-Верде, но он едва не упустил возможность помочь ей совершить это чудо.

Он фактически не попал в состав на последнюю отборочную кампанию Кубка Африки, вместо него был выбран более молодой Бруно Варела. Возможно, не случайно, что они заняли последнее место в своей группе и не попали на турнир в Марокко в конце 2025 года. Это почти заставило Возинью принять непростое решение.

«Это было очень трудное время», — сказал он Goalkeeper.com. «Я подумывал о том, чтобы закончить карьеру в национальной сборной. Все мои товарищи по команде говорили со мной, они уговаривали меня остаться из-за чемпионата мира. Я остался именно из-за этого, потому что это была моя мечта, наша общая мечта».

Этот результат, один из величайших апсетов в истории чемпионатов мира, стал своевременным напоминанием о том, что допуск к турниру некоторых небольших стран не обязательно означает, что каждая игра с их участием будет легкой прогулкой. В другой день, возможно, Испания воспользовалась бы одним из своих многочисленных шансов, но отчасти благодаря героической игре Возиньи кабовердийцы доказали, что даже самые слабые команды могут быть конкурентоспособными.

Возинья теперь столкнется с тем же, с чем сталкиваются многие люди, оказавшиеся в центре внимания: славой. Или, по крайней мере, с ее определенным видом: до этой игры у него было около 50 000 подписчиков в соцсетях, но на момент написания статьи их число едва превысило два миллиона.

Но пока он и его товарищи по команде просто наслаждаются своей порцией славы.

Возинья globallookpress.com

«Мы работаем в жизни, чтобы переживать такие моменты», — сказал Возинья после игры. «Мне сейчас 40, но я стал профессиональным футболистом только в 25. Это награда за весь этот путь.

Я бы сказал 18-летнему Возинье, чтобы он очень гордился собой. Он много работал. Честно говоря, я никогда не мечтал о таком, когда был ребенком, но после этой игры я могу сказать себе молодому, что все это того стоило».