Уникальный день ничьих на ЧМ-2026 сделал сразу две группы гораздо интереснее. Испания не взломала Кабо-Верде, Бельгия спаслась только после выхода Ромелу Лукаку, Уругвай с трудом выбрался из неудобного матча с Саудовской Аравией, а Иран дважды отыгрался против Новой Зеландии.

Испания — Кабо-Верде 0:0

Группа H

Испания начала ЧМ с неожиданной осечки. Команда Луиса де ла Фуэнте забрала мяч, долго крутила атаки вокруг штрафной и всё равно не смогла вскрыть Кабо-Верде, для которого этот матч стал первым в истории чемпионатов мира. Без полностью готовых Ламина Ямаля и Нико Уильямса испанцам не хватало резкости один в один. Ферран Торрес попал в перекладину, Педри и Фабиан Руис искали варианты через левый фланг, но Кабо-Верде защищалось компактно и не теряло голову даже в концовке.

Испания — Кабо-Верде globallookpress.com

Стена дня

Кабо-Верде постоянно перестраивалось без мяча. Высокий прессинг сменялся средним блоком, а у своей штрафной команда превращалась в линию из пяти-шести защитников. Испания привыкла утомлять соперников владением, но здесь сама всё чаще упиралась в чужое терпение.

Вратарь Возинья стал лицом этого результата. Его сейвы и спокойствие помогли Кабо-Верде взять первое очко на ЧМ, а Испании пришлось вспомнить неприятные матчи прошлых турниров, где контроль мяча не превращался в голы. Паниковать фавориту рано, но срочно вернуть остроту на флангах теперь обязательно.

Возинья globallookpress.com

Бельгия — Египет 1:1

Группа G

Египет был близок к тому, чтобы наконец-то выиграть матч чемпионата мира, но Бельгия спаслась после выхода Ромелу Лукаку. Команда Хоссама Хассана открыла счёт на 19-й минуте, когда Мохамед Салах нашёл Эмама Ашура, а тот мощно пробил из-за штрафной. Бельгия долго выглядела тяжёлой. Кевин Де Брёйне ошибался, Шарль Де Кетеларе не дал нужной энергии впереди, а египтяне спокойно оборонялись и не выглядели командой, которая надеется дотерпеть.

Эмам Ашур globallookpress.com

Решающий Лукаку

На 66-й минуте Лукаку вышел со скамейки и уже через 23 секунды устроил хаос в штрафной Египта. Тома Менье прострелил низом, Лукаку рванул к мячу, и Мохамед Хани под давлением «Биг Рома» оформил автогол.

Этот эпизод идеально показал, чего Бельгии не хватало до замены. Не тонкой комбинации, а игрока, который прёт в штрафную и заставляет защитников ошибаться просто своим присутствием. Египет сохранил ничью, но его серия без побед на ЧМ теперь длится уже 92 года. Впереди Новая Зеландия и Иран, и именно там ожидание должно закончиться, если команда действительно настроена выйти из группы.

Ромелу Лукаку globallookpress.com

Саудовская Аравия — Уругвай 1:1

Группа H

После ничьей Испании с Кабо-Верде в группе H едва не случился ещё более сенсационный удар по фавориту. Саудовская Аравия повела в первом тайме, долго сдерживала Уругвай и только на последних минутах упустила победу. Команда Марсело Бьелсы много владела мячом, но до перерыва выглядела плоско. Дарвин Нуньес абсолютно не попал в игру, полузащита не находила игроков между линиями, а матч больше напоминал черновик Бьелсы.

Гол Аль-Амри globallookpress.com

Ошибка на ошибку

На 40-й минуте Фернандо Муслера, вернувшийся в ворота Уругвая после долгой паузы, не удержал мяч после стандарта, и Абдула Аль-Амри добил его в сетку. Во втором тайме похожая ошибка уже на другой стороне помогла Уругваю сравнять, когда Мохаммед Аль-Овайс отразил мяч прямо перед собой, а Максимилиано Араухо отправил его в дальний угол.

Бьелса встряхнул команду заменами в перерыве, убрал Нуньеса и получил больше движения впереди благодаря Федерико Виньясу и Агустину Каноббио. Уругвай спас ничью, но группа H после первого тура выглядит совсем не так, как ожидалось. У всех четырёх команд по одному баллу, а Саудовская Аравия снова напомнила, что статус андердога на ЧМ не гарантирует её покорности фаворитам.

Игроки сборной Уругвая празднуют гол globallookpress.com

Иран — Новая Зеландия 2:2

Группа G

Матч Ирана и Новой Зеландии ждали не только из-за футбола, но на поле получилась одна из самых живых игр дня. Новая Зеландия дважды выходила вперёд благодаря Элайдже Джасту, который стал первым игроком «Мотеруэлла» с голом на ЧМ, а потом ещё и оформил дубль.

Элайджа Джаст globallookpress.com

Гол с оттенком РПЛ

На 64-й минуте Иран ответил атакой старой школы. Саман Годдос перевёл мяч на правый фланг, Рамин Резаиан без лишних касаний подал в штрафную, а Мохаммед Мохеби (да, тот самый из «Ростова») тонко направил мяч в ворота от штанги. Всё было просто, быстро и красиво.

Новая Зеландия не создавала впечатления одной из самых низкорейтинговых команд турнира. Крис Вуд цеплялся за мячи, Джаст постоянно находил пространство, а Ирану пришлось дважды вытаскивать матч на характере. В группе G после первого тура у всех тоже по одному очку, и теперь даже матч Египта с Новой Зеландией выглядит далеко не проходным.

Мохаммед Мохеби globallookpress.com

Что будет дальше

Группы G и H после первого тура остались на паузе. Испания и Уругвай потеряли очки там, где ждали побед, Бельгия получила тревожный сигнал по атаке, а Кабо-Верде, Саудовская Аравия, Иран и Новая Зеландия показали, что статус андердога на этом турнире пока что работает только в случае сборной Кюрасао.

Календарь и таблица ЧМ-2026

Матчи следующего игрового дня ЧМ-2026 подарят новые яркие моменты — о них мы обязательно расскажем. Превью уже доступно в нашей рубрике «Будильник ЧМ-2026».