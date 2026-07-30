31 июля в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Бирмингем» и «Барселона». Начало игры — в 21:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.10.
«Бирмингем»
Турнирное положение: «Браммиз» минувший сезон провел в Чемпионшипе. Там команда заняла итоговое 10-е место.
При этом «Бирмингем» на 9 очков отстал от зоны стыков. Да и забила команда 57 мячей в 46 поединках второго по силе английского дивизиона.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Бирмингем» в контрольной встрече одолел «Крю» (2:1).
До того команда переиграла «Бертон Альбион» (1:0). А вот скромный «Солихалл» был обыгран более уверенно (3:0).
При этом «Бирмингем» победил во всех 4 летних спаррингах. В них команда сумела отличиться 9 забитыми мячами при двух пропущенных.
Состояние команды: «Бирмингем» в новом сезоне твердо намерен побороться за повышение в классе. «Браммиз» нужно прибавлять в плане реализации.
Нет сомнений, что «Бирмингем» будет действовать с оглядкой на тылы. Тем более, оборона команды в летних контрольных матчах выглядит весьма монолитно.
«Барселона»
Турнирное положение: Каталонцы в минувшем сезоне выступили успешно. Команда уверенно выиграла Ла Лигу.
Причем «Барселона» опередила «Реал» на 12 зачетных баллов. К тому же забила команда 95 мячей при 36 пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: в последнем спарринге «кулес» переиграли скромную «Европу» со счётом 4:1.
Состав команды ныне очень далек от оптимального. Шанс проявить себя получают резервисты и молодые игроки.
Нынче «Барселона» выглядит обескровленной. Ведущие игроки отдыхают после Мундиаля, так еще и покинул клуб бомбардир Роберт Левандовский.
Состояние команды: «Кулес» сильны в любом кадровом сочетании. Да и такие таланты как Хави Эспарт будут прогрессировать.
Каталонцы только входят в сезон. К тому же в нынешнем сочетании команда вряд ли предстанет в первых официальных поединках.
Наверняка «Барселона» будет максимально активно атаковать. Даже ближайший резерв «кулес» не должен иметь проблем с полпредом второго по значимости английского дивизиона.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Барселону» фаворитом с коэффициентом 1.67. Ничья оценена в 3.90, а победа «Бирмингема» — в 4.20.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются со следующими коэффициентами — 1.40 и 2.75.
Прогноз: «Барселона» сильна в любом сочетании, и явно постарается быстро вскрыть владения «браммиз».
Ставка: Победа «Барселоны» в 1-м тайме за 2.10.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.63.
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Барселона» сильна даже не в оптимальном кадровом виде
- «Бирмингем» победил во всех 4 летних спаррингах
- «Барселона» уверенно победила в своем первом летнем контрольном матче
- «Бирмингем» в среднем пропускает больше гола за матч
- Каталонцы весьма результативно атакуют