прогноз на товарищеский матч, ставка за 2.10

31 июля в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Бирмингем» и «Барселона». Начало игры — в 21:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.10.

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«Бирмингем»

Турнирное положение: «Браммиз» минувший сезон провел в Чемпионшипе. Там команда заняла итоговое 10-е место.

При этом «Бирмингем» на 9 очков отстал от зоны стыков. Да и забила команда 57 мячей в 46 поединках второго по силе английского дивизиона.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Бирмингем» в контрольной встрече одолел «Крю» (2:1).

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До того команда переиграла «Бертон Альбион» (1:0). А вот скромный «Солихалл» был обыгран более уверенно (3:0).

При этом «Бирмингем» победил во всех 4 летних спаррингах. В них команда сумела отличиться 9 забитыми мячами при двух пропущенных.

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Состояние команды: «Бирмингем» в новом сезоне твердо намерен побороться за повышение в классе. «Браммиз» нужно прибавлять в плане реализации.

Нет сомнений, что «Бирмингем» будет действовать с оглядкой на тылы. Тем более, оборона команды в летних контрольных матчах выглядит весьма монолитно.

«Барселона»

Турнирное положение: Каталонцы в минувшем сезоне выступили успешно. Команда уверенно выиграла Ла Лигу.

Причем «Барселона» опередила «Реал» на 12 зачетных баллов. К тому же забила команда 95 мячей при 36 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в последнем спарринге «кулес» переиграли скромную «Европу» со счётом 4:1.

Состав команды ныне очень далек от оптимального. Шанс проявить себя получают резервисты и молодые игроки.

Нынче «Барселона» выглядит обескровленной. Ведущие игроки отдыхают после Мундиаля, так еще и покинул клуб бомбардир Роберт Левандовский.

Состояние команды: «Кулес» сильны в любом кадровом сочетании. Да и такие таланты как Хави Эспарт будут прогрессировать.

Каталонцы только входят в сезон. К тому же в нынешнем сочетании команда вряд ли предстанет в первых официальных поединках.

Наверняка «Барселона» будет максимально активно атаковать. Даже ближайший резерв «кулес» не должен иметь проблем с полпредом второго по значимости английского дивизиона.

На что ставят в матче Бирмингем — Барселона Букмекерские коэффициенты на матч Бирмингем — Барселона: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Барселону» фаворитом с коэффициентом 1.67. Ничья оценена в 3.90, а победа «Бирмингема» — в 4.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются со следующими коэффициентами — 1.40 и 2.75.

Прогноз: «Барселона» сильна в любом сочетании, и явно постарается быстро вскрыть владения «браммиз».

2.10 Победа «Барселоны» в 1-м тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на матч «Бирмингем» — «Барселона» позволит вывести на карту выигрыш 1100₽, общая выплата — 2100₽

Ставка: Победа «Барселоны» в 1-м тайме за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

2.63 Обе не забьют Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.63 на матч «Бирмингем» — «Барселона» принесёт чистый выигрыш 1630₽, общая выплата — 2630₽

Ставка: Обе не забьют за 2.63.

Пять причин, почему ставка зайдет