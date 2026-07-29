В этом экспрессе проанализируем ответные матчи второго квалификационного этапа Лиги Европы. Спортивный редактор LiveSport.Ru Иван Романов подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 4.67.

«Андерлехт» — «Хаммарбю»

Футбол. Лига Европы. Квалификация

Брюссельский клуб еще несколько лет назад считался безоговорочным лидером бельгийского футбола, регулярно выигрывал чемпионат страны, выступал в групповом этапе Лиги чемпионов и нередко добирался до поздних стадий еврокубков. Однако в последние сезоны «Андерлехт» утратил прежние позиции. С 2019 года команда неизменно финиширует в районе третьего-четвертого мест, а дважды не смогла преодолеть квалификацию Лиги конференций.

Этим летом команду возглавил Витор Бруну, для которого первая встреча со шведским «Хаммарбю» стала официальным дебютом. В Стокгольме бельгийцы были близки к победе, но после удаления Натана Салибы на 78-й минуте позволили сопернику сравнять счет — 1:1. Теперь «Андерлехт» рассчитывает воспользоваться преимуществом домашнего поля, где традиционно действует гораздо увереннее.

Для шведского клуба выход в основную стадию Лиги Европы стал бы серьезным достижением. В последние годы «Хаммарбю» стабильно входит в число сильнейших команд Аллсвенскан, но пока не может подняться выше второго места и уже почти два десятилетия завершает еврокубковый путь на стадии квалификации.

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В первом матче против бельгийцев команда проявила характер. Однако теперь шведам предстоит непростой выезд в Брюссель, где их ждет соперник с более опытным составом и высоким уровнем индивидуального мастерства. После домашней ничьей «Хаммарбю» придется сыграть практически без права на ошибку.

Ставка: «Хаммарбю» не проиграет за 1.61.

ЦСКА София — «Карабах»

Футбол. Лига Европы. Квалификация

Болгарский клуб пробился в квалификацию Лиги Европы благодаря победе в Кубке страны, хотя прошлый чемпионат завершил лишь на четвертом месте, значительно отстав от чемпиона — «Левски». В последние годы ЦСКА София не может похвастаться яркими выступлениями на международной арене: предыдущая еврокубковая кампания завершилась уже на ранней стадии квалификации Лиги конференций. Тем не менее, команда постепенно набирает форму.

Между двумя встречами с «Карабахом» софийцы провели матч второго тура чемпионата Болгарии, в котором сумели вырвать победу у «Ботева» из Пловдива, что должно положительно сказаться на настроении коллектива перед ответной игрой.

Азербайджанский чемпион последних лет вновь входит в число самых опытных участников квалификации еврокубков. В прошлом сезоне «Карабах» второй раз в своей истории пробился в основной этап Лиги чемпионов, где сумел выйти в плей-офф, остановившись на стадии 1/16 финала после противостояния с «Ньюкаслом».

Для ЦСКА домашний матч станет шансом воспользоваться поддержкой своих болельщиков, однако «Карабах» выглядит более опытной и сбалансированной командой. Азербайджанский клуб традиционно надежно действует в обороне.

Ставка: ТМ 2.5 гола за 1.67.

ПАОК — «Динамо» Киев

Футбол. Лига Европы. Квалификация

Греческий клуб подходит к ответному матчу в статусе фаворита. За последние годы ПАОК закрепился среди ведущих команд страны: в 2024 году он стал чемпионом Греции, а в прошлом сезоне финишировал третьим, совсем немного уступив «Олимпиакосу». При этом команда регулярно успешно выступает на международной арене — в пяти предыдущих еврокубковых кампаниях четыре раза доходила до стадии плей-офф, дважды пробившись в четвертьфинал Лиги конференций и дважды сыграв в 1/16 финала Лиги Европы.

В первом матче с киевским «Динамо» греки продемонстрировали характер, уступая в счете уже на четвертой минуте, но сумели перевернуть ход встречи и добиться победы со счетом 3:2. Теперь ПАОКу остается воспользоваться преимуществом домашнего поля, где в концовке прошлого сезона команда практически не допускала осечек.

Киевский клуб переживает непростой период. Если еще два десятилетия назад «Динамо» регулярно выступало в групповых этапах Лиги чемпионов и считалось одним из сильнейших клубов Восточной Европы, то сейчас главной задачей команды является возвращение на прежний уровень. В первом матче украинцы начали очень активно и быстро открыли счет благодаря Владимиру Бражко, однако затем позволили сопернику трижды поразить свои ворота. Лишь в концовке дебютный гол Джастина Лонвейка сократил отставание до минимума и сохранил интригу перед ответной встречей. Тем не менее, поражение в номинально домашнем матче заметно осложнило положение команды.

Перед выездом в Салоники шансы «Динамо» выглядят не слишком высокими. ПАОК имеет более сбалансированный состав, богатый еврокубковый опыт и будет играть при поддержке своих болельщиков на стадионе «Тумба», где традиционно действует очень уверенно. Киевлянам необходимо рисковать и идти вперед, что может открыть свободные зоны для быстрых атак хозяев. Именно поэтому наиболее вероятным исходом выглядит еще одна победа греческого клуба и его выход в следующий квалификационный раунд Лиги Европы.

Ставка: Победа ПАОКа за 1.74.

4.67 Экспресс Ставка на матч #1 Поставить →

Общий коэффициент — 4.67.