прогноз на ответный матч 1/4 финала квалификации Лиги Европы, ставка за 1.95

30 июля в рамках ответного матча 1/4 финала квалификации Лиги Европы сыграют «Бенфика» и «Санкт-Галлен». Начало встречи — в 22:00 мск. Редактор новостей, аналитик Сергей Писцов подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.95.

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«Бенфика»

Путь к 1/4 финала: Португальская команда начала свое выступление со стадии четвертьфинала квалификации ЛЧ. В 1-м поединке 1/4 финала «Бенфика» выступила далеко не лучшим образом.

Команда проиграла «Санкт-Галлену» со счетом 2:1 на чужом поле, пропустив решающий гол на 80-й минуте. Теперь «Бенфике» предстоит исправить ситуацию в Лиссабоне.

Последние матчи: В прошедшем товарищеском поединке команда разгромила «Белененсеш» (5:1). Матчем ранее «Бенфика» одержала победу над «Вильярреалом» со счетом 2:0.

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В последних 5-и встречах во всех турнирах команда трижды победила и дважды проиграла. За этот период «Бенфика» сумела забить 12 голов при 6-и пропущенных.

Календарь и таблица Лиги Европы

Состояние команды: «Бенфика» переживает небольшую перестройку в связи с уходом Жозе Моуринью с поста главного тренера. Команде необходимо собраться и выдать лучший футбол в ответном поединке, чтобы остаться в Лиге чемпионов.

В прошлой встрече против «Санкт-Галлена» единственный гол у «Бенфики» забил Рафа Силва. В прошедших 5-и встречах этот форвард отметился 4 голами. Именно он может стать спасителем «Бенфики».

«Санкт-Галлен»

Путь к 1/4 финала: Команда из Швейцарии провела отличный первый поединок, обыграв «Бенфику» со счетом 2:1. Теперь осталось каким-то образом сохранить преимущество, хотя португальский соперник будет давить.

Стоит отметить, что «Санкт-Галлен» уже начал новый чемпионат Швейцарии с победы над «Цюрихом» со счетом 2:1. Победный гол на счету Андрина Гунцикера на 74-й минуте.

Последние матчи: Этим летом «Санкт-Галлен» провел 4 товарищеских матча. За этот период команда крупно уступила «Норвичу» со счетом 0:3, а до этого проиграла «Лиону» (3:6).

«Санкт-Галлен» в этих контрольных встречах также обыграл «Винтертур» со счетом 1:0, забив победный гол на 87-й минуте. До этого команда одолела «Альтах» (3:2).

Состояние команды: «Санкт-Галлен» находится в выгодном положении перед ответным матчем, но расслабляться точно нельзя, ведь преимущество всего в один мяч, а «Бенфика» будет играть на своем поле.

Полузащитник «Санкт-Галлена» Лукас Гортлер в последнее время показывает высокую результативность. В последних 5-и встречах футболист забил 3 гола и сделал голевую передачу.

На что ставят в матче Бенфика — Санкт-Галлен Букмекерские коэффициенты на матч Бенфика — Санкт-Галлен: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

В последних 5-и встречах «Бенфика» забила 12 голов

«Санкт-Галлен» выиграл 2 последних матча, забив 4 гола

В первом матче 1/4 финала квалификации ЛЕ «Санкт-Галлен» обыграл «Бенфику» со счетом 2:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Бенфику» фаворитом с коэффициентом 1.12. Ничья оценена в 8.00, а победа «Санкт-Галлена» — в 19.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются со следующими коэффициентами — 1.38 и 2.80.

Прогноз: Матч получится результативным. «Бенфика» не будет отсиживаться в обороне.

1.95 Тотал 3.5 больше Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.95 на матч «Бенфика» — «Санкт-Галлен» позволит вывести на карту выигрыш 950₽, общая выплата — 1950₽

Ставка: Тотал 3.5 больше за 1.95.

Прогноз: В 1-м тайме «Санкт-Галлен» не сможет выдержать давления «Бенфики» и пропустит.

1.90 Победа «Бенфики» с форой (-1) в 1-м тайме Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч «Бенфика» — «Санкт-Галлен» принесёт прибыль 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: Победа «Бенфики» с форой (-1) в 1-м тайме за 1.90.