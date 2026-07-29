прогноз на дуэль за выход в полуфинал квалификации Лиги конференций, ставка за 1.83

30 июля в ответном матче четвертьфинала отбора Лиги конференций сыграют «Брага» и «Железничар» Панчево. Начало встречи — в 22:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.83.

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«Брага»

Турнирное положение: «Брага», как и ее соперник, начала борьбу в квалификации Лиги конференций только с текущей стадии.

Команда получила возможность сыграть в квалификации Лиги конференций, поскольку финишировала на четвертой позиции португальского чемпионата.

Последние матчи: в первой игре четвертьфинала квалификации Лиги конференций коллектив на чужом поле обыграл нынешнего соперника со счетом 1:0.

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Перед этим в поединке, который был контрольным, клуб уже не смог выиграть, когда на своей арене разошелся мировой с испанской «Сельтой» (2:2).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Календарь и таблица Лиги Европы

Состояние команды: в шести предыдущих матчах, где лишь один был официальным, «Брага» выиграла пять раз, а в восьми последних из них ни разу не проиграла.

С такой формой у «Оружейников» высокие шансы не только на проход в следующий раунд, но и на еще одну победу, где перевес в классе и фактор своих трибун говорят в их пользу.

Рикарду Орта — автор пока что единственного гола команды в отборе Лиги конференций текущего сезона.

«Железничар» Панчево

Турнирное положение: «Железничар» Панчево также вступил в борьбу в квалификации континентального турнира с нынешней стадии.

Команда вышла в отбор Лиги конференций благодаря четвертой позиции в чемпионате Сербии прошлой кампании с отставанием в 27 очков от чемпиона — «Црвены Звезды».

Последние матчи: в предыдущей игре — первой в четвертьфинале квалификации Лиги конференций — коллектив на своем поле проиграл 0:1 как раз нынешнему сопернику.

Ранее в рамках первого тура национального первенства клуб уже оказался на высоте, когда в домашних стенах одержал победу над «Раднички» Ниш (2:1).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в 10-ти последних поединках разного статуса «Железничар» Панчево выиграл лишь дважды при пяти ничьих и трех поражениях.

С такой формой гостям будет сложно увезти домой путевку в следующий раунд, где соперник превосходит их в классе, да еще и будет иметь поддержку родных трибун.

Команда пока что не забивала в отборе Лиги конференций текущего сезона.

Статистика для ставок

в шести из девяти последних матчей «Браги» забивали больше трех голов

в восьми из 12-ти последних матчей «Браги» забивали обе команды

в 10-ти из 13-ти последних матчей «Железничар» не проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Брага» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается 1.15. Ничья — в 6.66, выигрыш «Железничара» — в 16.00.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.55 и 2.28.

Прогноз: в шести из девяти последних матчей хозяев забивали больше трех голов. Так было и в их двух из трех последних домашних поединков.

При этом в двух из трех последних матчей гостей забивали минимум три мяча.

1.83 Тотал больше 3,0 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.83 на матч «Брага» — «Железничар» Панчево позволит вывести на карту выигрыш 830₽, общая выплата — 1830₽

Ставка: тотал больше 3,0 голов за 1.83.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 мячей, поскольку такой сценарий был реализован в шести из девяти последних матчей «Браги».

2.28 Тотал больше 3,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.28 на матч «Брага» — «Железничар» Панчево позволит вывести на карту выигрыш 1280₽, общая выплата — 2280₽

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.28