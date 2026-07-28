В этом экспрессе проанализируем матчи квалификационного раунда Лиги чемпионов и лиги конференций. Футбольный аналитик LiveSport.Ru Андрей Треквартиста подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 3.97.

«Црвена Звезда» — «Ларн»

Футбол. Лига чемпионов. Квалификация

В первом матче команда Деяна Станковича без проблем разобралась в гостях с «Ларном» (4:0), полностью доминируя на поле. Достаточно сказать, что «Црвена Звезда» нанесла 27 ударов по воротам, из которых 15 — в створ. Тогда как соперник — только один.

В национальном чемпионате «Црвена Звезда» также добилась уверенной победы над «Войводиной» (3:1), а до этого — над новичком «Маквой» (5:0). Вообще, команда сейчас на ходу, у неё очень интересный состав с обилием молодых звёздочек, за которыми уже гоняются европейские топ‑клубы.

Североирландский клуб миновал первый квалификационный раунд, обыграв по сумме двух матчей «Фиори» (1:0, 2:1), но затем попал под мощный каток «Црвены Звезды» (0:4).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Понятно, что по уровню мастерства это абсолютно разные клубы, но у «Ларна» есть характер, и она постарается забить хотя бы гол престижа в ответной игре. Хозяева, в свою очередь, на своём поле вдвойне опасны.

Наш прогноз: тотал больше 3,5 за 1,62.

«Лех» — «Орхус»

Футбол. Лига чемпионов. Квалификация

Первая игра этого противостояния завершилась довольно неожиданным разгромом со стороны польского «Леха» в гостях со счётом 4:1. Первый гол был забит на 29‑й минуте, а потом «Орхус» остался в меньшинстве — это абсолютно точно сказалось на итоговом результате.

После этого «Лех» забил ещё трижды и имеет отличные шансы пройти дальше. В чемпионате Польши команда не смогла обыграть «Краковию» (0:0), а до этого была сильнее в Кубке Польши «Гурника» (3:1).

Сенсационный чемпион прошлого сезона в датской Суперлиге «Орхус» здорово осложнил себе шансы пройти дальше в квалификации Лиги чемпионов, проиграв в первой игре со счётом 1:4. Но там сказалось удаление в середине первого тайма — до него «Орхус» выглядел ничем не хуже.

Также в первом туре нового сезона чемпионата Дании команда на своём поле не смогла переиграть «Брондбю» (1:1). Тем не менее, хоть старт у молодого тренера Якоба Поульсена выдался не лучшим образом, команда там отличная и даст серьёзный бой в Познани.

Наш прогноз: победа «Орхуса» с форой +1 за 1,60.

«Копенгаген» — «Полесье»

Футбол. Лига конференций. Квалификация

Гегемон последних лет в чемпионате Дании провёл не лучший прошлый сезон и с огромным трудом пробился в Лигу конференций. Сейчас команда перезагружается, а в конце прошлого сезона её возглавил известный шведский специалист Бо Свенссон.

Он много лет успешно проработал в Бундеслиге и призван вернуть «Копенгаген» на лидирующие позиции. Финиш прошлого сезона получился удачным, неплохо стартовали датчане и в этом сезоне: в чемпионате был обыгран «Люнгбю» (3:2).

Первая игра против «Копенгагена» получилась у «Полесья» довольно неоднозначной. Украинский клуб проигрывал, затем повёл 2:1, снова уступал 2:3, но сравнял счёт в концовке. Возможно, он заслуживал победы, но соперник гораздо более мастеровит и опытен.

В ответной игре за неделю «Копенгаген» набрал ещё лучшую форму, сыграл матч в чемпионате Дании, тогда как гости пока играют только товарищеские встречи, и должен подтвердить свой настоящий уровень.

Наш прогноз: «Копенгаген» выиграет в основное время за 1,60.

3.97 Экспресс Ставка на матч #1 Поставить →

Общий коэффициент — 3,97.