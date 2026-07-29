Предстоящие дни принесут фанатам единоборств россыпь ярких и долгожданных противостояний. Поклонников ММА ждут разборки на крупном ивенте PFL в Нью-Йорке и исторический дебютный турнир UFC в Сербии. В профессиональном боксе развернется бескомпромиссная дуэль за чемпионский титул WBC в легком весе

Дитчева подтвердит статус непобедимой против ветерана

В со-главном событии турнира PFL New York 1 августа в наилегчайшем весе встретятся Дакота Дитчева и Дениз Кильхольц. Британка занимает первое место в рейтинге промоушена, а голландская спортсменка долгое время выступала в Bellator.

Поединок станет главной проверкой амбиций для претендента. Дитчева подходит к защите пояса с победной серией из 15-ти боев без единого поражения в карьере. В прошлом поединке она выиграла у Сумико Инабы по очкам, а ранее нокаутировала Таилу Сантос в финале Гран-при.

Дакота славится сокрушительной мощью и большим процентом досрочных финишей. Что касается соперницы, то Кильхольц в предыдущем поединке одолела Антонию Силванейде решением судей.

Из последних пяти боев Дениз выиграла трижды, но уступала Кане Ватанабэ и Иларе Джоанне. Опытной спортсменке придется приложить максимум усилий против чемпионки. Но шансов на успех у нее очень мало.

Последний бой Нурмагомедова по контракту с PFL

Усман Нурмагомедов globallookpress.com

Главным событием турнира PFL в Нью-Йорке станет титульный поединок в легком весе. Чемпион организации Усман Нурмагомедов проведет очередную защиту против Арчи Колгана. Для российского бойца этот поединок станет завершающим по действующему контракту с лигой.

Нурмагомедов не знает поражений в октагоне на протяжении 22-х боев. В предыдущих встречах Усман заставил сдаться Алфи Дейвиса, а также дважды переиграл Пола Хьюза по очкам. Чемпион традиционно демонстрирует высочайший бойцовский интеллект и безупречную технику в борьбе.

Арчи Колган также не знает поражений на профессиональном уровне. В последних боях американский борец одолел решением судей Джей-Джея Уилсона и Мансура Барнауи. Претендент набрал мощный ход из пяти побед подряд, но оппозиции уровня Усмана еще не встречал.

Вологдин проверит на прочность чемпиона Brave CF

Марк Вологдин vs Адриан Луна Мартинетти | Полный бой

В предварительном карде первого в истории турнира UFC в Белграде 1 августа пройдет интригующая схватка в легчайшем весе. Марк Вологдин разделит клетку с хозяином арены Бориславом Николичем.

Россиянин попал в сильнейшую лигу мира через Претендентскую серию Даны Уайта. В последнем бою Марк подрался вничью с Джоном Кастанедой, а до этого уступил Адриану Луне Мартинетти. Как показали предыдущие встречи, Вологдин славится бескомпромиссным стилем.

Он идет вперед и радует фанатов яркими рубками в центре клетки, даже если проигрывает поединок. И оппонент в очередной раз достался очень непростой. Николич подходит к дебюту в UFC в ранге действующего чемпиона лиги Brave CF.

В последнем поединке серб задушил Николаса Хвенде, доведя серию побед до шести боев. Борислав одинаково опасен и в стойке, и на настиле, оформив за карьеру 15 финишей. Марку явно будет непросто в этой встрече.

Ракич и Тыбура попытаются перезапустить карьеру

Марчин Тыбура globallookpress.com

В рамках основного карда сербского ивента UFC пройдет дуэль в тяжелом весе. Александр Ракич проведет дебютный поединок в новой категории против Марчина Тыбуры. Поляк располагается на 12-й строчке официального рейтинга дивизиона.

Ракич переживает непростой отрезок и идет на неудачной серии. В предыдущих боях Александр уступил нокаутом Азамату Мурзаканову и Иржи Прохазке, а также проиграл Магомеду Анкалаеву. Сербский боец надеется, что родная арена и отказ от весогонки помогут вернуть ему победный ритм.

Тем временем, Тыбура тоже испытывал проблемы в октагоне. В предыдущих поединках Марчин был нокаутирован Анте Делией и уступил Тайреллу Форчуну по очкам, хотя перед этим одолел Джонату Диниза. Так что вопрос о том, кто победит остается открытым — фаворита здесь нет.

Блахович выступит в роли гейткипера для Стирлинга

Ян Блахович globallookpress.com

В со-главном событии UFC Belgrade в полутяжелом весе встретятся Ян Блахович и Навахо Стирлинг. Поляк занимает четвертую строчку в рейтинге, а его соперник пока что за пределами топ-15.

Стирлинг принял данный вызов на коротком уведомлении, и для него это большой шанс быстро продвинуться вверх. Тем более, что бывший чемпион UFC Блахович не выигрывал с мая 2022 года.

В последнем бою Ян подрался вничью с Богданом Гуськовым, а ранее уступил по очкам Карлосу Олбергу и Алексу Перейре в конкурентных противостояниях. Ветеран также перенес операции на плечах и коленях, но все еще обладает внушительной ударной мощью и невероятным опытом.

Стирлинг идет без поражений в профессиональной карьере. В недавних поединках Навахо брутально нокаутировал Иона Куцелабу и Бруно Лопеса, доведя серию до десяти побед кряду. Молодой проспект превосходит ветерана в скорости и антропометрии.

Но сможет ли Стирлинг тактически переиграть Яна? Поляку хоть и 42 года, однако он не собирается мириться с ролью трамплина и регулярно дает трудные бои всем молодым соперникам.

Медич выйдет в октагон за очередным нокаутом

Урош Медич globallookpress.com

Возглавит ивент UFC в Белграде противостояние полусредневесов Уроша Медича и Даниэля Родригеса. Сербский боец занимает 14-ю строчку в рейтинге, американец находится на 15-м месте.

Накануне данного ивента Медич набрал потрясающую форму. «Доктор» идет на серии из трех побед нокаутами в первом раунде. В предыдущих боях Урош расправился с Джеффом Нилом, Муслимом Салиховым и Гилбертом Урбиной.

Родригес также подходит к предстоящей встрече на серии из трех успешных боев. В недавнем поединке Даниэль выиграл раздельным решением у Кевина Холланда, а до этого одолел Сантьяго Понзиниббио.

Опытный американец славится хорошей боксерской школой и крепким подбородком. Однако год простоя может сказаться, особенно в 39-летнем возрасте.

Роуч и Сепеда оспорят вакантный пояс WBC в Лас-Вегасе

Ламонт Роуч (справа) globallookpress.com

2 августа всех любителей бокса ждет интригующий поединок в США. В рамках главного события вечера в Лас-Вегасе бывший чемпион полулегкой категории по линии WBA Ламонт Роуч и Уильям Сепеда сойдутся в битве за вакантный титул WBC в легком весе.

Боксеры находятся на пике формы. Роуч в двух предыдущих боях показал высочайший уровень, хотя и не победил. Ламонт подрался вничью с Исааком Крузом и Джервонтой Дэвисом в борьбе за пояса. Техничный американец отлично контратакует и грамотно адаптируется под прессинг. Единственное чего не хватает Роучу — агрессии в атаке.

Мексиканский панчер Сепеда явно хочет оправиться после единственного поражения в карьере от Шакура Стивенсона. Перед этим Уильям дважды взял верх над Тевином Фармером, выиграв суммарно в карьере 33 раза подряд. Сепеда славится высоким темпом и тяжелым ударом, оформив 27 нокаутов.

Правда, Роуча такие цифры не пугают. Он прошел все 12 раундов в бою с самым устрашающим панчером легкого веса в 21-м веке Джервонтой Дэвисом. А значит, зрители вполне могут ожидать яркий и бескомпромиссный бой на протяжении всех 12-ти раундов.