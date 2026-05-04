3 мая стало известно, что нападающий московского «Спартака» Антон Заболотный сдал положительный допинг-тест. LiveSport.Ru рассказывает о том, какие последствия ждут игрока и клуб, а также вспоминает 5 наиболее известных подобных инцидентов в российском футболе.

Досадная оплошность

«Спартак» свой матч в минувший уикенд провёл в пятницу. Но это не помешало красно-белым в воскресенье вечером ворваться в топ новостей о российском футболе. «Подсобил» москвичам их нападающий Антон Заболотный. Сначала СМИ, а затем и в самом клубе сообщили — анализ допинг-пробы футболиста дал неблагоприятный результат.

На этом основании Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) временно отстранило Заболотного от участия в тренировках и соревнованиях. Когда данное решение было принято, не известно, но однозначно это произошло после 19 апреля, когда Антон вышел на замену в матче 25-го тура против «Ахмата». Впоследствии юристы форварда смогли добиться от РУСАДА отмены временного запрета (с 30 апреля) и переноса разбирательства по делу на период после сезона.

Заболотный вслед за «Спартаком» дал комментарии по ситуации с положительной допинг-пробой, из которых следует, что футболист отрицает вину за собой и собирается доказать это.

Хочу подчеркнуть: за всю свою продолжительную карьеру я никогда не использовал запрещенные вещества осознанно и тем более для получения каких-либо преимуществ. По настоятельной рекомендации моих юристов я не буду давать никаких дополнительных комментариев до завершения разбирательства, прошу отнестись к этому с пониманием. Антон Заболотный нападающий ФК «Спартак»

Подробностями ситуации поделился инсайдер Иван Карпов. По его информации, Заболотный всю карьеру принимает заграничное лекарство для сосудов, о чем ежегодно уведомляет РУСАДА. Но зимой кто-то из близких купил Антону не идентичные, а похожие препараты, которые отличаются от нужных наличием нескольких (как раз-таки запрещенных) веществ. На этом форвард и погорел.

Не футбол, так медиафутбол!

Из-за этого несчастного случая «Спартак» никоим образом не пострадает. Согласно действующим антидопинговым правилам, вся команда может быть наказана (например, вычетом очков или снятием с турнира) только при положительных допинг-тестах, как минимум, у двух игроков. А вот для Антона вся эта история может обернуться как предупреждением, так и несколькими годами дисквалификации

Заболотный, видимо, настроен на то, чтобы получить минимально возможное наказание. Как писали журналисты, небольшое игровое время в «Спартаке» (16 матчей и в среднем 36,7 минут за игру) не устраивало нападающего, и он думал о смене команды. Тем более, возможность его приглашения до последнего времени рассматривали «Локомотив», «Ростов», «Акрон», «Крылья Советов», «Сочи».

Однако проваленный допинг-тест значительно осложнил 34-летнему футболисту потенциальное трудоустройство. Даже «Спартак», в котором были довольны отношением Антона к тренировкам и своей физической форме, наверняка, задумается, а стоит ли активировать опцию продления контракта на еще один сезон.

Но даже если для Заболотного все закончится неблагоприятно, то он сможет продолжить играть в футбол. По крайней мере, руководство медиафутбольного «Амкала» подсуетилось и уже сделало игроку официальное предложение о переходе в свой клуб.

Заболотный попал в солидную команду

Кейс Антона Заболотного, к сожалению, далеко не первый эпизод нарушения антидопинговых правил в российском футболе. Вспомним шесть самых известных нарушителей.

Игорь Шалимов

Полузащитник считался одним из самых талантливых футболистов постсоветской России. На протяжении всех 1990-х годов Шалимов выступал в чемпионате Италии и входил в число лучших легионеров Серии А. Однако положительная допинг-проба в мае 1999 г. поставила крест на карьере 30-летнего футболиста.

В крови россиянина, защищавшего на тот момент цвета «Наполи», обнаружили нандролон — анаболический стероид. Шалимов считал, что он попал в организм во время лечения в Москве, где у него открылось внутреннее кровотечение. Хотя могли быть и другие причины — например, капельницы с сахаром и витамином С, которые врачи «Наполи» ставили игрокам команды, а также препарат от выпадения волос.

Тем не менее, доказать свою невинность Шалимову не удалось, и он получил суровое наказание — два года дисквалификации. После такого продолжительного перерыва вернуться в профессиональный футбол Игорь не смог.

Егор Титов

Легендарный капитан «Спартака» оказался крайним в допинговом скандале, который разразился в московском клубе. История гласит, что на протяжении большей части 2003 года врачи красно-белых прямо перед выходом на поле давали игрокам таблетки бромантана (психостимулятора). Однако на применении запрещённого вещества попался только Егор Титов, который сдал анализы после первого стыкового матча отбора на Евро-2004 против Уэльса.

В итоге УЕФА дисквалифицировал 27-летнего полузащитника на один год до 21 января 2005 г. В связи с этим Титов не смог помочь сборной России в матчах финальной части чемпионата Европы и «Спартаку» во внутренних турнирах и в еврокубках. И все же полузащитник, отбыв наказание, вернулся через год, помог красно-белым трижды добраться до серебра чемпионата России и поучаствовал в ряде игр квалификации Евро-2008.

Сергей Игнашевич и Алексей Березуцкий

Допинговая история двух ведущих защитников ЦСКА скорее является технической ошибкой «армейских» врачей. Дело в том, что футболисты поздней осенью 2009 г. простудились, и для лечения им выписали судафед (противоотечное средство). Проблем не было бы, если об этом оповестили уполномоченные органы.

Но сотрудники московского клуба этого не сделали, в связи с чем УЕФА временно отстранил защитников от матчей. После того, как требуемая информация по всем правилам была внесена в специальную форму, санкции были сняты.

Однако к этому времени Игнашевич и Березуцкий пропустили важнейший матч Лиги чемпионов против «Бешикташа». Благо, что ЦСКА выиграл тот матч и пробился в плей-офф, хотя победный гол «армейцы» забили лишь в компенсированное время.

Роман Еременко

Финский полузащитник по итогам сезона 2014/15 был признан лучшим футболистом чемпионата России. Еременко определял игру ЦСКА, и его потеря больно ударила по «армейцам». Самое обидное, что основанием для двухгодичной дисквалификации (с 6 октября 2016 г.) стало обнаружение в допинг-пробе Романа следов кокаина и его метаболитов. Такое случайным попаданием или неосмотрительностью точно не оправдать.

На момент завершения дисквалификации полузащитнику был 31 год, и о завершении карьеры он не задумывался. Однако возвращение финского футболиста на поле вызвало не меньший резонанс: Еременко подписал контракт не с ЦСКА, а с его заклятым врагом — «Спартаком». За красно-белых он отыграл всего полгода (дальше были «Ростов» и возвращение на родину), но этого хватило, чтобы бесповоротно настроить против себя всё «армейское» сообщество.

Владимир Обухов

Данные из злополучной базы Московской антидопинговой лаборатории серьезно навредили карьерам почти трехсот российских спортсменов. Одним из них оказался Владимир Обухов. Утверждалось, что в его допинг-пробе, изъятой в 2013 г., был обнаружен такой анаболический стероид, как метандиенон. Воспитанник «Спартака» в этом обвинил медицинский штаб «Торпедо», в котором тогда выступал на правах аренды.

На тот момент нападающий «Ростова» признал нарушение и сотрудничал с ФИФА, поэтому изначально его дисквалифицировали всего на полгода (с июля по декабрь 2021 г.). Но после победы Всемирного антидопингового агентства (WADA) в Спортивном арбитражном суде (CAS) срок дисквалификации продлили на еще шесть месяцев. Тем не менее, Обухов дождался завершения наказания и вернулся в большой футбол в составе «Оренбурга», где до перехода в Медиалигу отыграл 2 года.