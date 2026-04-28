The Athletic разбирается, стала ли травма Ламина Ямаля следствием перегрузок в «Барселоне» и успеет ли он восстановиться к чемпионату мира.

Ламин Ямаль выбыл до конца сезона «Барселоны» из-за травмы задней поверхности бедра — и на фоне приближающегося чемпионата мира появились опасения, что восстановление может затянуться.

18-летний вингер получил повреждение и был заменен вскоре после того, как реализовал пенальти на 40-й минуте домашнего матча с «Сельтой», завершившегося победой каталонцев со счетом 1:0. За пять туров до конца чемпионата «Барселона» опережает мадридский «Реал» на одиннадцать очков.

Среди оставшихся матчей — домашнее «Эль-Класико» 10 мая. Но «Барселоне» придется защищать титул без Ямаля: в четверг результаты обследования подтвердили серьезность повреждения.

Впрочем, для сборной Испании есть и хорошие новости — ожидается, что он восстановится в течение шести–семи недель. В стане национальной команды надеются, что к стартовому матчу группы H против Кабо-Верде 15 июня он успеет набрать оптимальную форму.

Уже сейчас Ямаль — ключевая фигура как для клуба, так и для сборной. С момента дебюта за первую команду «Барселоны» 29 апреля 2023 года, когда ему было всего 15 лет, он превратился в мировую звезду.

На «Камп Ноу» он унаследовал легендарный десятый номер, ранее принадлежавший Лионелю Месси, и постепенно делает его по-настоящему своим. Его отсутствие на чемпионате мира стало бы огромной потерей.

Эта травма выбила меня из игры именно тогда, когда я больше всего хотел быть рядом с командой, и это причиняет боль, которую трудно описать словами. Больно не бороться вместе с партнерами, не помогать, когда команда нуждается во мне. Но это не конец — лишь пауза. Я вернусь сильнее, а следующий сезон будет еще лучше. Ламин Ямаль вингер «Барселоны»

Успеет ли он вновь выйти на пик формы? Стала ли травма следствием чрезмерной нагрузки? И почему в «Барселоне» в последнее время так часто возникают проблемы с травмами задней поверхности бедра?

Материал основан на информации от нескольких источников, пожелавших остаться анонимными, поскольку не уполномочены комментировать ситуацию публично.

Ямаля перегрузили?

В этом сезоне ни один полевой игрок «Барселоны» не провел на поле больше времени, чем Ламин Ямаль. По данным Transfermarkt, у него — 3 702 минуты в 45 матчах. Первый в списке — вратарь Жоан Гарсия: 3 772 минуты в 42 играх.

С одной стороны, это вполне закономерно: лучший футболист команды чаще всего и играет больше остальных. В текущем сезоне Ямаль записал на свой счет 24 гола и 18 результативных передач — лучший показатель в команде по обоим параметрам. При этом ему исполнится 19 лет только в июле, но он уже стал главной звездой «Барселоны».

Однако за любым игроком необходимо внимательно следить — особенно если речь идет о молодом футболисте, который продолжает развиваться. Именно в таком контексте имя Ямаля оказалось в центре дискуссий около семи месяцев назад.

В сезоне-2025/26 вингер пропустил всего пять матчей «Барселоны» из-за травм. Все они пришлись на период с сентября по октябрь и были связаны с дискомфортом в паховой области, который начал проявляться еще в начале кампании.

Эта ситуация привела к конфликту между «Барселоной» и Королевской испанской футбольной федерацией (RFEF). Поводом стало то, что Ямаль принимал обезболивающие перед матчами отборочного турнира чемпионата мира против Болгарии и Турции. Сборная Испании выиграла те встречи со счетом 3:0 и 6:0 соответственно, а сам Ямаль провел на поле 79 минут в Софии и 73 — в Конье.

После возвращения из сборной Ямаль выпал из состава «Барселоны» на четыре матча подряд — стало очевидно, что он испытывает дискомфорт, связанный с пубалгией. Это распространенная для молодых игроков проблема паховой области, особенно для тех, кто часто выполняет резкие рывки и короткий взрывной дриблинг. Он вышел на замену в следующей игре на 32 минуты, но затем был вынужден пропустить и пятую встречу.

Главный тренер каталонцев Ханс-Дитер Флик тогда заявил, что «очень расстроен» решением сборной Испании задействовать игрока в матчах квалификации чемпионата мира: «Так не заботятся о футболистах».

В RFEF же утверждали, что клуб не сообщил о каких‑либо проблемах игрока перед его приездом в сборную, поэтому оснований освобождать его от матчей не было. Затем он пропустил два следующих международных окна из-за проблем с физическим состоянием, но в прошлом месяце все же сыграл в товарищеских матчах против Сербии и Египта.

Флик с первого дня подчеркивал: футболисты должны честно сообщать о своем самочувствии, и Ямаль здесь не исключение. В клубе действует политика нулевого риска — если есть малейший дискомфорт, решение принимается в пользу паузы.

При этом сам Ямаль, как и любой футболист, хочет играть в каждом матче. В этом сезоне он не раз демонстрировал недовольство, когда Флик снимал его с игры, и немецкому специалисту приходилось сглаживать ситуацию и объяснять, что никакого конфликта нет.

«Когда я сам играл и меня меняли, я тоже был недоволен — это нормально», — говорил Флик 22 февраля, когда Ямаль явно расстроился заменой на 88‑й минуте при счете 3:0 с «Леванте».

Флик действительно пытался давать Ямалю отдых, но гораздо реже, чем другим. Из 45 матчей сезона — 42 он начал в стартовом составе.

Почему в «Барселоне» так много травм задней поверхности бедра?

Это вопрос, который, по всей видимости, Флик адресовал своему штабу не раз. Самое быстрое объяснение, которое дают источники в клубе, — перегруженный календарь и сокращающееся время на восстановление.

Однако в нынешнем сезоне у «Барселоны» действительно прослеживается четкая тенденция: травмы задней поверхности бедра стали системной проблемой. Рафинья, Педри, Френки де Йонг, Алехандро Бальде, Эрик Гарсия, Роберт Левандовский и Ферран Торрес — все они сталкивались с подобными повреждениями в сезоне-2025/26.

Еще в ноябре The Athletic сообщал о напряженной атмосфере вокруг этой темы внутри медицинского штаба и отдела физической подготовки. Возникали споры и разногласия между игроками и персоналом по поводу процессов восстановления, а также звучали претензии к работе в тренажерном зале.

Пик напряжения пришелся на конец октября — в преддверии первого «Эль-Класико» сезона 26 числа, когда у Рафиньи случился рецидив травмы.

Флик вмешался, что привело к перераспределению обязанностей внутри штаба, однако с тех пор команда столкнулась с рядом новых повреждений того же типа, включая уже третью травму задней поверхности бедра у Рафиньи в этом сезоне.

Очевидно, что клубу придется серьезно заняться этой проблемой перед следующим предсезонным циклом. Игроки обеспокоены, а Флик — откровенно раздражен.

На пресс-конференции, отвечая на вопрос о слабых местах команды после вылета из четвертьфинала Лиги чемпионов, немецкий тренер прямо указал на ключевые травмы, с которыми столкнулась «Барселона».

При этом нельзя не учитывать и особенности игрового стиля команды. Флик требует интенсивного прессинга и активно использует высокую линию обороны с агрессивной офсайдной ловушкой — это часто вынуждает игроков совершать резкие рывки при подстраховке, что увеличивает физическую нагрузку.

По словам источников в тренерском штабе, в клубе также выражали недовольство работой судей. Арбитры часто не останавливают игру при очевидном офсайде, позволяя атаке продолжаться до завершения эпизода. Это вынуждает защитников и полузащитников совершать лишние высокоинтенсивные рывки, которые, по мнению тренеров, создают ненужный риск.

Стоит ли сборной Испании беспокоиться?

Все, кто связан со сборной Испании, могут вздохнуть с облегчением — Ламин Ямаль не пропустит чемпионат мира. Но в каком состоянии он подойдет к турниру?

Срок восстановления в шесть–семь недель означает, что к старту турнира он должен быть доступен. Тренерский штаб оценит его состояние сразу после прибытия в расположение сборной.

Перед стартом чемпионата мира сборная Испании проведет два товарищеских матча. Первый состоится 4 июня в Ла-Корунье против Ирака, затем команда отправится в Пуэблу (Мексика), где 8 июня сыграет с Перу. Если восстановление затянется до верхней границы прогноза, Ямаль, вероятно, пропустит обе игры.

Стартовый матч Испании на ЧМ против Кабо-Верде в Атланте состоится через неделю после этого — 15 июня. Далее последуют игры с Саудовской Аравией (21 июня) и Уругваем (26 июня, 1:00 по британскому времени 27 июня).

От команды Луиса де ла Фуэнте ожидают уверенного выхода из группы, что при необходимости позволит гибко управлять игровым временем Ямаля.

Ситуация далека от идеальной, но могла быть куда хуже — и в сборной будут внимательно следить за его восстановлением.