The Athletic рассказывает, почему у английских топ-клубов возникли большие проблемы с поиском проверенных тренеров.

Если бы пару месяцев назад вам сказали, что Лиам Росеньор и Даррен Флетчер будут возглавлять «Челси» и «Манчестер Юнайтед» соответственно, и попросили угадать дату, когда это произойдет, ваш ответ точно не был бы «первая неделя 2026 года».

Карьерный путь Росеньора и Флетчера, похоже, включили режим перемотки вперед, даже если точная суть их работы отличается. Росеньор назначен на постоянной основе (хотя в «Челси» это обычно мало что значит), а Флетчер — временно (хотя иногда это перерастает во что-то более долгосрочное). Но оба оказались в такой ситуации, отчасти потому, что на рынке очевидная нехватка доступных топ-тренеров. Почему?

Для начала, Премьер-лига стала жертвой собственного успеха в двух разных аспектах.

Во-первых, привлекательность работы в доминирующей (и самой богатой) лиге мира означает, что середняки и клубы из нижней части таблицы пригласили высококлассных иностранных менеджеров, которые в ином случае пробивали бы себе путь наверх в своих национальных лигах, возможно, к этому моменту уже возглавив крупнейшие клубы своих стран.

Лиам Росеньор

Например, Андони Ираола из «Борнмута» был чрезвычайно высоко востребованным тренером, когда работал в «Райо Вальекано», и променял середняка Ла Лиги на команду, которая исторически постоянно за выживание в АПЛ.

Оливер Гласнер превратил «Кристал Пэлас» привел команду к победе в Кубке Англии , но стоит помнить, что к тому моменту он уже выигрывал выигрывал Лигу Европы. Австриец принял лондонскую команду, когда она занимала 15-е место после 10 поражений в предыдущих 17 матчах.

Унаи Эмери тоже был тренером-победителем Лиги Европы, который возглавил «Астон Виллу», когда та была на 14-м месте, всего в трех очках от зоны вылета. Его случай немного отличается, так как он уже вывел «Виллу» в Лигу чемпионов, и они участвуют в чемпионской гонке в текущем сезоне, но суть остается прежней: «Астон Вилла» прыгнула выше головы, пригласив менеджера такого уровня.

Оливер Гласнер

Все трое (Ираола, Гласнер, Эмери) доказали свою состоятельность, и все они могли бы рассматриваться как кандидаты на работу в «Манчестер Юнайтед» — если они этого захотят, — и, возможно, их опыт в АПЛ будет считаться ценным активом.

В то же время Гласнер и Ираола сейчас занимают 13-е и 15-е места в текущей таблице АПЛ. Вероятно, проще обосновать назначение менеджеров, которые привыкли к тому, что их команда находится на вершине лиги, даже если это происходит за границей.

Вторая проблема — это (относительное) доминирование английских клубов в европейском футболе, даже если они не конвертировали свое финансовое превосходство в такое количество кубков, как можно было ожидать. Но о Премьер-лиге часто говорят как о «де-факто Суперлиге».

В финале Лиги Европы прошлого сезона встретились два клуба Премьер-лиги, полнгостью провалившие сезон в АПЛ: «Манчестер Юнайтед», занявший 16-е место, и «Тоттенхэм», ставший 17-м. И Эндж Постекоглу, и Рубен Аморим с тех пор покинули свои посты.

Рубен Аморим

Это влияет на то, как воспринимаются другие клубы — и другие тренеры. Раньше демонстрация своих способностей в виде победы в Лиге Европы была достойным путем в АПЛ: совсем недавно это доказали Эмери и Гласнер, но работу в топ-клубах АПЛ благодаря успеху во втором по значимости турнире Европы получали и такие люди, как Андре Виллаш-Боаш и Рафа Бенитес.

Это наверняка помогло и Кике Санчесу Флоресу, и Юлену Лопетеги. Но теперь иностранным клубам выиграть этот турнир стало сложнее.

Точно так же клубы Премьер-лиги выиграли Лигу конференций в двух из четырех предыдущих сезонов. Не будет нереалистичным предположить, что, скажем, Винченцо Итальяно мог бы претендовать на работу даже серьезнее, чем «Болонья», если бы его «Фиорентина» не проиграла «Вест Хэму».

Другими словами, проваливающиеся клубы Премьер-лиги в определенной степени мешают иностранным менеджерам доказать, что они могут брать трофеи, и заслужить шанс в топ-клубе.

Также нужно признать, что в Англии почти нет своих сильных тренеров. В данный момент в Премьер-лиге их четверо, один из них — Росеньор. Двое других, Скотт Паркер и Шон Дайч, просто не играют в тот футбол, который заинтересует большой клуб. Возможно, чуть больше шансов в этом плане у Эдди Хау. Во всех остальных крупных европейских лигах не менее 50% тренеров — местные.

Эдди Хау

Кроме того, в настоящее время необычно большое количество востребованных тренеров работают в сборных. В 21-м веке работа в национальной команде часто воспринималась как удел возрастных тренеров, которые «едут с ярмарки», или тех, кто пробился через структуру федерации.

Но Томас Тухель (Англия), Маурисио Почеттино (США), Юлиан Нагельсман (Германия) и Карло Анчелотти (Бразилия) — все они вполне могли бы претендовать на работу в крупных клубах.

Это редкость. Сравните это с их предшественниками в той же точке 2018 года, например, и картина будет кардинально иной. По разным причинам маловероятно, что Гарет Саутгейт, Йоахим Лев, Дэйв Саракан (временный тренер США) или Тите рассматривались бы большими клубами — никто из них ничего не добился в европейском футболе.

Кстати, этот список не включает победителей двух последних чемпионатов мира или последнего Евро: Дидье Дешама (Франция), Лионеля Скалони (Аргентина) и Луиса де ла Фуэнте (Испания). Все они остаются на своих постах. В ближайшие полгода мы точно не увидим их в АПЛ.

Томас Тухель

Стоит также добавить, что период десятилетней давности был аномалией. Премьер-лиге необычайно повезло принять в течение одного года Пепа Гвардиолу, Юргена Клоппа и Антонио Конте. Они добились невероятных результатов в своих предыдущих клубах, в том числе выиграв национальные титулы. Позже Тухеля и Маурицио Сарри можно было считать близкими к этому уровню, даже если ни один из них не брал титул до прихода в АПЛ.

Но это не было нормой. За исключением назначения Бенитеса в «Ливерпуль» и Жозе Моуринью в «Челси» в 2004 году, большие клубы АПЛ, как правило, были вынуждены рисковать при назначениях, даже весьма успешных.

Арсена Венгера «выдернули» из Японии (как памятно выразился сэр Алекс Фергюсон) в 1996 году. Когда «Ливерпуль» назначил Жерара Улье два года спустя, он не был клубным тренером уже десять лет. «Челси» рисковал с Рудом Гуллитом и Джанлукой Виалли, которые на тот момент были просто опытными игроками, поэтому о гарантированном успехе не могло быть и речи. Призыв 2016 года стал исключением из правил и убедил нас, что найти гениального тренера, меняющего игру, проще, чем это есть на самом деле.

Пеп Гвардиола

Неудачное обстоятельство для клубов «Большой шестерки» заключается в том, что все они достигли конца управленческого цикла примерно в одно и то же время.

«Манчестер Юнайтед» и «Челси» расстались с тренерами на прошлой неделе. Не исключено, что и «Тоттенхэм», и «Ливерпуль» могут произвести перестановки в ближайшие несколько недель. Все признаки указывают на то, что «Манчестер Сити» придется искать замену Гвардиоле.

Исключением является «Арсенал», в котором назначение Микеля Артеты было, по сути, авантюрой. У испанца не было опыта самостоятельной работы, но он хорошо знал клуб и в итоге поднял «Арсенал» на вершину Премьер-лиги.

Учитывая это, а также отсутствие серьезных вариантов на данный момент, решение назначить «корпоративных людей», Росеньора и Флетчера, пусть и при разных обстоятельствах, более понятно, чем в предыдущие годы.