Яркая харизма, эпатаж и путь к двум чемпионским поясам UFC Конора Макгрегора породили целую волну подражателей. Многие бойцы пытались повторить ирландскую формулу успеха, копируя его внешность и манеру продавать поединки. Однако ни один из них так и не смог приблизиться к достижениям «Ноториуса»

Морис Адорф

Семь лет назад немецкий боец Морис Адорф стремительно завирусился в соцсетях. Рыжая борода, похожие татуировки и идеальное копирование фирменных движений ирландца.

В октагоне Адорф также старался подражать стилю Макгрегора, точно выстреливая акцентированными джебами и пробивая вертушки с разных углов.

Он уверенно начинал карьеру, одерживая досрочные победы. Хайп вокруг него был огромным, и многие ждали, что UFC быстро подпишет перспективного клона.

Однако этого так и не произошло. Адорф остался выступать в малоизвестных промоушенах вроде GMC. Со временем интерес к нему угас. Немец так и не превратился в звезду даже европейского масштаба, не говоря уже о мировой арене.

Анатолий «Сибирский Конор» Надратовский

Анатолий «Сибирский Конор» Надратовский VS Чоршанбиев Али «Барбаросса». Нокаут года

Уроженец сибирского поселка Чунский Анатолий Надратовский также обрел известность благодаря поразительному внешнему сходству с Макгрегором. Рыжая борода, схожие черты лица и активная медийная деятельность сделали его звездой поп-ММА в России. Он участвовал в шоу «Титаны» и регулярно привлекал внимание своим образом.

Однако в октагоне «Сибирский Конор» оставался бойцом среднего уровня. Его профессиональный рекорд 9 побед при 7 поражениях красноречиво говорит об отсутствии стабильности. Он мог эффектно нокаутировать соперника одним ударом, но затем проигрывал явным аутсайдерам.

Последнее поражение от Мохаммада «Персидского дагестанца» Хейбати в кулачных боях лишь подчеркнуло этот тренд. Надратовский доказал, что можно стать медийной личностью, копируя чужой образ. Но чтобы стать великим бойцом, одной лишь внешности и хайпа недостаточно.

Магомед Исмаилов

Магомед Исмаилов globallookpress.com

Магомед Исмаилов в лучшие годы, действительно, напоминал Макгрегора своим умением раскручивать поединки. Его пресс-конференции и словесные перепалки с Минеевым, Штырковым и Александром Емельяненко стали легендарными. Казалось, именно такой харизматичный боец и нужен крупным промоушенам.

Но в случае Исмаилова шоу постепенно начало заменять спорт. После ярких побед над топовыми для России соперниками он стал реже выходить в клетку, а его карьера пошла на спад. Разгромное поражение от Владимира Минеева по правилам бокса в 2024 году показало огромную брешь в профессиональном развитии.

Исмаилов обладал всем, чтобы стать звездой международного уровня. Однако ему не хватило дисциплины и фокуса на спортивных результатах. Вместо пути в UFC он остался в России, где его образ «Лысого хищника» теперь чаще обсуждают в контексте прошлых заслуг.

Иэн Гэрри

Иэн Гэрри против Карлоса Пратеса globallookpress.com

Гэрри начинал в UFC, как идеальный преемник Макгрегора. Молодой ирландец с нокаутирующим ударом и схожей пластикой в стойке быстро собрал серию побед. Казалось, промоушен нашел нового любимца публики, который поведет за собой целую нацию поклонников.

Все изменилось, когда в медийное поле вышли скандальные детали личной жизни Гэрри. История о его жене и написанной ею книге «Как выйти замуж за спортсмена» сделала Иэна объектом насмешек.

Фанаты стали освистывать Иэна при выходах в октагон, а бойцы вроде Ковингтона и Стрикленда окончательно превратили его репутацию в мем.

Любопытно, что как боец Гэрри за последние 2 года сильно спрогрессировал, дав трудный бой Шавкату Рахмонову и победив таких сильных противников, как Карлос Пратес и Белал Мухаммад. Но восстановить репутацию и получить поддержку публики ему так и не удалось.

Пэдди Пимблетт

Джастин Гейджи и Пэдди Пимблетт globallookpress.com

«Плохиш» шел по стопам Макгрегора, делая ставку на необычный образ и яркие выходки.UFC всячески продвигал британца, видя в нем новую звезду европейского ММА. Его постепенно поднимали в рейтинге легкого веса, обходя более заслуженных претендентов, и в итоге вывели на бой за временный титул.

Именно поединок против Джастина Гейджи на UFC 324 и стал разоблачением. 37-летний ветеран, которого многие считали удобным соперником, сводил Пимблетта в школу бокса, уронив его дважды на настил в первом раунде и победив по очкам.

Выяснилось, что за хайпом и самоуверенностью скрывается боец с серьезными пробелами в мастерстве и тактическом мышлении. Макгрегор на пике карьеры взял два чемпионских пояса, доминируя над сильнейшими.

Пимблетт же, получив шанс даже не на полноценный, а временный титул, показал, что не готов к уровню элиты. Путь, построенный на искусственном продвижении, привел к закономерному краху.

Колби Ковингтон

Колби Ковингтон (справа) globallookpress.com

В умении оскорблять соперников и привлекать к себе внимание Колби Ковингтон не просто сравнялся с Макгрегором, а, возможно, превзошел его. Его провокации в адрес Усмана, Махачева, Эдвардса и других бойцов собрали миллионы просмотров.

На пике формы «Хаос» был хорош, как боец. Он дал конкурентных боя в битве за титул в полусреднем весе Камару Усману, показав свой высокий класс. Однако Ковингтону всегда чего-то не хватало.

Если Макгрегор подкреплял свои слова сенсационными нокаутами, то Колби часто упивался собственным образом, что сказывалось на его результатах. Токсичность американца со временем стала работать против него, отталкивая даже нейтральных фанатов.

Сейчас Ковингтон находится в очевидном спаде. Поражения от Леона Эдвардса и Хоакина Бакли отодвинули его на задворки топ-15. Его время ушло, а наследие осталось спорным.

Шон О’Мэлли

Мераб Двалишвили vs Шон О'Мэлли | Полный бой

«Сахарок» ворвался в UFC почти как Макгрегор: яркие нокауты, запоминающаяся внешность и аура непобедимости. Его ударная техника и работа ног вызывали восхищение.

После спорной победы над Петром Яном и убедительных викторий над Стерлингом и Верой, казалось, он вот-вот станет новым лицом легчайшего веса. Однако реальность оказалась суровее.

Мераб Двалишвили дважды разгромил О’Мэлли, показав его уязвимость перед упорной борьбой и прессингом. Шон, безусловно, остался топовым бойцом дивизиона, но его аура суперзвезды, способной на великие дела, испарилась.

Макгрегор поднимался в весе и завоевывал вторую корону, шокируя мир. Потолок О’Мэлли, как выяснилось, пребывание в топ-5 легчайшего веса. Он хорош, но не гениален. Шон не раз называл себя вторым «Ноториусом», но второго Макгрегора нет и никогда не будет.