Турнир UFC 324 расставил все на свои места: Петр Ян и Мераб Двалишвили проведут трилогию за титул в легчайшем весе, Умар Нурмагомедов и Шон О’Мэлли мимо боя за пояс

Решение принято

Турнир UFC 324 внес ясность в чемпионскую легчайшем весе и подтвердил то, о чем многие догадывались заранее. Два ключевых боя в категории не подарили ярких моментов и не изменили раскладов.

Петр Ян, вернувший себе пояс в декабре, теперь точно знает имя своего следующего соперника. Им вновь станет Мераб Двалишвили. Организация официально дала понять, что третья встреча между ними самый логичный шаг.

Счет в их противостоянии равный, и финальная глава в данной истории нужна всем. Двалишвили заслужил этот шанс своими предыдущими достижениями. Всего год назад он был доминирующим чемпионом, трижды защитившим титул за очень короткий срок.

Даже проиграв Яну, он остается грозной силой в дивизионе. Его статус и спортивные достижения перевешивают сиюминутные результаты других претендентов. Шон О’Мэлли и Умар Нурмагомедов могли бы рассчитывать на большее.

Мераб Двалишвили против Петра Яна globallookpress.com

Однако их выступления в минувшие выходные оказались разочаровывающими. Они не дали руководству UFC повода для срочной смены планов.

Дана Уайт своим красноречивым молчанием после боя Нурмагомедова и отсутствием энтузиазма в отношении О’Мэлли все сказал. Промоушену, вступившему в эру сотрудничества с Paramount, нужны звезды и зрелище.

Ян и Двалишвили сведут счеты в третьем, решающем поединке. Все остальные, включая бывших чемпионов и главных надежд дивизиона, вынуждены встать в очередь. Придется набраться терпения и доказывать свое право на титульный шанс в новых боях.

Одной победы «Сахарка» недостаточно

Шон О'Мэлли globallookpress.com

Теоретически Шон О’Мэлли имел все шансы совершить рывок к титулу. Его имя по-прежнему обладает огромной медийной силой, а реванш с Петром Яном — история, которая продается сама собой. Особенно если представить его на турнире в Белом доме.

Однако для такого сценария нужна была не просто победа. Шону требовалось ярко и безоговорочно разобраться с Сонгом Ядонгом, отправив его в нокаут. Впрочем, этого не произошло. Бой вышел тяжелым, конкурентным и лишенным искры.

Многие эксперты даже отдали победу китайскому бойцу. О’Мэлли просто пережил сложный вечер и получил свою победу по очкам. Для чемпионских амбиций в данной ситуации этого мало.

Нельзя забывать и о недавнем прошлом американца. До встречи с Ядонгом Шон шел на серии из двух поражений. Оба раза он уступил Мерабу Двалишвили, причем в реванше и вовсе проиграл досрочно. Одна трудовая победа над бойцом из топ-5 провалы в двух чемпионских поединках не перевешивает.

Бывший чемпион Генри Сехудо жестко высказался о сложившейся ситуации. Он заявил, что если О’Мэлли получит титульный бой просто ожидая его, то он «перестанет следить за ММА».

Шон думает, что его звездного статуса достаточно, хотя авансов «Сахарку» ранее и так предоставлялось немало. Спорная победа над Яном, легкий соперник в лице Марлона Веры для первой защиты, быстрый реванш с Двалишвили после проигрыша. В 2026-м кредит доверия исчерпал себя.

Теперь Шону необходим очередной громкий и убедительный триумф над сильным соперником. Только так он сможет вернуть себе утраченные позиции и вновь заговорить о бое за пояс.

Невидимый номер два

Умар Нурмагомедов против Марио Баутиста globallookpress.com

Умар Нурмагомедов находится в парадоксальной ситуации. Он официально занимает вторую строчку рейтинга легчайшего веса, что по логике делает его главным претендентом. Однако на практике бойца продолжают игнорировать, будто он находится где-то на задворках дивизиона.

После поражения Двалишвили россиянин одержал две виктории по очкам. Он победил Марио Баутисту, а затем разобрался с опытным Дейвисоном Фигередо на UFC 324. Формально это отличные результаты, которые должны были приблизить дагестанца к титулу.

Но UFC смотрит не только на сухие цифры. Последняя победа над Фигередо стала зеркальным отражением боя О’Мэлли и Ядонга. Умар контролировал ход схватки и не допустил ни одного опасного момента.

При этом поединок был максимально прагматичным и, как следствие, скучным для зрителей. В эпоху, когда развлечение стало главным приоритетом, такой подход не ценится.

Уайт дал понять это еще после победы над Баутистой. Но в минувшие выходные брат Хабиба не впечатлил руководство снова. Его отправили в прелимы, а после победы даже не удостоили микрофона для интервью.

Логичным выходом из тупика для Нурмагомедова выглядит бой против Шона О’Мэлли. Это идеальный претендентский поединок, который расставит все по местам. Победитель данной встречи железно заслужит право на титульный бой, а проигравший отодвинется в очередь.

Умар все понимает и открыто заявляет о готовности драться с американцем. Проблема в том, что О’Мэлли, судя по всему, не горит таким желанием. Он предпочитает тактику ожидания, что еще больше замораживает ситуацию вокруг россиянина.

Таким образом, Нурмагомедов, как и его визави, вынужден ждать, когда Ян и Двалишвили закончат свои дела. Или же соглашаться на любой бой, который предложит UFC.