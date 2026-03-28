Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль вновь не доработал свой контракт до конца. На сей раз он покинул мексиканский «Атлетико Сан-Луис». Испанец уже заявил, что хотел бы вернуться в Россию. LiveSport.Ru называет 5 клубов, которые могут пригласить 36-летнего специалиста.

Нежеланный гость

Наш старый добрый знакомый Гильермо Абаскаль остался без работы. 24 марта пресс-служба «Атлетико Сан-Луис» сообщила о досрочном прекращении полномочий испанского специалиста в качестве главного тренера мексиканской клуба по взаимному согласию сторон: руководство осталось недовольным тем, что Абаскаль за практически целый год не поднял команду с 15-го места.

Прошло не так много времени после ухода из «Сан-Луиса», но бывший наставник «Спартака» уже высказался о своих дальнейших карьерных планах:

Больше всего мне бы хотелось вернуться в РПЛ и получить возможность снова тренировать в России. Россия всегда остается для меня приоритетом. Я уже готов к новому испытанию. Гильермо Абаскаль футбольный тренер

Однако возвращение тренера, который в сезоне 2022/23 привёл красно-белых к бронзе чемпионата России, отечественные эксперты, кажется, даже врагу не пожелают:

«Если Абаскаля снова возьмут в РПЛ, я буду удивлен и возмущен. Не надо смешить футбол. Не превращайте российский футбол в цирк», — Александр Мостовой;

«Думаю, никто его не вернет, не пригласит — он здесь никому не сдался. Все уже должны были понять, что это не тренер», — Ольга Смородская;

«Его даже близко к РПЛ нельзя допускать. Он даже в Мексике ничего не смог сделать», — Александр Тарханов.

Тем не менее, мнения экспертов — это одно, а решения футбольных менеджеров — это другое. Исключать вариант с возвращением в Россию Абаскаля, который предпочитает ставить своим подопечным комбинационный, атакующий футбол с высоким прессингом и контролем мяча, полностью нельзя. Поэтому рассмотрим пять вариантов, где мы сможем увидеть испанца в нашей стране уже в следующем сезоне.

«Крылья Советов» — заменить тренера, собравшегося в Казахстан

Почти наверняка по окончании текущего сезона без главного тренера останутся «Крылья Советов». Теоретически Магомед Адиев может покинуть клуб уже сейчас — «Актобе», заинтересованный в услугах 48-летнего специалиста, готов заплатить неустойку. Но Адиев — человек чести. Он не собирается досрочно покидать команду, руководству которой обещал решить определенные задачи.

Тем более, по информации СМИ, в конце сезона самарцы могут сменить не только главного тренера, но и генерального директора — клуб собирается покинуть Тархан Джабраилов. А кто знает, какое мнение насчет наставника может иметь новый менеджер. Особенно, если «Крылья», которые за 8 туров до конца сезона оторвались от зоны прямого вылета лишь на 3 очка не сохранят прописку в РПЛ.

Возможно, команде не подошёл оборонительный стиль Адиева, ведь до этого на протяжении 5 сезонов под руководством Игоря Осинькина она играла в другом стиле. Назначение Абаскаля может вернуть атакующую идентичность самарцев.

«Пари НН» — продолжить тренд на европейских тренеров

Еще один клуб, который пытается избежать вылета в Первую Лигу — «Пари НН». В последних матчах ситуация для волжан стала исправляться: 4 победы в 6 турах. Однако неудачи в оставшейся части чемпионата, когда реальные шансы взять очки будут только во встречах с «Ростовом» и «Оренбургом», могут перечеркнуть эти успехи.

Руководители не раз заявляли о задаче закрепиться в верхней части таблицы и стабильно попадать в топ-10. В связи с этим вылет наверняка станет приговором для Алексея Шпилевского, даже несмотря на заключенный с ним контракт на срок до конца сезона 2027/28. Белорусский тренер, становившийся чемпионом Казахстана и Кипра, заявил, что даже Гвардиоле будет сложно в «Пари НН». Интересное оправдание, тем более, на практике это не проверить.

Абаскаль, наверно, не побоится столкнуться с трудностями при работе в Нижнем Новгороде. Более того, он соответствует кадровой политике клуба, который за последние 2 года назначал представителей современной европейской школы — Сашу Илича, Виктора Гончаренко, Алексея Шпилевского.

«Сочи» — ставить команде зрелищный футбол

Вылет «Сочи» из Премьер-Лиги с высокой доли вероятности приведет к расставанию с Игорем Осинькиным, контракт с которым рассчитан до конца сезона. А в то, что южане останутся в РПЛ, верится с трудом, ведь они уже отстали на 11 очков от зоны стыковых матчей.

По ходу сезона выбор черноморской команды пал на Осинькина, потому что он пропагандирует тот футбол, который хотят видеть руководители клуба.

Нам нужен футбол зрелищный! Люди приходят смотреть игру. Футбол — спектакль! Помимо результата, должна быть игра, движение, перестроения. Борис Ротенберг президент ФК «Сочи»

Абаскаль как испанский тренер таким критериям соответствует. А поскольку «Сочи» удалось уговорить на работу в Первой лиге бывшего наставника сборной Испании и «Монако», договориться с Гильермо, который не имеет такого послужного списка, будет более чем возможно.

«Урал» и «Родина» — один шаг назад, ради двух вперёд

Как видно, реальные возможности вернуться в Россию у Абаскаля связаны с клубами, которые скорее всего вылетят в Первую лигу. Тогда может быть есть резон сразу рассмотреть варианты с трудоустройством в команды ФНЛ? В этом случае в первую очередь на ум приходят «Родина» и «Урал».

У «Урала» стоит задача напрямую выйти в РПЛ. Но ее решение стоит под вопросом, потому что екатеринбуржцы после 25 туров занимают третье место, уступая «Родине» одно очко. Второй год подряд невыход в РПЛ для одного из самых богатых клубов Первой лиги сравнимо с катастрофой. Руководство области может решиться даже на смену менеджмента уральцев во главе с Григорием Ивановым.

Президент «Урала», напомним, сторонник назначения отечественных тренеров. Так что его потенциальный сменщик может сработать на контрасте и пригласить иностранца. И тут Абаскалю (а точнее, его агентам) стоит хорошенько подсуетиться.

Хотя возможно более привлекательным вариантом для испанца может стать «Родина». Московский клуб возглавляет его соотечественник — Хуан Диас. Однако независимо от того, выйдут ли москвичи в РПЛ или нет, 48-летний тренер может покинуть клуб:

во-первых, срок его контракта рассчитан до конца текущего сезона;

во-вторых, ему было тяжело прощаться с семьей, да и жена не особо одобряла его переезд в Россию;

в-третьих, успешный первый год самостоятельной работы главным тренером может привлечь к его персоне внимание испанских команд (не удивимся, если Диас предпочтет Сегунду работе в РПЛ).

Кого тогда будет искать «Родина»? С учетом того, что владелец клуба Сергей Ломакин — поклонник мадридского «Реала» и испанского стиля, в целом, есть подозрения, что у Абаскаля будут неплохие шансы. Да и самому Гильермо приятнее вернуться в Москву, а не поехать в регионы.