The Athletic объясняет, почему «Челси» обязан назначить Хаби Алонсо на пост главного тренера.

Сделка еще далека от завершения, но интерес «Челси» к Хаби Алонсо выглядит абсолютно логичным.

Новость о том, что «Челси» рассматривает бывшего полузащитника «Реала», «Ливерпуля» и «Баварии» на пост нового главного тренера, не стала большим сюрпризом. Алонсо находится в шорт-листе лондонского клуба с тех пор, как в прошлом месяце был уволен Лиам Росеньор.

Андони Ираола, который вскоре покинет «Борнмут», также по-прежнему считается сильным кандидатом. Его кандидатуру в лондонском клубе выделили еще на самом раннем этапе.

Однако нынешней раздевалке «Челси» нужен человек, способный вызвать мгновенное уважение.

Как уже сообщалось после ухода Росеньора со «Стэмфорд Бридж», отсутствие контакта между тренером и футболистами стало главной причиной того, почему его пребывание на посту продлилось всего 107 дней.

В случае с Алонсо уже одной его игровой карьеры достаточно, чтобы футболисты захотели слушать, что он говорит. За годы в футболе — и как игрок, и как тренер — он добился значительно большего, чем большинство нынешних игроков «Челси». И это имеет большое значение.

Хаби Алонсо globallookpress.com

Алонсо выиграл 11 крупных трофеев с «Ливерпулем», «Реалом» и «Баварией», включая две Лиги чемпионов. Он также был частью сборной Испании, которая выиграла чемпионат мира в 2010 году и дважды стала чемпионом Европы — в 2008-м и 2012-м.

Большая часть нынешнего состава играла за «Челси», когда в прошлом сезоне команда выиграла Лигу конференций и Клубный чемпионат мира.

Капитан Рис Джеймс — единственный, кто остался в клубе со времен победы в Лиге чемпионов 2021 года, а Энцо Фернандес в 2022-м выиграл чемпионат мира с Аргентиной.

Но даже на этом фоне их достижения все равно заметно уступают послужному списку Алонсо.

Конечно, статус великого игрока сам по себе еще не гарантирует, что человек станет успешным тренером. Но это определенно помогает завладеть вниманием футболистов: они понимают, что ты уже достиг того стабильного успеха, который им еще только предстоит познать.

Однако Алонсо интересен не только этим. Важно, что он уже доказал свою состоятельность и как тренер.

Когда в октябре 2022 года он возглавил «Байер», предварительно получив первый опыт в командах «Реала» до 14 лет и «Реал Сосьедад B», леверкузенский клуб находился в зоне вылета Бундеслиги. Алонсо принял команду, у которой были серьезные проблемы с уверенностью и результатами, — примерно как у «Челси» на протяжении последних месяцев.

Менее чем за два года он привел «Байер» к первому чемпионскому титулу в истории клуба, а затем выиграл и Кубок Германии. Причем «Байер» сделал это впечатляющим образом — без единого поражения во внутренних турнирах. Единственное поражение за весь сезон из 53 матчей во всех соревнованиях команда потерпела от «Аталанты» в финале Лиги Европы.

«Байер» Алонсо играл в зрелищный футбол, используя схему 3-4-2-1. Эта система определенно подходит нынешнему составу «Челси». За последние два сезона при Энцо Мареске и Розеньоре игроки уже привыкли действовать с тройкой защитников при владении мячом.

Что крайне важно, Алонсо способствовал индивидуальному прогрессу футболистов во время работы в Германии. В их числе Флориан Вирц, который прошлым летом перешел в «Ливерпуль» за 116 миллионов фунтов. Вирц в своей лучшей форме играет с такой же уверенностью и свободой, как и Коул Палмер — топ-футболист, несколько растерявший свой блеск за последние полтора года. Отчасти это можно списать на травмы и усталость, однако всегда оставалось подозрение, что ему был больше по душе атакующий стиль и свобода действий, привитые команде Маурисио Почеттино в сезоне 2023/24.

Рис Джеймс, Коул Палмер и Жоао Педро globallookpress.com

Еще одним игроком, извлекшим огромную пользу от работы с Алонсо в леверкузенском «Байере», стал Джереми Фримпонг, также перебравшийся в «Ливерпуль» в прошлом году. В разговоре с The Athletic в 2024 году правый защитник очень тепло отзывался об Алонсо и о том, как тот изменил его карьеру.

«Все его понимают. Когда у него появляется идея, он умеет донести ее смысл до каждого футболиста. У меня всегда есть ощущение, что он точно знает, как правильно использовать мои сильные стороны», — сказал тогда Фримпонг.

Важно отметить, что Алонсо прекрасно знаком с требованиями Премьер-лиги еще со времен игровой карьеры. Ему не потребуется время на адаптацию. Его знание языков также станет серьезным преимуществом.

Учитывая, что испаноязычный контингент команды был особенно расстроен уходом Марески в январе, это кажется очень простым способом вновь расположить к себе раздевалку.

Безусловно, есть и очевидные подводные камни. Его успехи в леверкузенском «Байере» уже были вознаграждены переходом в мадридский «Реал» — клуб, где уровень давления и ожиданий неизмеримо выше. После официального назначения в мае прошлого года, Алонсо был уволен всего через семь месяцев после подписания трехлетнего контракта.

Главным фактором его увольнения, помимо результатов, стала неспособность справиться с раздутым эго некоторых футболистов в раздевалке. И это звучит пугающе похоже на то, через что только что прошел Росеньор.

Однако «Реал» находится на совершенно ином уровне, когда дело касается внутренних интриг и пристального внимания общественности. Алонсо далеко не первый, чье пребывание на тренерском мостике «Сантьяго Бернабеу» оказалось столь скоротечным. Можно даже утверждать, что из этого опыта он вынес ценные уроки, которые пригодятся ему на следующем месте работы.

У Алонсо также есть очень сильная историческая связь с одним из заклятых соперников «Челси» — «Ливерпулем». Когда в 2012 году лондонцы назначили Рафаэля Бенитеса исполняющим обязанности главного тренера, болельщики восприняли это решение в штыки.

Надо признать, что та реакция была вызвана неприязнью, накопившейся за годы работы Бенитеса на «Энфилде», когда два клуба провели целый ряд эпохальных матчей, включая три полуфинала Лиги чемпионов. Во время своего пребывания в «Ливерпуле» Бенитес был склонен отпускать на пресс-конференциях провокационные комментарии в адрес «Челси». Когда он оказался на «Стэмфорд Бридж», ему этого не забыли.

С 2004 по 2009 год Алонсо был ключевым игроком «Ливерпуля» под руководством Бенитеса и одним из главных проводников его тренерских идей на поле до ухода в «Реал». Но пр этом он никогда не был мишенью для враждебности со стороны фанатов «Челси». Весь их гнев, как правило, доставался Стивену Джеррарду.

По правде говоря, те, кто переживает за «Челси», уже настолько устали видеть, как их клуб превращается в откровенного середняка («синие» не выигрывали Премьер-лигу с 2017 года и лишь однажды финишировали в топ-4 с тех пор, как в 2022 году клуб приобрел консорциум Тодда Боули и Clearlake Capital), что ливерпульское прошлое Алонсо будет моментально забыто, если он снова сделает команду настоящей силой.

В его кандидатуре точно больше плюсов, чем минусов. Из всех тренеров, с которыми связывали «Челси», пожалуй, только Сеск Фабрегас был бы встречен болельщиками еще теплее — благодаря тому, как ярко он играл на «Стэмфорд Бридж» в период с 2014 по 2019 год. Но вытащить его из «Комо» будет сложно. Алонсо, напротив, доступен уже сейчас.

Процесс выбора тренера всё еще продолжается, и никому не стоит забегать вперед до публикации официального заявления. Ираола, безусловно, заслужил огромное уважение за свою работу в «Борнмуте», который за два тура до конца нынешнего сезона опережает «Челси» в таблице на шесть очков.

Тем не менее, трудно отрицать тот факт, что союз Хаби Алонсо и «Челси» может оказаться на редкость удачным решением для обеих сторон.