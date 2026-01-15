ESPN объясняет, почему топ-клубы больше не обращают внимание на результаты, если хотят заменить тренера.

... и Хаби Алонсо стал третьим! Всего за 12 дней три клуба, занимающие первое, четвертое и десятое места в мире по доходам, избавились от главных тренеров. Каждый из них проработал на своем посту 18 месяцев или меньше, и каждый на момент назначения считался как минимум перспективным специалистом. Сказать, что это «землетрясение» — не сказать ничего.

Возможно, это беспрецедентный случай, а возможно, и нет. Каждая история — Энцо Марески в «Челси», Рубена Аморима в «Манчестер Юнайтед» и Хаби Алонсо в «Реале» — немного отличается, но существуют общие нити, которые невозможно игнорировать.

Дело не только в том, что все трое — бывшие атакующие полузащитники в возрасте 40+, имеющие опыт жизни за границей, что придавало им некий светский, космополитичный лоск. Скорее дело в том, что, хотя результаты и ожидания могли сыграть свою роль в их уходе, это была лишь часть истории.

Истинный урок здесь заключается в фундаментальном конфликте культур. Ошибочно или нет, но эти клубы почувствовали, что тренеры не сочетаются с их «ДНК» или брендами. Или, если перейти на бесполезный корпоративный сленг, они начали сомневаться, что у них одна и та же стратегическая цель. И это, похоже, становится всё более важным на самом верху.

Старая истина о том, что результат гарантирует сохранение работы, вылетела в трубу. Можно спорить, выжал ли каждый из троих максимум из ресурсов клуба, но нельзя утверждать, что именно результаты привели к их увольнению.

Мареска в свой первый сезон поднял «Челси» с шестого места на четвертое, выиграл Лигу конференций и Клубный чемпионат мира, а на момент увольнения «синие» шли пятыми в АПЛ.

Аморим принял «Манчестер Юнайдед», который был 13-м в ноябре 2024 года, скатился на 15-е место к концу сезона (но попутно дошел до финала Лиги Европы), а ушел, когда команда занимала шестую строчку.

Хаби Алонсо, в свою очередь, принял «Реал», который годом ранее финишировал вторым, вывел их в полуфинал Клубного чемпионата мира в июле и покинул пост семь месяцев спустя, когда «Мадрид» по-прежнему шел вторым в Ла Лиге.

Это не работа на «отлично», может быть, даже не на твердую «четверку», но это определенно «зачет». Еще совсем недавно можно было подумать, что для каждого из них этого было бы более чем достаточно, чтобы удержаться в кресле, по крайней мере, до лета. Не в последнюю очередь потому, что увольнение тренера в середине сезона — дело грязное и дорогое. Клуб должен не только выплатить неустойку по контракту, но и найти нового тренера в то время, когда большинство лучших специалистов уже заняты. А это, в свою очередь, означает выплату огромных компенсаций и недели спекуляций, отвлекающих внимание в разгар кампании.

Очевидно, теперь это не так. Или, вернее, это всё еще грязно и дорого, именно поэтому в каждом из случаев клубы пошли на «дешевое и сердитое» решение.

«Манчестер Юнайтед» вернул клубную легенду Майкла Каррика, у которого за плечами всего три матча в АПЛ в качестве главного тренера.

«Реал» повысил Альваро Арбелоа, чей опыт работы на взрослом уровне ограничивается шестью месяцами (и 19 матчами лиги) во второй команде.

«Челси» пошел по схожему пути, выдернув Лиама Росеньора из «Страсбурга». В прошлом сезоне англичанин едва не вывел французский клуб в Лигу чемпионов. Но ни для кого не секрет, что «Страсбург» принадлежит той же группе владельцев, что и «Челси» (BlueCo), и по сути является их фарм-клубом.

Не принижая ни одного из этих назначений, совершенно очевидно: эти парни — нечто среднее между «затычками» и «ставками с низким риском, но потенциально высоким выигрышем». Если они превзойдут ожидания — могут задержаться; если нет — их поблагодарят и укажут на дверь.

Так зачем же менять тренеров? В каждом случае возникает подозрение, что причиной стали разногласия с руководством.

Мареска говорил о том, что его «не поддерживают» в «Челси». После его ухода всплыли истории (вероятно, слитые самим клубом) об ухудшении отношений с владельцами, пятью спортивными директорами (да-да, их там ПЯТЬ) и медицинским штабом. Модель «Челси» (нравится она вам или нет) заключается в скупке молодых талантливых игроков, их развитии и, при необходимости, монетизации через перепродажу — и всё это при условии достижения результата. Мареска поначалу принял эти правила, но ему оказалось трудно делать всё это одновременно, сохраняя при этом улыбку на лице.

Что касается Аморима, то, когда его назначили главным тренером «Манчестер Юнайтед» чуть больше года назад, это был радикальный отход от традиций клуба в плане тактики — просто вспомните бесконечные обсуждения его схемы 3-4-2-1. Возможно, давление должности, которая идет в комплекте с целой армией бывших игроков «Юнайтед», ставших экспертами и критикующих каждый твой шаг, сломало его.

Достаточно сказать, что когда португалец выступил с критикой в адрес клуба, которая к тому же была заведомо ложной («Я пришел сюда на должность менеджера, а не тренера», хотя название его должности говорило об обратном), в этой истории мог быть только один исход. Нельзя ставить под сомнение всю структуру клуба и выйти сухим из воды, особенно когда у тебя нет ни трофеев, ни признаков очевидного прогресса, чтобы прикрыть свои тылы.

Скорее всего, Аморим в любом случае не остался бы на следующий год, так что его действия лишь ускорили процесс и обнажили простую истину. Отбросив клише про «путь Юнайтед», его команда просто не ощущались как команды «Манчестер Юнайтед». Отсюда и разговоры комментаторов с «Олд Траффорд» о ДНК клуба: это трудно определить словами, но ты сразу понимаешь это, когда видишь. Или, скорее, когда чувствуешь.

Что касается Хаби Алонсо, то его смертным грехом стало то, что «Реал» назначил «системного» тренера, в то время как за последние 15 лет клуб процветал под руководством Зинедина Зидана, Карло Анчелотти или Жозе Моуринью, которых можно, скорее, назвать тренерами-психологами.

Дело не в том, что эти они не разбираются в тактике или игровых схемах. Скорее, они понимали: в клубе, напичканном суперзвездами, нужен другой подход, некая аура «заклинателя Галактикос». Потому что, в конечном счете, когда у тебя в составе полдюжины живых чит-кодов, любая хитроумная схема, которую ты придумаешь, скорее всего, будет хуже того, что они могут сотворить на чистой импровизации.

Алонсо был оплотом клуба в течение пяти лет в пиковую эпоху «Галактикос» и, без сомнения, понимал это. Но в то же время он знал, что работу он получил именно благодаря системе, которую успешно внедрил на своем предыдущем месте — в леверкузенском «Байере». И он попытался найти хрупкий баланс, внося точечные корректировки, а не меняя всё кардинально. Результатом стала команда, которой, по мнению критиков, «не хватало идентичности».

Волновало бы их это, если бы, скажем, «Реал» обыграл «Барселону» в воскресенье вечером в финале Суперкубка Испании? Мы никогда не узнаем. Анчелотти однажды сказал, что «Реал» — это клуб, «где вы можете вести 4:0, но вас все равно освистают, если им не понравится, как вы играете». Жалобы, неудовлетворенность, ощущение, что с любимым клубом что-то не так, были вполне реальными.

Соответствие имеет значение. Вайб имеет значение. Генеральный план имеет значение. Всё это важно для топ-клубов, которые, в конечном счете, продают продукт. Тренеру недостаточно просто выполнять минимальные задачи на поле; он должен соответствовать модели и бренду, и он должен заставить и владельцев, и фанатов чувствовать себя хорошо от того, куда он ведет их команду.

Правда это или нет, но они почувствовали запах негатива и пессимизма вокруг своих клубов. И они действовали.

Такова футбольная сфера в 2026 году.