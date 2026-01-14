ESPN рассказывает, почему новым главным тренером мадридского «Реала» стал Альваро Арбелоа.

Альваро Арбелоа ни разу в своей карьере не тренировал первую команду на взрослом уровне, но именно он стал преемником Хаби Алонсо. Этому назначению способствовала его успешная работа в академии «Реала». Бывший защитник «Мадрида» и сборной Испании до этого понедельника возглавлял «Кастилью», а теперь стоит у руля главной команды, получив полную поддержку президента Флорентино Переса.

По данным источников, Арбелоа не до конца убедил совет директоров «Реала» из-за отсутствия опыта на топ-уровне, но решающим фактором стало личное доверие президента.

В СМИ мелькали и другие имена (Сантьяго Солари, Зинедин Зидан и Юрген Клопп), но именно Арбелоа стал главным кандидатом на замену Алонсо после поражения от «Барселоны» в финале Суперкубка Испании.

Арбелоа находится в прекрасных отношениях с Пересом и высоко котируется внутри клуба. Сейчас, на экваторе сезона, когда «Реал» отстает от «Барселоны» на четыре очка, в клубе верят, что его характер и способность переломить ситуацию помогут команде обогнать каталонцев.

Первая проверка — уже в эту среду, когда «Реал» сыграет на выезде с «Альбасете» в рамках 1/8 финала Кубка Испании.

Что известно об Арбелоа-тренере?

Арбелоа выделяется как смелый, проактивный тренер, предпочитающий атакующий футбол. Обычно он использует схему 4-3-3 с одним опорным полузащитником и двумя техничными инсайдами, которые обладают хорошим видением поля.

В годы работы в «Ла Фабрике» (академии клуба) Арбелоа лучшего всего характеризовало доверие молодым талантливым игрокам. Его не волновали возраст или послужной список футболистов. Яркий пример — полузащитник Тьяго Питарч. Арбелоа перевел его в команду «Хувениль А» (старшая «молодежка»), когда тот едва начал играть за «Хувениль С», моментально разглядев его качества.

Арбелоа, который сам пробивался через резервные команды «Мадрида» на старте игровой карьеры (2002–2005), буквально излучает харизму и соревновательный дух. Отчасти благодаря влиянию своего бывшего тренера Жозе Моуринью. Он не боится говорить то, что думает, будь то на поле или на пресс-конференциях. Те, кто знает его лучше всего, отмечают его умение убеждать игроков и находить коннект с раздевалкой, что станет ключевым фактором в работе с первой командой.

Чего уже добился Арбелоа?

Главным успехом Арбелоа в академии «Реала» стала работа с поколением 2004 года в команде «Хувениль А». Тогда под его руководством блистали Нико Пас, Гонсало Гарсия, Сесар Паласиос, Хакобо Рамон и Мануэль Анхель.

Вместе с ними он оформил требл, выиграв чемпионат и Кубок Испании, а также Кубок Чемпионов. При этом команда демонстрировала максимально качественный футбол.

В его активе 151 победа в 200 матчах в системе «Ла Фабрики». Он оставил свой след благодаря твердому характеру и тренерскому подходу, подразумевающему активное вмешательство в игру.

Нынешний сезон с «Кастильей» тоже складывался удачно: он оставляет резервную команду на четвертом месте в Primera Federación (третьем дивизионе Испании).

Глубокое влияние Моуринью

Моуринью — тренер, под руководством которого Арбелоа провел больше всего матчей. Он играл у португальца в «Реале» с 2010 по 2013 год, вернувшись на «Бернабеу» из «Ливерпуля». В общей сложности при «Особенном» Арбелоа провел 122 матча во всех турнирах, выиграв один титул Ла Лиги и Кубок Испании.

Влияние методов Моуринью на Арбелоа выходит далеко за пределы футбольного поля.

В интервью программе El Chiringuito в 2017 году бывший защитник признался, что стремится применять уроки португальца во всех аспектах жизни: «Я стараюсь быть настолько "моуриньиста", насколько это возможно. Это особый подход к делам: всегда идти вперед и не бояться быть тем, кто ты есть».

Арбелоа встретится с Моуринью уже через пару недель: 28 января «Реал» сыграет с «Бенфикой» в Лиссабоне в рамках Лиги чемпионов.

«Я еще не разговаривал с Жозе. Для меня было привилегией и честью играть под его руководством, он сильно на меня повлиял. Но я буду самим собой. Я не боюсь неудач, но уверен: если я попытаюсь быть Жозе Моуринью, я с треском провалюсь», — сказал Арбелоа своей первой пресс-конференции в качестве главного тренера «Реала».

С кем еще работал Арбелоа?

Моуринью, безусловно, самая важная фигура в карьере бывшего защитника, но далеко не единственная. Арбелоа провел 98 матчей под руководством Рафы Бенитеса за два с половиной года в «Ливерпуле». Плюс еще шесть игр у своего бывшего босса с «Энфилда» во время короткого периода Бенитеса в «Реале» в сезоне 2015/16.

Бойцовский характер, который Арбелоа закалил во время выступлений в Премьер-лиге середины 2000-х, несомненно, повлиял на то, как он готовит своих игроков. Это перекликается с опытом нынешнего тренера «Арсенала» Микеля Артеты, который в тот же период выступал за «Эвертон».

В «Реале» его также тренировал Карло Анчелотти во время своего первого прихода (2013–2015). Арбелоа провел 65 матчей в период, ознаменованный завоеванием «Десимы» (10-го кубка ЛЧ). Он также был игроком основы у Мануэля Пеллегрини, который вернул его в родной клуб (38 матчей).

В меньшей степени на него повлияли Мариано Гарсия Ремон (но именно он позволил Арбелоа дебютировать в первой команде в сезоне 2004/05), Вандерлей Лушембургу (2 игры) и Зинедин Зидан (3 игры).

Еще одна важная фигура — Хоакин Капаррос. Он стал первым тренером, который рискнул сделать ставку на Арбелоа, когда тот не смог пробиться в звездный состав «Реала», и забрал его в «Депортиво» в 2006 году. Там Альваро сыграл 21 матч и быстро привлек интерес «Ливерпуля». А на закате карьеры, в «Вест Хэме», пути Арбелоа пересеклись со Славеном Биличем, под руководством которого он провел всего четыре игры перед уходом из футбола в 2017 году.

Три года спустя, в 2020-м, Арбелоа вернулся в «Мадрид» тренировать команду U14. И теперь, после планомерного подъема по ступеням клубной иерархии, он — главный тренер первой команды.