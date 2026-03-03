Football365 оценивает положение Гарначо, Макаллистера и других футболистов «Большой шестерки», чьи позиции в клубах становятся все менее устойчивыми.

Прошло всего пару месяцев с тех пор, как мы перечисляли шестерых игроков из клубов «Большой шестерки» АПЛ, которые рискуют лишиться места в своих командах к 2026 году. И, по правде говоря, их положение с тех пор не улучшилось.

Более того, список футболистов, балансирующих на грани ухода, только расширился. Среди них — вингер «Челси» Алехандро Гарначо, которого вполне могут продать во второе лето подряд.

Итак, вот еще шесть разочарований сезона-2025/26 в составах грандов, которым грозит отстранение от основы и/или трансфер перед началом следующего сезона…

Алехандро Гарначо

Переход Гарначо в «Челси» не стал для него тем самым «новым началом» после скандального ухода из «Манчестер Юнайтед».

Алехандро Гарначо globallookpress.com

Вингер, который по статистическим показателям стал худшим игроком команды в текущем сезоне, вполне закономерно оказался на периферии состава при Лиаме Росеньоре. Его затмили партнеры, а немногочисленные шансы проявить себя он использовать не сумел.

21‑летний аргентинец обладает огромным потенциалом и вполне мог бы стать выгодной сделкой для «Челси» за £40 млн. Однако складывается ощущение, что проблемы с дисциплиной и отношением к делу в конечном счете могут помешать ему раскрыться в полной мере.

Слухи о возможном переходе в мадридский «Атлетико» вряд ли имеют под собой серьезные основания, но тенденция очевидна: карьера Гарначо на «Стэмфорд Бридж» может оказаться недолгой.

Эстеван и Педру Нету в этом сезоне показали куда более убедительный футбол и, вероятнее всего, сохранят места в стартовом составе, когда у Росеньора будет полностью здоровая обойма.

Алексис Макаллистер

Падение «Ливерпуля» в этом сезоне обсуждают много, но почти все внимание достается стремительному регрессу Мохаммеда Салаха. При этом форма Алексиса Макаллистера вызывает не меньше тревоги.

Алексис Макаллистер globallookpress.com

После перехода на «Энфилд» аргентинец провел два сезона на уровне одного из лучших центральных полузащитников АПЛ. Но нынешняя кампания разительно отличается от прежних: Макаллистер заметно «подсел» физически, выглядит тяжеловесно и слишком часто уступает в индивидуальных единоборствах.

Арне Слот, который уже успел прославиться неоднозначными заявлениями на пресс-конференциях, недавно похвалил Макаллистера за обретенную «стабильность». Однако на поле этого не видно — он скорее тень самого себя образца предыдущих сезонов.

Не стоит удивляться, если летом «красные» попытаются подписать Адама Уортона в качестве усиления на эту позицию, а вариант воссоединения Макаллистера с Юргеном Клоппом в «Реале» уже не кажется чем-то невозможным.

Омар Мармуш

Первые месяцы Омара Мармуша на «Этихаде» выглядели многообещающе, но его первый полноценный сезон обернулся разочарованием: универсальный форвард так и не помог «Манчестер Сити» снизить зависимость от Эрлинга Холанна.

Омар Мармуш globallookpress.com

27-летний нападающий провел в АПЛ всего 445 минут и в большинстве из них выглядел неубедительно. Сейчас трудно представить, при каком раскладе он сможет регулярно выходить в старте — особенно после того, как эксперимент Хосепа Гвардиолы с дуэтом Холанн–Мармуш провалился.

Сейчас Мармуш рискует повторить судьбу Хулиана Альвареса, который тоже проиграл борьбу норвежскому бомбардиру. На флангах все занято: Жереми Доку и Антуан Семеньо выглядят убедительно и не собираются уступать позиции.

Не исключено, что Мармуш вполне может стать следующей идеально спланированной продажей «Манчестер Сити», тем более, что зимой его уже пытались перехватить «Тоттенхэм» и «Астон Вилла».

Гарри Магуайр

Для игрока сборной Англии назначение Майкла Каррика временным главным тренером «Манчестер Юнайтед» стало настоящим подарком. Недавний подъем формы Гарри Магуайра, похоже, позволит ему получить новый контракт с «красными дьяволами» по окончании сезона.

Гарри Магуайр globallookpress.com

Если Магуайр согласится на снижение зарплаты, для INEOS это будет логичным шагом: опытный центральный защитник пригодится, даже если его роль в следующем сезоне заметно уменьшится.

Гарри по‑прежнему способен быть надежным игроком для Каррика (или его преемника), но в иерархии защитников он неизбежно уступит место Маттейсу де Лигту, как только тот восстановится. Магуайру придется терпеливо ждать своих шансов, и создается впечатление, что его это вполне устраивает.

Мартин Эдегор

Разговоров о том, что время Мартина Эдегора в «Арсенале» подходит к концу, становится все больше. Причина проста: усилившаяся конкуренция за место в составе команды Микеля Артеты и невыразительная форма норвежца в нынешнем сезоне.

Мартин Эдегор globallookpress.com

Травмы серьезно выбили Эдегора из ритма, но даже когда он был доступен, он не тянул уровень лидера, которого Артета привык видеть. Все больше признаков того, что летний новичок Эберечи Эзе может получить стабильное место в основе — даже ценой капитана.

Спекуляции о переходе в «Манчестер Юнайтед» выглядят несерьезно, а вот «Барселона» или «Бавария» — куда более реалистичные варианты для 27‑летнего полузащитника. Процесс его постепенного вытеснения из состава уже начался, и связан он прежде всего с его собственными выступлениями.

Хави Симонс

Переход Хави Симонса в «Тоттенхэм» прошлым летом казался настоящим успехом: клуб воспользовался нерешительностью «Челси» и подписал звезду «Лейпцига». Но на деле трансфер превращается в крупный провал.

Хави Симонс globallookpress.com

Версия Симонса из Бундеслиги всплывает лишь эпизодически. Гораздо чаще он просто растворяется в матчах, не оказывая влияния на игру. Физическая интенсивность АПЛ оказалась для него слишком серьезным испытанием, а сам Хави входит в число игроков «шпор», которые выглядят неготовыми к борьбе за выживание.

Даже если «Тоттенхэм» удержится в элите, не исключено, что уже в ближайшее время Симонс вернется в один из европейских чемпионатов после неудачного английского этапа карьеры.