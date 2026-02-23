Слухи, сплетни и большие деньги — в очередном трансферном обзоре от LiveSport.Ru.

Душан Влахович

«Ювентус», нападающий, 26 лет

Этот сербский форвард уже не один раз мелькал в наших подборках, а сейчас появилась новая информация о желаниях Влаховича. Срок окончания контракта с «Ювентусом» все ближе.

Как сообщает Tuttosport, сам Влахович хочет остаться в стане «старой синьоры» и продлить соглашение. Форвард запросил встречу с руководством клуба, чтобы узнать условия возможного контракта.

Если у Влаховича не получится договорится с «Ювентусом», то футболист хочет продолжить карьеру в «Барселоне». Стан «сине-гранатовых» может покинуть нападающий Роберт Левандовский предстоящим летом.

Ранее к Влаховичу проявлял интерес «Милан», а также несколько клубов АПЛ. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость хорвата в 35 млн евро.

Душан Влахович globallookpress.com

В нынешнем сезоне Влахович провел за «Ювентус» 3 матчей в рамках Серии А и забил 3 гола.

Наш прогноз: Влахович все-таки продлит соглашение с туринским клубом.

Маркус Рашфорд

«Манчестер Юнайтед», нападающий 28 лет

Английский форвард по ходу нынешнего сезона перебрался в «Барселону» на правах аренды, где снова засиял. Теперь «сине-гранатовые» не против оставить футболиста, а «Манчестер Юнайтед» хочет заработать.

По данным ESPN, «Барселона» хотела договориться с «манкунианцами» о снижении суммы выкупа футболиста, но «красные дьяволы» неприклонны. Они требуют все 30 млн евро, как и договаривались изначально.

Маркус Рашфорд globallookpress.com

Сам Рашфорд, естественно, хочет продолжить карьеру именно в «Барселоне», ведь там он получает достаточно доверия и игрового времени, а в «Манчестер Юнайтед» форвард, откровенно, засиделся.

Действующий срок аренды англичанина завершится летом этого года. По данным портала Transfermarkt, стоимость Рашфорда составляет 40 млн евро.

В нынешнем сезоне форвард провел за «Барселону» 31 матч во всех турнирах, забил 9 голов и сделал 10 голевых передач.

Наш прогноз: «Барселона» заплатит за Рашфорда 30 млн евро.

Хулиан Альварес

«Атлетико», нападающий, 26 лет

В этом году форвард будет стоять перед непростым выбором — сменить клуб или остаться в стане «матрасников». Хулиан Альварес ощущает себя в «Атлетико» комфортно, но все может измениться в одно мгновение.

По информации El Desmarque, «Арсенал» еще прошлым летом хотел заполучить футболиста, предлагая «Атлетико» 100 млн евро за трансфер + 20 млн евро в качестве бонусов.

При этом, «матрасники» совсем не хотят расставаться с Альваресом, предлагая ему повышение в зарплате. Тем более, что действующий контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2030-го года.

Именно «Арсенал» и ПСЖ не оставляют попыток подписать форварда в ближайшее трансферное окно. Оба клуба готовы положить на стол огромные деньги, чтобы заполучить Альвареса.

Хулиан Альварес globallookpress.com

В нынешнем сезоне нападающий провел за «Атлетико» 25 матчей в рамках Примеры, забил 7 голов и сделал 3 голевые передачи.

Наш прогноз: Хулиан Альварес не будет покидать «Атлетико».

Алексис Макаллистер

«Ливерпуль», полузащитник, 27 лет

Этот футболист уже доказал свою состоятельность за несколько лет в «Ливерпуле». Макаллистер — это основной полузащитник команды Арне Слота, который играет одну из ключевых ролей на поле.

Как сообщает Manchester Evening News, «Манчестер Юнайтед» попытается заполучить этого футболиста в летнее трансферное окно. «Красные дьяволы» планируют укрепить середину поля.

Алексис Макаллистер globallookpress.com

На данный момент нет никаких переговоров между клубами. «Манчестер Юнайтед» следит за прогрессом 27-летнего полузащитника.

Transfermarkt оценивает стоимость Макаллистера в 85 млн евро. Действующий контракт футболиста с «Ливерпулем» рассчитан до лета 2028-го года.

В нынешнем сезоне Макаллистер провел за «мерсисайдцев» 26 матчей в рамках АПЛ, забил гол и сделал 2 голевые передачи.

Наш прогноз: Макаллистер продолжит выступать за «Ливерпуль». У «Манчестер Юнайтед» не получится подписать полузащитника.

Филиппе Коутиньо

«Васко да Гама», полузащитник, 33 года

Кажется, что этот бразильский футболист близок к завершению своей карьеры. Когда-то Коутиньо феерил за «Ливерпуль» и сборную Бразилии, а сейчас полузащитник покидает бразильский клуб.

Футболист дал комментарий изданию BBC, в котором заявил об уходе из «Васко да Гама». «Правда в том, что я очень устал морально. Скрепя сердце, я понимаю, что сейчас настало время сделать шаг назад и завершить этот цикл в Васко», — сказал Коутиньо.

Какие теперь варианты у Коутиньо? Завершить карьеру футболиста или продолжить ее в чемпионате США. «Лос-Анджелес Гэлакси» рассматривает возможность подписания полузащитника.

В скором времени клуб из МЛС свяжется с представителями Коутиньо, чтобы обсудить возможный контракт. «Лос-Анджелес Гэлакси» ищет усиление в центре поля после потери Рики Пуча, который порвал крестообразную связку.

Филиппе Коутиньо globallookpress.com

В нынешнем сезоне Коутиньо провел за «Васко да Гама» 7 матчей, забил 3 гола и сделал голевую передачу.

Наш прогноз: Коутиньо подпишет контракт с «Лос-Анджелес Гэлакси».

Юлиан Рюэрсон

«Боруссия» Д, защитник, 28 лет

Этот правый игрок обороны на протяжении несколько лет стремительно прогрессирует в стане «шмелей». Теперь логично, что другие топ-клубы всерьез заинтересовались в покупке Рюэрсона.

По информации Bild, «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл» хотят приобрести защитника в летнее трансферное окно. Пока неизвестно, сколько «Боруссия» захочет получить за Рюэрсона.

Юлиан Рюэрсон globallookpress.com

Английские скауты высоко оценивают то, как защитник читает игру, а также его хорошие физические данные. Летом за Рюэрсона может развернуться настоящая битва.

Помимо клубов АПЛ, в услугах защитника также заинтересована «Барселона», которая следит за прогрессом игрока. Transfermarkt оценивает стоимость Рюэрсона в 20 млн евро.

В нынешнем сезоне игрок обороны провел 21 матч за дортмундскую «Боруссию» в рамках Бундеслиги и отметился 9-ю голевыми передачами.

Наш прогноз: «Манчестер Юнайтед» или «Ньюкасл» подпишут Рюэрсона в летнее трансферное окно.