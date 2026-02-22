The Athletic рассказывает, как Джеймс Милнер сумел вернуться после тяжелейшей травмы и стать рекордсменом чемпионата Англии.

Имя Джеймса Милнера вписано в историю Премьер-лиги как игрока с наибольшим числом матчей — хотя все могло сложиться совсем иначе.

40-летний полузащитник провел свою 654-ю игру в чемпионате Англии, выйдя в стартовом составе «Брайтона» в победном матче против «Брентфорда» (2:0) в субботу. Тем самым он превзошел прежний рекорд — 653 встречи, принадлежавший бывшему полузащитнику «Астон Виллы» и «Манчестер Сити», близкому другу и экс-партнеру Милнера — Гарету Барри.

Путь Милнера в элите английского футбола начался в 2002 году в «Лидсе», где он дебютировал в 16 лет. Затем были «Ньюкасл», «Астон Вилла», «Манчестер Сити», 61 матч за сборную Англии и восемь сезонов в «Ливерпуле». В 2023 году он перешел в «Брайтон» на правах свободного агента.

На протяжении 24 лет Милнер оставался образцом профессионализма и стабильности. Но рекорд, который в этом сезоне казался лишь вопросом времени, еще полтора года назад выглядел почти недостижимым. Тогда, в матче с «Арсеналом», завершившемся вничью 1:1, он получил травму, которая поставила под угрозу всю его карьеру.

Джеймс Милнер получает травму в матче против «Арсенала» в августе 2024 года globallookpress.com

Из-за осложнений после операции на колене он выбыл почти на девять месяцев. Повреждение нерва во время хирургического вмешательства лишило Милнера возможности поднимать стопу и шевелить пальцами. В какой‑то момент он сомневался, сможет ли вообще нормально ходить, не говоря уже о выступлениях на уровне элитного футбола.

Его возвращение на поле — выход на замену на 89‑й минуте в победном матче «Брайтона» над «Тоттенхэмом» (4:1) в последнем туре прошлого сезона — скрывало за собой долгий путь через боль, сомнения и упорство. На всем протяжении восстановления он тесно работал с физиотерапевтом клуба Шоном Дагганом.

Шон проделал со мной огромную работу во время реабилитации. Мы занимались уже четыре или пять месяцев, и он сказал мне: «Знаешь, я думал, все займет пару недель. А ты до сих пор не можешь поднять стопу…». В прошлом году было много тяжелых моментов. Одни и те же упражнения в зале снова и снова — и когда ты не можешь поднять стопу или пошевелить пальцами, это серьезно давит. Ты просто не знаешь, вернется ли все вообще. Но, наверное, мне даже нравился этот вызов — когда люди сомневаются в тебе и говорят: «Скорее всего, он больше не сыграет». Джеймс Милнер полузащитник «Брайтона»

Милнер добавил...

Вернуться после девяти месяцев вне футбола тяжело в любом возрасте, не говоря уже о моем. Так что мне нравилось бороться. Хотя сами процедуры, через которые приходится проходить, — это отдельная история. После операции было особенно тяжело. Нужно было заново заставить колено сгибаться — это было непросто. В тренажерном зале я справлялся, но вот это ощущение… его трудно объяснить. Ты пытаешься поднять стопу, пошевелить пальцами, напрягаешься изо всех сил — а они не двигаются. Вообще. С этим очень трудно смириться. Джеймс Милнер полузащитник «Брайтона»

Милнер на руках у Балебы и Минте празднует свое возвращение на поле после травмы globallookpress.com

Джеймс Милнер начинал нынешний сезон АПЛ, отставая от рекорда Гарета Барри на 16 матчей. Менее серьезная травма, на этот раз мышечная, вывела его из строя на шесть игр в ноябре и декабре, иначе историческое достижение покорилось бы ему раньше.

Алекс Окслейд-Чемберлен, бывший партнер Милнера по «Ливерпулю» и сборной Англии, а ныне игрок шотландского «Селтика», сказал о Джеймсе следующее...

Милли — на совершенно другом уровне по сравнению со всеми, с кем я когда-либо играл. Он всегда был тем самым универсалом: может сыграть на фланге, в центре поля, «восьмёрку», «шестёрку», даже крайнего защитника. В последние годы в «Брайтоне» он в основном играет в центре, а это физически, технически и тактически невероятно требовательная позиция в современной Премьер-лиге, где спрятаться негде, — и он все равно держит уровень. Алекс Окслейд-Чемберлен полузащитник «Селтика»

Джеймс Милнер и Алекс Окслейд-Чемберлен globallookpress.com

Окслейд-Чемберлен вспомнил время в «Ливерпуле» вместе с Джеймсом Милнером.

Ему был 31 год, когда я перешел в «Ливерпуль». Мы провели вместе шесть лет, и каждый год он оставался прежним — выигрывал предсезонные фитнес-тесты. Один и тот же стандарт, одна и та же отдача, один и тот же настрой каждый день, одинаково высокий уровень на тренировках. То, чего он добился в Премьер-лиге в эту эпоху, — это нечто запредельное. По-настоящему впечатляет. Все дело в силе воли. Он невероятно упрям. Если он что-то решил, ничто не сможет встать у него на пути. И он просто не останавливается. Даже когда он в отпуске, играет в гольф или проводит время с семьей — он все равно не пропускает пробежку, чтобы поддерживать форму. Пробежка будет сделана. Это его характер, он всегда был таким. Именно это и привело его туда, где он сейчас. Алекс Окслейд-Чемберлен полузащитник «Селтика»

В «Брайтоне» партнеры внимательно прислушиваются к словам Джеймса Милнера — особенно группа талантливых молодых игроков, среди которых универсальный полузащитник молодежной сборной Англии Джек Хиншелвуд.

«Джеймс как-то разговаривал с ним, а Джек вышел на тренировку в балаклаве, — вспоминает бывший тренер академии "Брайтона" Вик Брэгг. — Джеймс сказал, что не думает, будто он из тех игроков, кто носит балаклаву. Джек ответил: "Ты прав", — и сразу снял ее».

Внутри клуба Милнер дал понять, что разговоры о рекорде Барри в этом сезоне — табу. Он хотел, чтобы команда думала только о задаче пробиться в еврокубки. В середине января эта цель еще выглядела реальной, но затем ситуация резко изменилась, и команда оказалась втянута в борьбу за выживание.

«Брайтон» подписал Милнера летом 2023 года на правах свободного агента, после окончания его контракта с «Ливерпулем». Он должен был стать частью опытного костяка — вместе с тем же Дэнни Уэлбеком, которому сейчас 35, — чтобы помогать развивать молодую команду.

Джеймс оправдал ожидания во всех смыслах. Он человек очень требовательный, но в хорошем смысле. Он требует высоких стандартов, сам их задает и сам же их поддерживает. Он не боится задавать вопросы и давать советы. Самое главное в Джеймсе — он никогда не бывает удовлетворен. Он всегда требует большего и лучшего. А для клуба, который прошел тот путь, что прошли мы, это означает, что он не дает никому подумать, будто вы уже достигли своего потолка. Он всегда уверен, что можно стать еще лучше. Пол Барбер исполнительный директор «Брайтона»

«Прошлым летом, в разгар отпуска, я получил длинное голосовое сообщение от Милли — он спрашивал, как продвигаются планы по реконструкции зон для первой команды на тренировочной базе. Он продолжает думать об этом, даже когда все отдыхают, все равно размышляет, может ли чем-то помочь, предлагает встретиться и обсудить детали. Вот такой он — Джеймс.

Джеймс Милнер globallookpress.com

В 40 лет его физическая форма, настрой, желание и голод к игре остаются на том же уровне. Для меня это невероятно, и весь клуб черпает в этом вдохновение. Важно не только то, насколько он хорош на поле и в каком состоянии сумел сохранить себя, но и то, чего он требует от окружающих — и на поле, и за его пределами. Для клуба, который проходит такой путь развития, как мы, иметь рядом такой опыт — это бесценно», — продолжил Пол Барбер.

Что дальше? Джеймс Милнер продлил контракт с «Брайтоном» еще на один год в июне прошлого года. Главный тренер команды Фабиан Хюрцелер заявил в январе в интервью The Athletic, что хотел бы сохранить полузащитника и на следующий сезон.

«Он не из тех, кто сдается, и точно не тот, кто легко расстанется с футболом, — говорит исполнительный директор клуба Пол Барбер. — Думаю, он будет продолжать, пока считает, что способен приносить пользу на самом высоком уровне. Единственное, что когда-нибудь его остановит, — это момент, когда он решит, что больше не помогает команде. Но кто знает, когда это произойдет»?