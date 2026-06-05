GOAL анализирует первоочередные задачи Андони Ираолы, которому предстоит вернуть «Ливерпуль» в число главных претендентов на трофеи.

У «Ливерпуля» новый главный тренер. Чуть больше года спустя после того, как Арне Слот привел «красных» к рекордному 20-му чемпионскому титулу в Англии, голландца на тренерской скамейке сменил Андони Ираола.

Смена наставника уже подняла настроение на «Энфилде» после провальной защиты титула в АПЛ, по ходу которой мерсисайдцы потерпели 12 поражений.

Кроме того, «Ливерпуль» был разгромлен дома «Кристал Пэлас» в четвертом раунде Кубка английской лиги, унижен «Манчестер Сити» в четвертьфинале Кубка Англии и без особых шансов уступил «Пари Сен-Жермен» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Безусловно, Слот не был единственным виновником столь резкого регресса команды, и отсутствие трофеев ему, вероятно, простили бы, если бы его подопечные демонстрировали хотя бы высокий уровень интенсивности.

Но «Ливерпуль» большую часть кампании выглядел ментально и физически уставшим, так что неудивительно, что болельщики устали наблюдать, как их команда неделями не может ни забить, ни сохранить ворота в неприкосновенности.

Спортивный директор Ричард Хьюз вновь поручил Ираоле восстановить команду, нуждающуюся в серьезной перестройке. Ранее именно он пригласил баскского специалиста в «Борнмут» в 2023 году.

Ираола проделал впечатляющую работу на «Вайталити Стэдиум», располагая весьма ограниченными финансовыми ресурсами, а после потери почти всей линии обороны прошлым летом сумел привести «вишен» к историческому шестому месту в АПЛ.

Тот факт, что этот успех был достигнут благодаря смелому и агрессивному футболу с акцентом на давление вперед, является главной причиной, по которой Хьюз и его команда считают Ираолу идеальным кандидатом для возрождения «Ливерпуля».

Андони Ираола globallookpress.com

Однако легкой жизни испанцу ждать не стоит. Приступив к своим обязанностям в новой роли, Ираола столкнется с целым рядом проблем, которые необходимо решить до начала нового сезона в августе. GOAL рассматривает самые важные пункты в списке первоочередных задач нового главного тренера «Ливерпуля».

Вернуть Исака на прежний уровень

Обычно тренер меньше всего хочет видеть, как один из ключевых игроков уезжает на крупный международный турнир. Однако незадолго до своего увольнения Арне Слот утверждал, что участие Александера Исака в чемпионате мира может пойти «Ливерпулю» только на пользу.

Александер Исак globallookpress.com

В конце концов, шведскому нападающему вряд ли грозит переутомление. В своем первом сезоне на «Энфилде», который оказался серьезно омрачен травмами, он лишь 13 раз выходил в стартовом составе. Поэтому нетрудно понять, почему Слот считал, что для Исака будет «очень полезно» провести на чемпионате мира «много матчей».

Разумеется, существует очевидный риск, что в Северной Америке форвард вновь столкнется с проблемами со здоровьем. Но среди всех игроков нынешнего состава «Ливерпуля» именно Исак, пожалуй, больше остальных нуждается в стабильной игровой практике.

Для Ираолы стало бы огромным подспорьем, если бы рекордный для британского футбола трансфер вернулся с турнира без повреждений, набрав форму и восстановив уверенность в своих силах благодаря серии матчей в основе и, возможно, нескольким забитым мячам.

Первые сигналы выглядят обнадеживающими: в понедельник Исак вышел на замену в товарищеском матче сборной Швеции против Норвегии и отметился великолепным голом.

Ираола работает в Англии уже три года, поэтому прекрасно знает того Исака, который блистал в составе «Ньюкасла». Именно такую версию шведа «Ливерпуль» хочет увидеть в следующем сезоне.

Кампания с четырьмя забитыми мячами совершенно недопустима для футболиста стоимостью 125 миллионов фунтов стерлингов. Поэтому, хотя новый наставник наверняка рассчитывает как можно раньше вернуть форварда в расположение клуба и донести до него требования своей системы прессинга, чемпионат мира может сыграть ключевую роль в том, чтобы помочь Исаку раскрыть весь потенциал в статусе нового девятого номера «красных».

Александер Исак globallookpress.com

В «Борнмуте» Ираола сумел добиться впечатляющего прогресса от Эли Жуниора Крупи. Остается лишь гадать, чего он сможет достичь с полностью здоровым Исаком на «Энфилде».

Разобраться с ролью Вирца

Ираоле будет куда проще раскрепостить Исака, если он сумеет раскрыть огромный потенциал Флориана Вирца.

Флориан Вирц globallookpress.com

В какой‑то момент по ходу сезона‑2025/26 действительно казалось, что в «Ливерпуле» наконец все начинает складываться как надо. Гол Исака после изящного разрезающего паса Вирца в победном матче с «Тоттенхэмом» (2:1) 20 декабря подарил многострадальным болельщикам проблеск светлого будущего.

Однако это действительно оказалось лишь мимолетным проблеском. Сразу после забитого мяча Микки ван де Вен жестко столкнулся с Исаком, в результате чего нападающий получил перелом ноги. После этого швед не появлялся в матчах АПЛ еще четыре месяца.

Сам Вирц, конечно, продолжал демонстрировать вспышки своего несомненного таланта, особенно когда действовал в связке с Юго Экитике, пока француз не получил тяжелую травму, завершившую его сезон. Однако, несмотря на все обстоятельства, которые действительно были против него, отрицать очевидное нельзя: Вирц слишком часто выпадал из игры, особенно в больших матчах.

Впрочем, в клубе надеются, что смена игрового стиля при Ираоле пойдет Вирцу на пользу. Ожидается, что испанский специалист будет использовать схему 4-2-3-1, в которой приобретенный у «Байера» за 100 миллионов фунтов футболист займет привычную позицию под нападающим.

Но давление будет и на самом Вирце. Ему предстоит доказать, что он способен выдерживать интенсивность и физическую мощь АПЛ, а также опровергнуть мнение тех, кто считает, что «Ливерпулю» было бы полезнее использовать перед Райаном Гравенберхом и Алексисом Макаллистером более работоспособного и энергичного Доминика Собослаи.

Правильный баланс в центре поля станет одной из важнейших задач для Ираолы. В прошлом сезоне соперники слишком часто доминировали над мерсисайдцами в этой зоне. Гравенберх стал приносить больше пользы в атаке, но при этом хуже справлялся с оборонительными обязанностями, тогда как Макаллистер временами выглядел полностью вымотанным.

Алексис Макаллистер и Райан Гравенберх globallookpress.com

Поэтому не стоит удивляться, если новый наставник попросит руководство приобрести профильного опорного полузащитника — классическую «шестёрку», которой «Ливерпулю» не хватает уже много лет. Такой игрок позволил бы снизить нагрузку на Гравенберха, вернуть команде необходимый баланс и дать Вирцу возможность заниматься тем, что он умеет лучше всего, — создавать моменты.

Найти преемника Салаха

Вирцу, разумеется, необходимы более качественные варианты впереди, особенно с учетом того, что на правом фланге атаки «Ливерпуля» образовалась огромная пустота. Несмотря на бурные разговоры о возможном скором возвращении Мохаммеда Салаха после увольнения Арне Слота, египетский форвард в ближайшее время на «Энфилде» не появится. Поиск достойного наследника уже начался.

Мохаммед Салах globallookpress.com

И это, безусловно, одна из самых неблагодарных задач в современном футболе. Все-таки речь идет о фланговом нападающем, который за время выступлений в АПЛ забил и отдал больше результативных передач за «Ливерпуль», чем любой другой игрок в истории клуба.

Разумеется, мерсисайдцы могли — и, вероятно, должны были — заранее подготовиться к этой проблеме, подписав Антуана Семеньо еще прошлым летом. Однако клуб позволил ему перейти к прямому конкуренту, «Манчестер Сити», за относительно скромные 64 миллиона фунтов во время зимнего трансферного окна.

Теперь же «Ливерпулю», скорее всего, придется заплатить значительно больше, если он действительно намерен приобрести свою главную цель — Яна Дьоманде. Но работа, проделанная Ираолой в «Борнмуте» не только с Семеньо, но и с Райаном, вселяет надежду. Кого бы «красные» ни подписали на замену Салаху, этот тренер способен вывести игру любого вингера на совершенно другой уровень.

Помочь Жаке как можно быстрее освоиться

Пожалеет ли «Ливерпуль» о том, что отказался удовлетворить зарплатные требования Ибраимы Конате, — пока вопрос открытый. Однако уже сейчас очевидно: мерсисайдцам не хватает опыта в центре обороны.

Джо Гомес, Вирджил ван Дейк и Ибраима Конате globallookpress.com

Капитан команды Вирджил ван Дейк, возможно, еще способен провести один-два сезона на высочайшем уровне. Джо Гомес также может остаться в клубе еще на год, несмотря на очередные слухи о возможном уходе с «Энфилда».

Но проблема в том, что на универсального защитника сборной Англии сложно рассчитывать как на постоянно доступного игрока из-за его регулярных проблем со здоровьем.

Учитывая, что никто не может точно сказать, сколько времени потребуется юному Джованни Леони для полного восстановления формы после разрыва передней крестообразной связки, особая ответственность ложится на новичка команды Жереми Жаке, который должен быстро адаптироваться к новым условиям.

Жереми Жаке globallookpress.com

Проблема заключается в том, что сам 20-летний француз в прошлом сезоне также провел немало времени в лазарете. Жаке получил серьезную травму плеча в матче «Ренна» против «Ланса» 7 февраля — менее чем через неделю после официального подтверждения его летнего перехода в «Ливерпуль» за 60 миллионов фунтов.

Сообщается, что Жаке полностью восстановился и должен подойти к началу предсезонной подготовки без каких-либо физических ограничений. И это крайне важно, поскольку Ираоле необходимо как можно скорее убедиться, что француз способен оправдать внушительные инвестиции клуба в защитника, на счету которого всего 37 матчей на высшем уровне.

Есть и позитивный момент. Во время работы в «Борнмуте» Ираоле не потребовалось много времени, чтобы вывести Дина Хёйсена на такой уровень, что «Ливерпуль» сам рассматривал возможность его подписания, прежде чем испанец ушел в «Реал» за €59,5 млн (£50 млн) прошлым летом…

Убедить Алисона остаться

В «Ливерпуле» понимали, что карьера Алисона Бекера на «Энфилде» постепенно подходит к завершению, особенно учитывая участившиеся травмы бразильца. Поэтому еще летом 2024 года клуб начал готовить почву для смены поколений, договорившись с «Валенсией» о переходе Георгия Мамардашвили через год.

Алисон globallookpress.com

Одновременно мерсисайдцы решили отпустить своего недовольного ролью второго номера Куивина Келлехера в «Брентфорд» за первоначальные 12,5 миллиона фунтов.

Однако сейчас оба решения выглядят далеко не безупречными.

Келлехер, как многие и предсказывали, сыграл ключевую роль в том, что «Брентфорд» Кита Эндрюса сенсационно финишировал девятым в прошлом сезоне АПЛ. А Мамардашвили при этом так и не сумел по-настоящему освоиться в «Ливерпуле». В большинстве из своих первых 20 матчей за «красных» грузинский голкипер выглядел не слишком уверенно.

Безусловно, ему не помогала нестабильная оборона команды, но ощущение нервозности вокруг его игры присутствовало практически постоянно, особенно когда мяч находился у него в ногах.

Георгий Мамардашвили globallookpress.com

Неудивительно, что, согласно сообщениям СМИ, «Ливерпуль» больше не горит желанием отпускать Алисона в «Ювентус». Сам бразилец, как утверждается, по-прежнему хочет перебраться в Турин, однако Ираола должен сделать все возможное, чтобы убедить вратаря остаться на «Энфилде» еще как минимум на один сезон.

Возможно, Алисон уже не способен проводить 50 матчей за сезон, но очевидно, что «Ливерпулю» нужно больше времени, чтобы найти более подходящего преемника, чем Мамардашвили.

Решить проблему на правом фланге обороны

Новость о том, что Джереми Фримпонг не попал в заявку сборной Нидерландов на летний чемпионат мира, в каком‑то смысле шокировала. Еще год назад универсальный фланговый игрок считался бы практически гарантированным участником турнира. Но, увы, легко понять, почему Рональд Куман решил обойтись без игрока, который провел в «Ливерпуле» откровенно провальный первый сезон.

Джереми Фримпонг globallookpress.com

Фримпонг лишь 23 раза выходил в стартовом составе во всех турнирах, испытывая проблемы как с формой, так и со здоровьем практически на протяжении всей кампании. В результате на его счету оказалось всего два гола и две передачи — удручающий показатель для футболиста, который в «Байере» был одним из самых результативных в Европе на своей позиции.

Главная проблема 25-летнего игрока заключается в том, что никто до конца не уверен, способен ли он успешно действовать на позиции правого защитника. Скорость у Фримпонга выдающаяся, однако его позиционная игра и принятие решений в обороне по-прежнему вызывают серьезные вопросы.

Разумеется, трудности нидерландца не выглядели бы столь серьезной проблемой для «Ливерпуля», если бы Конор Брэдли мог стабильно играть два матча в неделю. Но после еще одного сезона, серьезно омраченного травмами, такие ожидания начинают казаться все менее реалистичными.

В такой ситуации перед Ираолой встает важнейший вопрос. Если новый наставник не уверен, что может рассчитывать на Фримпонга или Брэдли в долгосрочной перспективе и быть спокойным за их физическое состояние, то приобретение нового правого защитника этим летом становится практически обязательным.

«Ливерпуль» по-прежнему не приблизился к полноценному решению проблемы, возникшей после ухода Трента Александера-Арнольда. Закрыть такую брешь чрезвычайно сложно, и пока мерсисайдцы далеки от того, чтобы найти достойную замену одному из самых влиятельных игроков последних лет.