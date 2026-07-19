Goal.com предвкушает противостояние топ-форвардов Испании и Аргентины Ламина Ямалая и Лионеля Месси в финале чемпионата мира-2026.

Ламин Ямаль всегда равнялся на Лионеля Месси. Легенда «Барселоны» был (и остаётся) его единственным кумиром.

«У меня никогда не было другого. Однажды я с ним сфотографировался. Тогда меня никто не знал», — признался Ямаль в интервью Tuttosport.

Впрочем, дело было не только в том, что он был никому не известен: он был ещё совсем младенцем — всего несколько недель от роду, когда вместе с матерью принял участие в фотосессии, организованной изданием Sport.es для благотворительного календаря в 2007 году.

Однако тот снимок, на котором 20-летний Месси купает маленького Ямаля, уже стал по-настоящему культовым. Символизм здесь почти идеален: будто Месси крестит будущего мессию «Барселоны» или помазывает на царство наследника своего трона как величайшего футболиста мира.

Месси купал Ямаля в 2007 году Sport.es

И уже в воскресенье это «пророчество» может исполниться: они вновь могут встретиться — на этот раз в финале чемпионата мира. Трудно представить более подходящую сцену для возможной смены поколений: каталонец идеально подходит на роль человека, который ознаменует конец одной великой эпохи и начало другой...

«Я очень требователен к себе»

Надо признать, что кажется несправедливым возлагать на плечи Ямаля столь огромное давление, даже если он уже давно привык нести этот груз — с тех самых пор, как в 16 лет ворвался в основу «Барселоны».

Именно способность аргентинца сохранять высочайший уровень игры на протяжении более двух десятилетий выделяет его среди всех футболистов в истории. Требовать от каталонца повторить такую же легендарную долговечность — значит требовать слишком многого.

Тем не менее, хотя сам юный вингер говорит, что «достичь уровня Месси невозможно», он надеется, что «возможно, однажды станет таким, как он». И подобные амбиции совсем не удивляют, если речь идёт о Ямале.

Форвард всегда утверждал, что больше не чувствует давления. По его словам, он оставил это чувство в Матаро много лет назад. И у нас нет причин ему не верить. Иначе как ещё 16-летний подросток смог бы играть на чемпионате Европы с таким бесстрашием?

Но если внешнее давление больше не тяготит Ямаля, то, возможно, он ощущает груз собственных ожиданий. Как он признался после четвертьфинального матча ЧМ-2026 с Бельгией: «Я очень требователен к себе. Я никогда не бываю полностью доволен тем, что делаю».

И именно этим, вероятно, объясняется то, что по ходу североамериканского мундиаля он временами пытался сделать слишком многое самостоятельно.

Лионель Месси globallookpress.com

Один гол, ноль ассистов

Ещё задолго до начала турнира все сходились во мнении, что Ямаль является ключевой фигурой в надеждах своей сборной на чемпионство. Именно поэтому его травма, из-за которой он пропустил концовку сезона-2025/26 в составе «Барселоны», вызвала столь серьёзные опасения.

Ощущение, что без самого талантливого подростка современного футбола сборной Испании не хватает остроты в атаке, лишь усилилось после неожиданной ничьей с Кабо-Верде в стартовом матче, который вингер начал на скамейке запасных. Однако, как только он вернулся в основу, «Фурия Роха» стала выглядеть совершенно другой командой.

В матче второго тура против Саудовской Аравии Ямаль провел на поле лишь первый тайм, но именно его игра помогла «Селексьон» уверенно начать путь к важной с точки зрения психологии победе со счётом 4:0.

Однако, что довольно удивительно, с тех пор каталонец больше не забивал. Более того, он не отдал ни одной голевой передачи. И это неизбежно сказалось на молодом футболисте, который и без того слишком требователен к самому себе.

Мудрый совет

«Думаю, Ламину нужно немного успокоиться — его слишком беспокоит желание постоянно доказывать свою состоятельность, — признался капитан сборной Испании Родри в разговоре с журналистами. — Но он невероятно важный для нас игрок благодаря тому, что делает как с мячом, так и без него.

Это правда, что ему всего 19 лет, и в определённые моменты матча нам приходится его немного успокаивать. Он очень зрелый молодой человек, но ему ещё есть куда расти в понимании игры, и для его возраста это совершенно нормально.

Именно я постоянно говорю ему продолжать играть и не останавливаться, если арбитр не фиксирует нарушение. Он умеет слушать, хочет учиться и, прежде всего, подаёт настоящий пример своим отношением к делу».

Родри globallookpress.com

Помощь команде

Нельзя не восхищаться тем, как Ямаль справляется с постоянными вопросами о нехватке голов и ассистов. При этом он прекрасно понимает, насколько важным для сборной Испании является уже само его присутствие на поле. С момента своего дебюта за национальную команду в сентябре 2023 года та ещё не проиграла ни одного матча, в котором он выходил в старте.

«Я знаю, что своими перемещениями отвлекаю на себя сразу нескольких соперников и тем самым создаю пространство для партнёров», — совершенно справедливо отметил он.

«Всё, что я могу сделать, чтобы помочь команде, даже если в каком-то эпизоде я вообще не коснусь мяча, — это уже плюс. Мне кажется, все слишком зациклены на голах, но ведь мы выиграли чемпионат Европы, а я забил всего один мяч».

Справедливости ради, тот единственный гол был не только великолепным, но и невероятно важным: именно он положил начало камбэку Испании в полуфинале Евро-2024 против Франции, завершившемся победой 2:1. Поэтому многие по-прежнему уверены, что и этот мундиаль не закончится без того, чтобы Ямаль не оставил на нём свой яркий след.

Что особенно важно, сам он тоже чувствует, что его главный момент уже близок.

Лучшее — напоследок?

«Я никогда не был лучшим игроком на групповом этапе, — сказал вингер в интервью Mundo Deportivo на прошлой неделе. — Чем ближе решающие матчи — полуфинал или финал, — тем лучше я играю».

И в полуфинале против Франции нашлось достаточно подтверждений его словам. Ямаль не забил и не отдал голевой пас, однако весь матч терроризировал Люка Диня. Именно фол французского защитника на 19-летнем визави позволил Микелю Оярсабалю открыть счёт, реализовав пенальти.

Игрок также принял непосредственное участие в развитии атаки, которая привела ко второму, решающему голу Испании. Более того, ему казалось, что он забил и третий мяч команды: фирменным мощным ударом своей «мессиевской» левой ногой. Однако радость оказалась недолгой — арбитр зафиксировал офсайд.

Мир предвкушает дуэль Месси и Ямаля globallookpress.com

«Ямаль — лучший»

Как ни удивительно, вингер уже не успел помешать Месси завоевать третий в карьере «Золотой мяч» лучшему игроку чемпионата мира. И это поражает сразу по двум причинам: во-первых, до появления аргентинца никто вообще не выигрывал эту награду дважды; во-вторых, сейчас ему уже 39 лет!

Однако его матч, перевернувший ход полуфинала против Англии, где Аргентина одержала волевую победу, почти наверняка обеспечил ветерану третью награду лучшему игроку мундиаля, а заодно, возможно, и девятый «Золотой мяч».

Именно такие невероятные достижения делают саму мысль о том, что Ямаль сможет сравниться с Месси, почти немыслимой. Но в то же время никто не выглядит более подходящим кандидатом на роль преемника великого аргентинца, когда тот всё же завершит карьеру. Более того, сам Месси считает именно так.

«Появилось новое поколение футболистов — очень талантливых, и у них впереди ещё много лет карьеры. Но если мне нужно выбрать одного, учитывая его возраст, то, что он уже успел сделать, и то, какое будущее его ждёт, я выберу Ламина, — сказал капитан "Альбиселесте" всего пару месяцев назад. — Для меня здесь нет никаких сомнений: он лучший».

В воскресенье Ямаль получит шанс подтвердить эти слова — на глазах у своего единственного кумира, футбольного мессии, по стопам которого ему, казалось, было суждено пойти с самого начала.