11 июня в Мехико стартует чемпионат мира — самый большой в истории. Впервые турнир принимают сразу три страны, впервые на нём сыграют 48 сборных, впервые будет раунд 1/16, и впервые формат настолько новый, что разбираться в нём придётся даже тем, кто смотрит футбол всю жизнь. Собрали главное: как устроен турнир, кто фаворит, на кого смотреть и какие матчи нельзя пропустить

Новый формат ЧМ-2026

Если вы не следили за реформами ФИФА, главное, что нужно усвоить: это не тот чемпионат мира, к которому все привыкли .

Раньше было 32 команды. Теперь — 48. Их разбили на 12 групп по четыре сборные (посев — по рейтингу ФИФА). Из каждой группы напрямую в плей-офф выходят две лучшие команды. Плюс — восемь лучших сборных, занявших третьи места. Итого 32 команды в плей-офф, и впервые в истории турнир открывается раундом 1/16 финала. На групповом этапе вылетают только 16 сборных из 48 — то есть выйти в плей-офф проще, чем вылететь (что, конечно, немного абсурдно).

Очки — как обычно: победа три, ничья одно, поражение ноль. Но есть важное новшество в правилах: поменялись критерии при равенстве очков. Раньше первым делом смотрели на разницу мячей. Теперь первый критерий — результат личной встречи между командами, затем личная разница мячей и личные голы, и только потом — общая разница, всего голов и меньше всего дисциплинарных очков (за карточки). Это может больно ударить по сборным, которые привыкли «наколачивать» разницу в слабых матчах.

Матчи в группах при ничьей так и остаются ничьими — никаких пенальти. А вот в плей-офф всё по-старому: при равенстве после 90 минут — 30 минут дополнительного времени (два тайма по 15), затем серия пенальти .

И «поправка на ветер», точнее климат: ФИФА ввела обязательные паузы на водопой по ходу таймов. Игровое время при этом не останавливается — просто к концу таймов добавляют компенсированные минуты.

Где и когда

Впервые за почти 100-летнюю историю турнир принимают три страны сразу — Мексика, Канада и США.

Города-хозяева:

Мексика: Мехико, Гвадалахара, Монтеррей

Мехико, Гвадалахара, Монтеррей Канада: Торонто, Ванкувер

Торонто, Ванкувер США: Атланта, Бостон, Даллас, Хьюстон, Канзас-Сити, Лос-Анджелес, Майами, Нью-Йорк/Нью-Джерси, Филадельфия, район залива Сан-Франциско, Сиэтл

Матч открытия — 11 июня в Мехико, на легендарной «Ацтеке». Групповой этап продлится до 27 июня. Финал — 19 июля на стадионе MetLife в Нью-Джерси.

Турнир проходит в Америке, а значит, большинство матчей придётся на поздний вечер и ночь по московскому времени. Это будет «ночной чемпионат» — запасайтесь кофе и терпением. Зато заключительные туры групп ФИФА разведёт так, что параллельные матчи одной группы стартуют одновременно: с 24 по 27 июня — по шесть игр в день.

Фавориты

Букмекеры и эксперты в первую очередь называют четыре-пять сборных.

Франция

Двукратные чемпионы мира с, возможно, самым звёздным составом турнира. Килиан Мбаппе и Усман Дембеле тащили свои клубы в Европе весь сезон (Дембеле — обладатель «Золотого мяча 2024», Мбаппе пережил непростой сезон в «Реале», но в сборной — безусловный лидер). У французов почти нет слабых линий.

Килиан Мбаппе, лидер сборной Франции globallookpress.com

Испания

Чемпионы Европы, которые делают ставку на молодость. 18-летний Ламин Ямаль — главная надежда и потенциально лицо всего турнира . Если он выстрелит, Испания может взять второй крупный трофей за два года.

Бразилия

Самая титулованная сборная в истории (пять титулов) и единственная команда, игравшая на всех чемпионатах мира с 1930 года. Бразильцы охотятся за шестым титулом — первым с 2002 года, того самого, где блистал «зубастый» Роналдо.

Англия

После двух подряд болезненных поражений в финалах чемпионата Европы англичане снова в числе претендентов. Талантов хватает, вопрос — как обычно — в нервах в решающих матчах.

Аргентина

Действующие чемпионы мира. И, возможно, последний турнир легендарного Лионеля Месси — но подробнее об этом чуть ниже по тексту.

Тёмные лошадки

Расширенный формат делает этот турнир особенно непредсказуемым. Несколько команд, которые могут попортить нервы фаворитам.

Хорватия

Финалисты 2018-го, бронзовые призёры 2022-го. Маленькая страна, которая с пугающей стабильностью доходит до поздних стадий. Списывать её со счетов — ошибка.

Сенегал

Одна из сильнейших африканских сборных. У них особая история с Францией (об этом тоже ниже), и они уже доказывали, что способны на сенсацию.

Африканские сборные в целом

После того как Марокко дошло до полуфинала в 2022-м, от команд континента ждут большего — и расширенный формат даёт им больше места.

И, конечно, романтика турнира — дебютанты, для которых даже один матч уже история.

Главные звёзды ЧМ-2026

Килиан Мбаппе

Франция

Третий чемпионат мира для 27-летнего форварда. Один финал он выиграл (2018), один проиграл (2022). Третий — возможно, решающий для его карьеры.

Ламин Ямаль

Испания

18 лет, новое поколение, игрок, которого уже сравнивают с величайшими. Этот турнир может сделать из него суперзвезду планетарного масштаба.

Лионель Месси и Криштиану Роналду

Их соперничество определяло футбол два десятилетия — и это, почти наверняка, их последний крупный турнир. Месси в конце июня исполнится 39, Роналду уже 41 (и он по-прежнему гонится за личной отметкой в 1000 голов за карьеру). Прощальная гастроль. Уже ради этого стоит включить телевизор.

Криштиану Роналду примет участие в ЧМ-2026 в статуе одного из самых возрастных игроков. Португальцу 41 год globallookpress.com

И вот ещё кто

Бразильские созидатели Неймар и Винисиус Жуниор, англичанин Джуд Беллингем, американец Кристиан Пулишич, канадец Альфонсо Дэвис, кореец Сон Хын Мин, ганец Антуан Семеньо и его одноклубник по «Манчестер Сити» норвежец Эрлинг Холанд — форвард, забивший больше всех в АПЛ в трёх из последних четырёх сезонов.

Дебютанты

Расширение формата подарило место сборным, которые никогда не играли на чемпионатах мира. И это — отдельная, почти трогательная линия турнира.

Кюрасао

Карибский остров с населением всего 156 тысяч человек становится самой маленькой страной в истории, пробившейся на чемпионат мира , — побит рекорд Исландии 2018 года. Цифры просто не укладываются в голове: население меньше, чем у среднего российского райцентра, а сборная — на главном турнире планеты.

Кабо-Верде

Ещё один островной дебютант, около 500 тысяч жителей — третья самая маленькая страна в истории ЧМ.

Иордания

Дебют после череды успехов. Их тренер Джамаль Селлами родом из Марокко — и король Иордании Абдалла II предоставил ему гражданство страны в благодарность за то, что тот вывел команду на мировой уровень.

Узбекистан

Последний из дебютантов, но с ценным активом на тренерском мостике: команду возглавляет Фабио Каннаваро — человек, сыгравший на четырёх чемпионатах мира и поднявший Кубок мира как капитан сборной Италии в 2006-м.

А вести Узбекистан в атаке будет 22-летний Абдукодир Хусанов — защитник «Манчестер Сити» и первый в истории центральноазиатский футболист в Премьер-лиге.

Итого

Этот чемпионат мира — другой, почти что странный (как кажется до его начала). Больше команд, больше матчей, больше стран, больше непредсказуемости. Новый формат означает, что путь к титулу стал длиннее, а сенсации — вероятнее. Старые гранды по-прежнему фавориты, но дебютанты вроде Кюрасао и Узбекистана напоминают: футбол — игра, в которую играет весь мир, и иногда остров со 156 тысячами жителей оказывается на одной сцене с Бразилией.

А для двух величайших игроков поколения — Месси и Роналду — это, скорее всего, последний выход на этой сцене. Так что даже если вы давно не включали футбол — этим летом, пожалуй, стоит. Такое не повторится.

С 11 июня по 19 июля (впервые так долго) — почти полтора месяца большого футбола.

ЧМ-2026 на LiveSport.Ru

И несколько слов, как будем освещать турнир мы: