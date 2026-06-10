Обозреватель нескольких Олимпийских Игр, футбольных чемпионатов мира и Европы Денис Казанский поделился мыслями о предстоящем Мундиале. Комментатор Okko Спорт, постоянный автор и соведущий ряда YouTube-проектов дал прогноз на исход борьбы в каждой из 12 групп.

«Закрытых матчей будет большинство»

— 48 из 211 стран членов ФИФА представлены в финальной стадии ЧМ-2026. Очевидно же, что количество пойдет во вред качеству?

— Да, это кошмар, конечно! Еще и три страны-хозяйки, многочасовые перелеты, четыре временные зоны, страшная жара — все это намекает на то, что качество футбола может очень сильно пострадать.

— Тем не менее, что-то принципиально новое по сравнению с Катаром можем увидеть?

— Если говорить о собственно игре, то с учетом длинного сезона, сильно сомневаюсь. Это мы скорее вправе ожидать от Лиги чемпионов и чемпионата Европы — там выборка совсем другая. Здесь же количество команд неразумное, хотя смысл для ФИФА объясним и даже правилен. Но с позиций футбола, как науки, серьезного обогащения ждать не приходится, слишком уж большое расслоение. С точки зрения самого процесса, посмотрим на разные команды. Хотя для тех, кто ценит свое время, уже сейчас понятно, что смотреть, а что неинтересно.

— Футболисты предстанут куда более утомленными, чем прежде?

— Да, это очевидно. Перед декабрьским ЧМ в Катаре еще и пауза в клубных турнирах приличная была, хотя сезон вроде бы только начинался. И как показала практика — все это сработало настолько, что мы получили какой-то летучий турнир с лучшим финалом в истории. Содержание игр, команды-открытия типа Марокко дали очень яркий окрас тому чемпионату. Сейчас же, боюсь, будут побеждать не за счет качества игры. И триумфатором в итоге может стать отнюдь не та команда, что лучше всех играет на Земле. На первый план выйдут глубина состава с учетом ее качества, грамотная ротация, продвинутость системы восстановления.

Стадион «Ацтека» в Мехико globallookpress.com

— И все же этот чемпионат способен подкрепить тенденцию, что атакующие игроки становятся лучше обороняющихся?

— Возвращаясь к сопутствующим чемпионату аспектам, очевидно, что проще будет играть от обороны. И мы увидим огромное количество команд, которые приедут защищаться, а атаковать только стандартами. Очень хотелось бы обмануться, но кажется, что матчей с закрытым забралом будет большинство. Но если кто-то сверкнет на этом сером и унылом фоне, увидим нечто действительно запоминающееся.

«Забавно, что футболистов "Кристал Пэласа" больше, чем из Реала»

— Перепады в контрольных играх фаворитов как-то можно экстраполировать на сам чемпионат?

— Не думаю. У каждой команды своя система подготовки, собственные научные изыскания. Никто за результатами в товарищеских встречах не гнался, поэтому осечки Испании, Франции, или Голландии смущать не должны. Турнир длинный, фавориты уверены, что легко пройдут группу и рассчитывают силы на плей-офф. Переводя на русский, можно сказать, что в предстартовых пробах увидели весенний футбол.

— Большое количество грубейших индивидуальных ошибок в этих пробах на что списать?

— На статус матчей, в которых имеют смысл только тактические идеи. Не думаю, что кто-то сильно пытался доказать свое право на место в основе, поскольку уверен, что все тренеры 11 стартовых игроков уже определили. Ну, и разнообразием быта большое количество товарищеских матчей можно считать. Потому как сам этот быт для игроков на протяжении всего первенства будет грустный — сидение на базах, перелеты, восстановление, ну и матчи раз в неделю. Понятно, что никто так безрассудно в плей-офф играть не будет и комичных ошибок там мы не увидим.

— В товарищеских встречах повидали уже немало яростных потасовок, даже на тренировках искры летят. То ли еще будет?

— Все время что-то вспыхивает. Но нокдауну от Леао, или жесткому подкату Гави под Родри большого значения не придаю. Времена, когда бывали действительно крупные ссоры, которые влияли на результат, давно миновали. Такого конфликта, какой случился в 2002-м в ирландской сборной между тренером Миком Маккарти и капитаном Роем Кином, мы не увидим. Взрывоопасная смесь Дешама и Мбаппе не выльется ни в что подобное — люди объединены единой целью.

Килиан Мбаппе globallookpress.com

— Если немножко отойти от темы, разве товарищеские матчи не стали менее товарищескими, чем прежде?

— Вот вы сказали, что итальянцы радовались победе над греками, будто выиграли чемпионат мира. Не видел, но могу предположить, что такая была прокачка итальянского пионеротряда, поэтому страстей через край. В Калининграде вчера эмоций тоже хватало, поэтому я не сторонник разглагольствований о потухших глазах наших сборников. Но опять-таки после длиннющего сезона ни сборная России, ни иные чужие на предстоящем празднике жизни не решают никаких задач. Да и участники ЧМ, как я уже говорил, просто разогреваются. Вот Англия поменяла полностью состав с Новой Зеландией (1:0) после первого тайма, ну как это оценивать? Что увидим скучную команду, скорее всего. Может быть, не такую трусливую, как при Саутгейте, но Францией или Испанией она точно не станет.

— Не стоило поберечься на этом отрезке, чтобы избежать судьбоносных травм подобно австрийцу Баумгартнеру, шотландцу Гилмору, немецкому вундеркинду Карлу и иже с ними?

— Ну как на такие вещи можно закладываться — сидеть по номерам, не тренироваться, ни с кем не играть? А беречь себя, понятно, никто не будет. Сейчас вот еще у Мбаппе и Ояросабаля какие-то повреждения, но травмы — это часть футбола.

— Из решений не брать тех или иных игроков какие-то вызывают откровенное недоумение?

— Скажу об Англии, на которой сконцентрирован и слежу много-много лет. Ну, там большие имена не попали — Палмер, Фоден, Трент, Магауайр… В каждом случае Тухель дал конкретное объяснение, но не все убеждают. Скажем, вызван Тоуни из Саудовской Лиги, в которой он много забивает, своего рода прикрытие для Кейна. Но если уж говорить о плане «В», то Фодена, или Палмера вполне можно было включить, хотя бы одного из двух. При этом Тухеля тоже можно понять, потому что и один, и другой провели по своим меркам очень средний сезон. У Палмера лишь одна голевая передача в АПЛ, а прежде это был его конек.

Самое необъяснимое для меня в контексте плана «В», почему не взяли Трента. С учетом тренерской модели это не игрок старта, поскольку справа есть Джеймс и универсал Ливраменто. Но нужен на последние минуты для подачи, штрафного или углового. Вообще забавно, конечно, что на чемпионате мира больше игроков из «Кристал Пэлас», чем из мадридского «Реала».

«КПД Месси будет выше, чем у Роналду»

— Главными героями турнира кого ожидаете увидеть?

— Смотря, что считать геройством. Много забил, выиграл «Золотую бутсу», или все сделал для команды? Вообще интересно посмотреть персонально, поскольку много статусных джентльменов приезжает с богатым прошлым. Может быть, в их укладе будет что-то особенное. Ну, или добавится какая-то молодая звезда, как в свое время Хамес Родригес у Колумбии, когда все рты пооткрывали. А что-то новое о Шерки, Дембеле или Бруну Фернандеше мы вряд ли узнаем. Как спрогнозировать чей-то успех, право не знаю.

— Для Роналду и Месси — еще один шанс посостязаться друг с другом. Кто кого на сегодня?

— Прошлый турнир показал, что команда, как ни парадоксально, без Криштиану играет лучше. Для них это и наказание, и благословение одновременно. Даже давнишнее Евро-2016, если помните, Португалия выиграла, когда его на поле уже не было. Но Роберто Мартинес очень спокоен по отношению к Роналду и показывает, что он будет играть при любом раскладе. За счет самой сильной на турнире полузащиты в лице Бруну, Бернарду Силвы, Витиньи, Невеша он и в 41 способен забивать на таком уровне. Эти суперзвезды будут искать Криша всегда, стараться попасть ему в голову.

Но как-то все это выглядит довольно странно, если не сказать примитивно. Может быть, что-то другое Мартинес придумает, однако на старте именно так. Поэтому Месси, убежден, будет иметь больший коэффициент полезного действия. Скалони построил команду не то, что вокруг Лео, но с учетом его золотого касания. Португалия в этом смысле пока куда более эгоцентрична. Но, возможно, здесь я обманываюсь, и Роналду станет звездой чемпионата мира.

Криштиану Роналду globallookpress.com

— Кто-то из представителей РПЛ способен выстрелить?

— Здесь в первую очередь буду смотреть за узбеками, где Шомуродов и Файзуллаев, которые прошли наш чемпионат. Очень хочется, чтобы эти ребята хорошо пошумели. И группа в принципе позволяет на это рассчитывать.

— А зенитовские бразильцы?

— Не знаю. Пусть там кто-то и выбыл, места в составе ни Сантосу, ни Энрике не вижу. Анчелотти привез такую «банду», что их перспективы очень туманны.

«Матчи опять будут идти по 100 минут с хвостом»

— К чему приведут расширение полномочий VAR и другие судейские нововведения?

— Действительно, много всего и сразу. Здесь и 5 секунд на аут, и 10 на замену, просмотры вторых желтых карточек, угловых… С точки зрения логики важные решения, поскольку должны добавить справедливости, поэтому они мне близки. Но как сложится на практике, сложно сказать. VAR поначалу тоже воспринимался «на ура», но мы видим его разное прочтение. Здесь возможно то же самое, поскольку арбитры из разных Конфедераций приезжают, и стандарт судейства может быть сильно понижен. Вообще не жду уровня, который показал немец Зиберт в финале Лиги чемпионов. В целом будет пестрая картина судейства — как выдающиеся матчи, так и чудовищные.

— К какому количеству компенсированного времени готовиться, как в Катаре, или еще хлеще?

— Может, и больше. Учтите жару и большие паузы на водопой. Так что будут играть по 100 минут с хвостом.

— Из-за так называемого протокола США о «непогоде» год назад были перенесены 6 матчей Клубного чемпионата мира, а еще один игрался почти пять часов. Опять нас ожидает сумятица?

— Должно быть построже с этим, более избирательно. Все-таки общепринятые позиции ФИФА и традиционные американские ценности сильно разнятся. Вот рядом с базой сборной Англии случилось землетрясение, ну как закладываться на катаклизмы природы? Мне кажется все же, что переносов будет по минимуму. Хотя сейчас вот товарищескую встречу в Остине на два часа прерывали.

— Цены билетов на финальный поединок доходят на черном рынке до 2 миллионов долларов. Как теперь воспринимать ФИФА и ее субподрядчиков, если не машиной по выколачиванию денег?

— Я не так глубоко в этой теме, но понятно, что для Америки финальный турнир чемпионата мира — шоу-бизнес. Это и плохо, и хорошо, поскольку открытие обещает быть запредельным. Ну, и собственно футбол в США с домашнего ЧМ-94 развивается семимильными шагами. Тогда это было зарождения вкуса, а сейчас масса программ и всего прочего. Есть и чисто спортивный ажиотаж, поэтому такие цифры всплывают. А что ФИФА, разве она должна компенсировать взвинченные цены на гостиницы и транспорт?

«Узбекам пророчу выход из группы со второго места»

— К прогнозам в каждой из 12-ти групп, откуда выходят две первые команды и еще восемь лучших среди третьих мест. Вообще это нормально, что две трети участников попадают в плей-офф?

— Как я уже сказал, мне нравится, что 48 команд. И порог выхода тоже только снижает интерес к групповому этапу. Поэтому для меня чемпионат Европы в целом всегда интереснее чемпионата мира. Там средний уровень совсем иной. Здесь же будут команды, которые приедут за фотографиями, магнитами, кружками и прочими сувенирами. А будут те, кто прекрасно понимая уровень соперников по группе, не сильно станут выкладываться. Такая картина мне не по душе, но сенсации тоже нельзя исключать. Вот возьмет Сенегал, обыграет французов в первом матче и что будет дальше? Подобный скепсис был и по поводу общего этапа Лиги чемпионов, когда всех свалили в одну кучу, но какую концовку получили!

— Итак, группа «А», ваш расклад?

— Мексика, Корея выходят, а третье место Чехия. Надо отметить, что мексиканцы все три матча проводят на «Ацтеке», что дает им большое преимущество. И там будут именно те болельщики, которые способны поменять игру.

Фанат сборной Мексики globallookpress.com

— Группа «В»?

— Швейцария, Босния, следом Канада.

— Группа «С»?

— Бразилия и Марокко. Шотландия — третья.

— Группа «D»?

— Турки с первого места, Штаты — вторые, Парагвай — третьи.

— Группа «Е»?

— Германия, Эквадор, потом Кот-д’Ивуар. Кюрасао все же последнее.

— Группа «F»?

— Япония — первая, Голландия — вторая, Швеция — третья. Здесь отдельно хотел бы сказать о японцах. Они играют в длинную, с задачей выиграть чемпионат мира 2050-го года. Но уже сейчас способны сделать и делают очень хорошее поступательное движение вверх. Провели качественный прошлый чемпионат, да и в России были очень близки к тому, чтобы обыграть в 1/8 финала бельгийцев, когда вели 2:0. Сейчас смотрел несколько их отборочных матчей и недавних товарищеских. Скорость, выносливость, прессинг, качество — все при «самураях». Ну и, как обычно, работа на каждом сантиметре поля. Пусть травмирован лучший футболист Митомо из «Брайтона», но там есть Команда.

— Идем дальше, группа «G»?

— Бельгия и Египет, третий Иран.

— Группа «Н»?

— Испания, Уругвай, потом Кабо-Верде

— Группа «I»?

— Франция, Сенегал, и уже дальше Норвегия.

— Группа «J»?

— Аргентина и Австрия, Алжир на третьем.

— Группа «К»?

— Португалия первая, понятно. Ну, давайте за узбеков «потоплю» — вторые. Пусть даже от обороны с контратаками и стандартами. На третьем — Колумбия.

Узбекистан — Катар globallookpress.com

— И группа «L»?

— Англия, Хорватия. Гана — третья.

— Ни одна сборная за всю историю не выиграла Мундиаль с иностранным тренером. Бьет по амбициям Бразилии, Англии и Португалии?

— Ну, и давным-давно никто не выигрывал дважды подряд. О чем это говорит? Ни о чем. Каждый новый чемпионат — это новая история. Аргентине, скажем, будет очень непросто повторить достижение Италии и Бразилии, взяв второй подряд Кубок мира. Вообще все это предрассудки, на которые не стоит обращать внимания. Мой фаворит — Португалия. А симпатии на стороне Узбекистана и традиционно Англии.