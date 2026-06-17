Это уже стало отличительной чертой ЧМ-2026: судья останавливает игру на 22-й минуте каждого тайма, чтобы футболисты попили воды. Обязательная трёхминутная пауза на всех 104 матчах введена, чтобы помочь игрокам справиться с удушающей жарой и влажностью в Мексике, Канаде и США. Но в восторге не все — а главное, эти паузы, похоже, начали реально влиять на исход матчей. Разбираемся, кто от них выигрывает, а кто проигрывает.

Пауза раздора

Некоторые называют эти остановки коммерческими перерывами ради выгоды американских телеканалов. В пользу этого — паузы на попить есть даже на стадионах с раздвижной крышей и внутренним климат-контролем.

На вопрос об остановке игры в каждом тайме каждого матча Маурисио Почеттино, главный тренер сборной США (одной из хозяек турнира), ответил прямо:

Мне это не нравится. Нравится только тогда, когда условия экстремальные. Но когда условия хорошие, это лишнее. Маурисио Почеттино главный тренер сборной США

Так кто же оказался в выигрыше, а кто в проигрыше от пауз на воду? И как они повлияли на стартовые матчи?

«Паузы на воду? Я называю их паузами для смены инициативы»

Когда игроки Бразилии пили воду в середине первого тайма на стадионе в Нью-Джерси, они заслуженно уступали Марокко 0:1 после вялого начала. Через шесть минут после возобновления игры они сравняли счёт.

Да, это случилось благодаря индивидуальному мастерству Винисиуса Жуниора, который скинул мяч под правую правую ногу и вколотил его под перекладину. Но, как потом признал тренер Бразилии Карло Анчелотти, пауза на воду позволила ему дать игрокам свежие указания и подправить схему. Команда, которая только что была второй на поле, внезапно перехватила инициативу.

Пауза на водопой в матче Швеция — Тунис (5:1) 15 июня 2026 года globallookpress.com

Густаф Лагербильке и Исак Хин — защитники сборной Швеции — утоляют жажду globallookpress.com

«В паузе можно объяснить игрокам проблему, — сказал итальянский тренер, когда его спросили, какую пользу можно извлечь из перерыва. — Можно сделать тактическую корректировку, которая может оказаться очень полезной».

И вот тут возникает неудобный вопрос. Если паузы на воду нужны ради здоровья игроков, должны ли тренеры вообще иметь право раздавать в них свежие тактические инструкции?

Эмма Хейс, тренер женской сборной США, в эфире ITV Sport объяснила, что остановка игры убивает кураж у команды, которая доминирует: «Это выгодно команде, теряющей инициативу, — поэтому я и называю их паузами для смены инициативы. Когда ты ведёшь игру, тебе это не нужно; когда уступаешь — необходимо. Иногда это даже не для указаний — это про то, чтобы попить и успокоить игроков. Иногда можно вообще ничего не делать — но и это тоже можно счесть коучингом. Жаль. Я могу понять это в по-настоящему жарких частях страны, но похоже, что эта штука может остаться навсегда».

Как и Бразилия, Канада тоже сравняла счёт вскоре после паузы на воду — на этот раз во втором тайме, когда вышедший на замену Сайл Ларин отыгрался в матче с Боснией и Герцеговиной. Шотландия забила единственный гол в победном матче с Гаити вскоре после перерыва, а Австралия при похожих обстоятельствах открыла счёт в игре с Турцией (2:0).

Хуан Мата, чемпион мира 2010 года в составе Испании, сказал, что ему как игроку трёхминутная пауза в каждом тайме не понравилась бы: «Как игрок я не думаю, что это здорово. Когда проигрываешь, хочешь забить, а когда выигрываешь — хочешь держать мяч. Думаю, они ломают кураж».

Ещё один способ вставить рекламу

Так кто же в проигрыше — помимо болельщиков, выложивших немалые деньги за билеты на красивый, динамичный футбол, но получивших матч, остановленный в каждом тайме?

Дебютанты Кюрасао пребывали в эйфории, сравняв счёт с Германией до 1:1 незадолго до паузы на воду в первом тайме в Хьюстоне. Но самая маленькая страна в истории чемпионатов мира — и по площади, и по населению — после возобновления игры была уже не той и проиграла 1:7: пауза позволила немцам перегруппироваться.

Реклама на стадионе в Монтеррее, Мексика. во время паузы на воду на ЧМ-2026 globallookpress.com

Чехия доминировала в первом тайме против Южной Кореи, но пауза на воду резко оборвала этот отрезок давления, и после возобновления игры команда растеряла кураж. Поведя в счёте, чехи в итоге проиграли 1:2.

А Нидерланды вели у Японии 2:1 перед паузой во втором тайме в Арлингтоне. Удержать не сумели — 2:2.

Разумеется, паузы на воду не всегда причина этих сдвигов инициативы. Но чем дальше турнир, тем яснее должно стать, превращаются ли эти остановки в по-настоящему серьёзный фактор.

Бывший форвард «Арсенала» и сборной Англии Иан Райт ясно дал понять, на чьей он стороне: «Я просто думаю, что это ещё один способ вставить рекламу — с американской точки зрения». В матче открытия турнира между Мексикой и ЮАР американский вещатель Fox даже затянул рекламу во время паузы на воду. «Они прикрылись тем, что это для игроков. Но это не так», — добавил Райт.

Но есть и защитники

При всех критиках находятся и те, кто считает паузы полезным нововведением.

Меня всегда интересует здоровье моих игроков. Думаю, это правильная мера — пауза, освежиться и продолжить. Луис де ла Фуэнте главный тренер сборной Испании

— сказал он перед стартовым матчем своей команды против дебютантов Кабо-Верде.

«Всю неделю мы видели огромные температуры воздуха. Очень тяжело так долго находиться на таком пекле, когда играешь в футбол, — добавил де ла Фуэнте. — На мой взгляд, лучшее, что можно сделать, — это пить много воды. Сделать паузу, дать им подышать несколько секунд. А потом одна-две минуты, чтобы дать пару указаний».

Луис де ла Фуэнте, главный тренер сборной Испании globallookpress.com

Здесь, правда, есть ирония, которую подсветил уже сам ход событий. Тот матч Испании с Кабо-Верде проходил в Атланте — на стадионе с раздвижной крышей и климат-контролем, при комфортных 22 градусах. И пауза на воду там всё равно состоялась, хотя пекла, ради которого её придумывали, не было и в помине. А закончилась игра, как известно, сенсационными 0:0 — Испания так и не сумела пробить дебютантов. Был ли тут виноват сбитый паузой ритм или нет — вопрос открытый, но в копилку аргументов критиков этот матч точно лёг.

Последняя капля

Пока паузы на воду рождают больше вопросов, чем ответов. Введённые как медицинская мера, они де-факто превратились в нечто вроде баскетбольного тайм-аута — момент, который меняет ход игры и которым умело пользуются тренеры. Анчелотти это признал открыто, Эмма Хейс назвала вещи своими именами, а статистика первых дней (Бразилия, Канада, Шотландия, Австралия сравнивали или забивали после пауз; Кюрасао, Чехия, Нидерланды теряли инициативу) пока скорее на их стороне.

Останется ли это с футболом навсегда — увидим. Но одно ясно уже сейчас: трёхминутная остановка, задуманная ради глотка воды, стала куда более влиятельной вещью, чем кто-либо ожидал. И в жару, и — что абсурднее — под закрытой крышей при идеальных 22 градусах.