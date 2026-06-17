Алексей ДроздовАлексей ДроздовПостоянный автор LiveSport.RuПодписаться в ДзенеПодписаться+

Это уже стало отличительной чертой ЧМ-2026: судья останавливает игру на 22-й минуте каждого тайма, чтобы футболисты попили воды. Обязательная трёхминутная пауза на всех 104 матчах введена, чтобы помочь игрокам справиться с удушающей жарой и влажностью в Мексике, Канаде и США. Но в восторге не все — а главное, эти паузы, похоже, начали реально влиять на исход матчей. Разбираемся, кто от них выигрывает, а кто проигрывает.

Пауза раздора

Некоторые называют эти остановки коммерческими перерывами ради выгоды американских телеканалов. В пользу этого — паузы на попить есть даже на стадионах с раздвижной крышей и внутренним климат-контролем.

На вопрос об остановке игры в каждом тайме каждого матча Маурисио Почеттино, главный тренер сборной США (одной из хозяек турнира), ответил прямо:

Мне это не нравится. Нравится только тогда, когда условия экстремальные. Но когда условия хорошие, это лишнее.Маурисио Почеттиноглавный тренер сборной США

Так кто же оказался в выигрыше, а кто в проигрыше от пауз на воду? И как они повлияли на стартовые матчи?

«Паузы на воду? Я называю их паузами для смены инициативы»

Когда игроки Бразилии пили воду в середине первого тайма на стадионе в Нью-Джерси, они заслуженно уступали Марокко 0:1 после вялого начала. Через шесть минут после возобновления игры они сравняли счёт.

Да, это случилось благодаря индивидуальному мастерству Винисиуса Жуниора, который скинул мяч под правую правую ногу и вколотил его под перекладину. Но, как потом признал тренер Бразилии Карло Анчелотти, пауза на воду позволила ему дать игрокам свежие указания и подправить схему. Команда, которая только что была второй на поле, внезапно перехватила инициативу.

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«В паузе можно объяснить игрокам проблему, — сказал итальянский тренер, когда его спросили, какую пользу можно извлечь из перерыва. — Можно сделать тактическую корректировку, которая может оказаться очень полезной».

И вот тут возникает неудобный вопрос. Если паузы на воду нужны ради здоровья игроков, должны ли тренеры вообще иметь право раздавать в них свежие тактические инструкции?

Эмма Хейс, тренер женской сборной США, в эфире ITV Sport объяснила, что остановка игры убивает кураж у команды, которая доминирует: «Это выгодно команде, теряющей инициативу, — поэтому я и называю их паузами для смены инициативы. Когда ты ведёшь игру, тебе это не нужно; когда уступаешь — необходимо. Иногда это даже не для указаний — это про то, чтобы попить и успокоить игроков. Иногда можно вообще ничего не делать — но и это тоже можно счесть коучингом. Жаль. Я могу понять это в по-настоящему жарких частях страны, но похоже, что эта штука может остаться навсегда».

Как и Бразилия, Канада тоже сравняла счёт вскоре после паузы на воду — на этот раз во втором тайме, когда вышедший на замену Сайл Ларин отыгрался в матче с Боснией и Герцеговиной. Шотландия забила единственный гол в победном матче с Гаити вскоре после перерыва, а Австралия при похожих обстоятельствах открыла счёт в игре с Турцией (2:0).

Хуан Мата, чемпион мира 2010 года в составе Испании, сказал, что ему как игроку трёхминутная пауза в каждом тайме не понравилась бы: «Как игрок я не думаю, что это здорово. Когда проигрываешь, хочешь забить, а когда выигрываешь — хочешь держать мяч. Думаю, они ломают кураж».

Ещё один способ вставить рекламу

Так кто же в проигрыше — помимо болельщиков, выложивших немалые деньги за билеты на красивый, динамичный футбол, но получивших матч, остановленный в каждом тайме?

Дебютанты Кюрасао пребывали в эйфории, сравняв счёт с Германией до 1:1 незадолго до паузы на воду в первом тайме в Хьюстоне. Но самая маленькая страна в истории чемпионатов мира — и по площади, и по населению — после возобновления игры была уже не той и проиграла 1:7: пауза позволила немцам перегруппироваться.

Реклама на стадионе в Монтеррее, Мексика. во время паузы на воду на ЧМ-2026
Реклама на стадионе в Монтеррее, Мексика. во время паузы на воду на ЧМ-2026 globallookpress.com

Чехия доминировала в первом тайме против Южной Кореи, но пауза на воду резко оборвала этот отрезок давления, и после возобновления игры команда растеряла кураж. Поведя в счёте, чехи в итоге проиграли 1:2.

А Нидерланды вели у Японии 2:1 перед паузой во втором тайме в Арлингтоне. Удержать не сумели — 2:2.

Разумеется, паузы на воду не всегда причина этих сдвигов инициативы. Но чем дальше турнир, тем яснее должно стать, превращаются ли эти остановки в по-настоящему серьёзный фактор.

Бывший форвард «Арсенала» и сборной Англии Иан Райт ясно дал понять, на чьей он стороне: «Я просто думаю, что это ещё один способ вставить рекламу — с американской точки зрения». В матче открытия турнира между Мексикой и ЮАР американский вещатель Fox даже затянул рекламу во время паузы на воду. «Они прикрылись тем, что это для игроков. Но это не так», — добавил Райт.

Но есть и защитники

При всех критиках находятся и те, кто считает паузы полезным нововведением.

Меня всегда интересует здоровье моих игроков. Думаю, это правильная мера — пауза, освежиться и продолжить.Луис де ла Фуэнтеглавный тренер сборной Испании

— сказал он перед стартовым матчем своей команды против дебютантов Кабо-Верде.

«Всю неделю мы видели огромные температуры воздуха. Очень тяжело так долго находиться на таком пекле, когда играешь в футбол, — добавил де ла Фуэнте. — На мой взгляд, лучшее, что можно сделать, — это пить много воды. Сделать паузу, дать им подышать несколько секунд. А потом одна-две минуты, чтобы дать пару указаний».

Луис де ла Фуэнте, главный тренер сборной Испании
Луис де ла Фуэнте, главный тренер сборной Испании globallookpress.com

Здесь, правда, есть ирония, которую подсветил уже сам ход событий. Тот матч Испании с Кабо-Верде проходил в Атланте — на стадионе с раздвижной крышей и климат-контролем, при комфортных 22 градусах. И пауза на воду там всё равно состоялась, хотя пекла, ради которого её придумывали, не было и в помине. А закончилась игра, как известно, сенсационными 0:0 — Испания так и не сумела пробить дебютантов. Был ли тут виноват сбитый паузой ритм или нет — вопрос открытый, но в копилку аргументов критиков этот матч точно лёг.

Последняя капля

Пока паузы на воду рождают больше вопросов, чем ответов. Введённые как медицинская мера, они де-факто превратились в нечто вроде баскетбольного тайм-аута — момент, который меняет ход игры и которым умело пользуются тренеры. Анчелотти это признал открыто, Эмма Хейс назвала вещи своими именами, а статистика первых дней (Бразилия, Канада, Шотландия, Австралия сравнивали или забивали после пауз; Кюрасао, Чехия, Нидерланды теряли инициативу) пока скорее на их стороне.

Останется ли это с футболом навсегда — увидим. Но одно ясно уже сейчас: трёхминутная остановка, задуманная ради глотка воды, стала куда более влиятельной вещью, чем кто-либо ожидал. И в жару, и — что абсурднее — под закрытой крышей при идеальных 22 градусах.