Goal.com называет пять футболистов, которые нужны «Манчестер Юнайтед» для увеличения шансов побороться за топ-трофеи нового сезона.

Уровень оптимизма вокруг «Манчестер Юнайтед» перед сезоном 2026/27 весьма высок. Майкл Каррик мгновенно вдохнул новую жизнь в команду после того, как в январе сменил Рубена Аморима на посту главного тренера в статусе исполняющего обязанности.

Под его руководством «Красные Дьяволы» финишировали на впечатляющем третьем месте в Премьер-лиге, обеспечив себе столь необходимое возвращение в Лигу чемпионов. Специалист одержал 12 побед в 17 матчах и заслуженно получил двухлетний контракт с опцией продления ещё на один год.

Однако в современном футболе никакие тренерские соглашения не дают гарантий, особенно в клубе масштаба «Юнайтед», где от наставника будут ждать реальной борьбы за крупные трофеи уже в его первом полноценном сезоне. К сожалению, с нынешним составом это выглядит скорее нереалистичной задачей.

Майкл Каррик globallookpress.com

Пока что этим летом манкунианцы потратили лишь 85 млн фунтов, подписав опытного Юри Тилеманса из «Астон Виллы» и талантливого Андрея Сантоса из «Челси», чтобы усилить полузащитника после ухода Каземиро. Кроме того, на правах свободного агента подписан резервный вратарь Карл Дарлоу.

Тем не менее, команде по-прежнему катастрофически не хватает глубины состава практически во всех линиях — проблему необходимо решать, если клуб хочет быть по-настоящему конкурентоспособным сразу в четырёх турнирах.

Если до закрытия трансферного окна больше не будет новичков, надежды Каррика на серьёзное обновление команды могут быстро рухнуть, а ситуация — стремительно выйти из-под контроля.

В идеальном мире «Юнайтед» всё ещё нуждается примерно в пяти новых приобретениях до закрытия рынка 1 сентября. И начать стоит с универсального игрока сборной Англии, который сейчас выступает за одного из принципиальных соперников клуба.

Майлз Льюис-Скелли

По информации Мигеля Дилэйни из The Independent, «МЮ» изучает возможность переговоров с «Арсеналом» по поводу трансфера Майлза Льюиса-Скелли.

На сегодня 19-летнего футболиста очень высоко ценят на «Эмирейтс», однако считается, что действующий чемпион Англии может пересмотреть его будущее, если сумеет оформить переходы двух своих главных целей — Винисиуса Жуниора и Бруно Гимарайнса.

Льюис-Скелли заявил о себе как левый защитник, но способен идеально дополнить полузащиту «Юнайтед». Выступая за «Арсенал», он блестяще проявил себя и в роли опорного полузащитника («шестёрки»), а также может играть на позиции центрального хавбека («восьмёрки»).

Он уверенно продвигает мяч, не боится идти в борьбу и демонстрирует зрелость, совершенно нехарактерную для своего возраста.

Майлз Льюиса-Скелли globallookpress.com

Наставник Микель Артета пока не смог сделать Льюиса-Скелли безоговорочным игроком основы «Арсенала», а возможный приход Гимарайнса ещё сильнее осложнит его положение в иерархии команды. При этом он вполне мог бы сразу попасть в основу коллектива Майкла Каррика.

По оценке Transfermarkt, рыночная стоимость Льюиса-Скелли — около 40 млн фунтов — весьма привлекательная цена за игрока сборной Англии с таким огромным потенциалом. Однако на практике «Арсенал» вполне способен запросить значительно больше, поскольку его контракт действует до 2030 года.

Льюис Холл

The Independent также сообщает, что «Юнайтед» с оптимизмом смотрит на возможность подписания Льюиса Холла, который после великолепного сезона в составе «Ньюкасла» номинировали на звание лучшего молодого игрока Премьер-лиги сезона-2025/26.

Сообщается, что 21-летний футболист, которому немного не повезло не попасть в заявку сборной Англии на ЧМ-2026, открыт к переходу в «МЮ» на фоне растущей неопределённости в «Ньюкасле». После ухода Эдди Хау клуб, вероятно, ждёт серьёзная перестройка состава.

Люк Шоу в прошлом сезоне вновь показал высокий уровень и сыграл важную роль в возрождении «Юнайтед», однако в 31 год его лучшие годы, по общему мнению, уже позади. Кроме того, существует риск возвращения старых проблем с травмами при графике с тремя матчами в неделю.

Холл как минимум создал бы серьёзную конкуренцию Шоу и Патрику Доргу на левом фланге обороны, а с учётом своего уровня вполне способен быстро стать основным игроком команды.

Футболист «Ньюкасла» одинаково полезен как в атаке, так и в обороне благодаря качественному пасу, отличному выбору позиции и точной игре в отборе. В прошлом сезоне он также доказал свою состоятельность на самом высоком уровне, ярко проявив себя в матчах Лиги чемпионов.

Льюис Холл globallookpress.com

Единственная проблема — то, что «Сороки», по имеющимся данным, не хотят продавать ещё одного ключевого футболиста, особенно если вслед за Энтони Гордоном и Сандро Тонали команду покинет Бруно Гимарайнс. Поэтому «Дьяволам», вероятно, придётся заплатить более 70 млн фунтов, чтобы приобрести Холла.

Кастелло Лукеба

Усиление центра защиты должно стать следующим приоритетом «Юнайтед». Лисандро Мартинес восстановится после травмы лишь к концу августа, а Маттейс де Лигт всё ещё далёк от возвращения после затянувшихся проблем со спиной.

В результате Каррик рискует начать сезон, располагая в качестве единственного опытного лидера обороны Гарри Магуайра, а также молодого Лени Йоро и 19-летнего Айдена Хевена. В такой ситуации команда может регулярно пропускать необязательные голы.

Решением этой проблемы может стать защитник «РБ Лейпциг» Кастелло Лукеба. По данным Fussball Daten, в июне манкунианцы уже связывались с агентом французского футболиста. Сообщается, что после трёх лет в Бундеслиге Лукеба готов к новому вызову, а его контракт предусматривает сумму отступных в 77 млн фунтов.

Это очень серьёзные деньги за 23-летнего защитника, однако у него есть все качества, чтобы безболезненно адаптироваться к АПЛ. Он быстр, уверенно обращается с мячом и великолепно действует в единоборствах один в один, благодаря чему мог бы идеально дополнить Магуайра.

Правда, интерес к Лукеба также проявляют «Челси», «Манчестер Сити» и «Барселона», поэтому «Юнайтед» придётся действовать быстро, чтобы выиграть борьбу за его подписание.

Кастелло Лукеба globallookpress.com

Матиас Фернандес Пардо

Левый фланг атаки — ещё одна проблемная позиция для «Юнайтед». В прошлом сезоне там периодически играл Матеус Кунья, однако бразилец наиболее эффективен в центре атаки. Патрик Доргу больше ориентирован на оборонительные функции, поэтому единственным профильным левым вингером остаётся Маркус Рашфорд.

Сообщалось, что Каррик рассматривает возможность вернуть последнего в состав после успешной аренды в «Барселоне». Однако это выглядит рискованным решением. В тяжёлые периоды 28-летний форвард фактически переставал выкладываться, а затем добился ухода, поэтому не заслуживает ещё одного шанса.

Идеальным вариантом было бы найти для Рашфорда постоянного покупателя и сосредоточить все усилия на подписании Матиаса Фернандеса Пардо из «Лилля». Ещё в июне Sky Sports сообщал об интересе «Юнайтед» к бельгийцу как к альтернативе Крисенсио Саммервиллу, который перебрался в Саудовскую Аравию.

На самом деле Фернандес Пардо выглядит даже более интересным вариантом, чем Саммервилл, а его потенциал выше, чем у Рашфорда. В прошлом сезоне Лиги 1 он набрал 13 результативных действий за «Лилль», регулярно прорывая оборону соперников благодаря скорости и технике, что в итоге принесло ему место в заявке сборной Бельгии на чемпионат мира.

Кажется, что в свои 21 год он уже перерос уровень «Догов», а здоровая спортивная самоуверенность должна помочь ему быстро проявить себя в составе «Красных Дьяволов».

Олли Уоткинс

Прошлым летом «Юнайтед» активно связывали с переходом Олли Уоткинса, и теперь, по информации The Sun, клуб вновь следит за ситуацией вокруг нападающего на фоне интереса клубов Серии А к Джошуа Зиркзе.

Судя по всему, будущее нидерландца на «Олд Траффорд» практически предрешено: за последние два сезона он забил лишь пять мячей в АПЛ. При этом Беньямин Шешко пока слишком молод, чтобы в одиночку нести ответственность за голы команды.

Уоткинс стал бы идеальным наставником для словенца и добавил бы атаке столь необходимый опыт и стабильность. За годы выступлений за «Астон Виллу» 30-летний форвард забил в общей сложности 155 мячей и ассистов в 278 матчах и был одним из лидеров команды, которая в сезоне-2025/26 вошла в топ-4 АПЛ и выиграла Лигу Европы.

Кроме того, в Бирмингеме у Юри Тилеманса и Уоткинса сложилось почти телепатическое взаимопонимание на поле, и их быстрое воссоединение уже в Манчестере могло бы стать настоящим мастерским ходом.

The Sun также утверждает, что «Вилла» готова рассмотреть предложения в районе 40 млн фунтов, что выглядит настоящей выгодной сделкой за столь опытного, умного и физически надёжного нападающего.