В субботу, 1 августа, Манчестер Юнайтед и Атлетико Мадрид проведут выставочный выездной товарищеский матч в Швеции. Следить за ходом этой встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Онлайн матча 20 сек. 20 секунд

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11' Лени Йоро («Манчестер Юнайтед») подключился к розыгрышу корнера и пробил головой в угол, но не попал в створ ворот.

09' Ян Облак («Атлетико») парировал мощнейший выстрел Ши Лэйси («Манчестер Юнайтед») с угла вратарской. МЮ подаст угловой.

08' Том Хитон («Манчестер Юнайтед») помог выйти из-под прессинга своим защитникам и отдал точный пас в центр поля.

07' Адемола Лукман («Атлетико») увидел, что вратарь вышел из ворот и попытался его перебросить из-за пределов штрафной, но мяч пролетел в метре от штанги.

05' Г-ОООООООО-Л! «Атлетико» — 0:1! Армандо Ортис! Армандо Ортис получил передачу после углового и навесил с фланга на дальнюю штангу — мяч никого не коснулся и влетел в сетку ворот!

04' Армандо Ортис («Атлетико») заработал перспективный стандарт для своей команды в нескольких метрах от штрафной.

03' Хосе Кастильо («Атлетико») совершил дерзкий рывок на правом фланге, но его тут же за плечо прихватил Андрей Сантос («Манчестер Юнайтед»).

02' Англичане с первых секунд взяли мяч под свой контроль и перешли в неспешную позиционную атаку.

01' Раздается свисток арбитра! Матч «Манчестер Юнайтед» — «Атлетико» начался! Счет 0:0! Поехали…

До матча

15:58 Главные действующие лица появляются на газоне стадиона «Строберри Арена». Игра вот-вот начнется!

15:50 До стартового свистка остается 10 минут, команды заканчивают разминку и уходят в подтрибунное помещение.

15:45 Сегодня в Сольне комфортная летняя погода, во время матча температура будет около +21℃.

15:40 Стартовый состав «Манчестер Юнайтед»: Хитон Том, Йоро Лени, Магуайр Гарри, Хевен Эйден, Шоу Люк, Сантос Андрей, Диалло Абдулай, Маунт Мэйсон, Лэйси Ши, Доргу Патрик, Мбеумо Брайан.

15:35 Стартовый состав «Атлетико»: Облак Ян, Домингес Хорхе, Ле Норман Робен, Ганцко Давид, Руджери Маттео, Кастильо Хосе, Варгас Обед, Коке Хорхе, Ортис Армандо, Мартин Крис, Лукман Адемола.

15:25 Сегодняшний матч пройдет в Сольне на стадионе «Строберри Арена», который вмещает 50 000 зрителей.

15:10 «Манчестер Юнайтед» проводит уже третий матч этим летом. Стартовали с неожиданного поражения от «Рексема» (0:1), но затем уверенно разгромили «Русенборг» со счетом 5:0.

15:05 Новый главный тренер «манкунианцев» Майкл Каррик, сменивший Рубена Аморима, пытается привить команде систему с акцентом на контроль мяча, позиционное доминирование и продвижение через линии. Для него игра против оборонительного блока Симеоне — идеальная лакмусовая бумажка. Также клубу важно интегрировать новичков, таких как Юри Тилеманс и Андрей Сантос.

15:00 «Атлетико Мадрид» только вкатывается в игровой ритм. Свой первый предсезонный матч мадридцы сыграли 29 июля, где уверенно переиграли «Хетафе» со счетом 4:1.

14:55 Диего Симеоне существенно обновила состав своей команды этим летом — пришли Норман, Ханко, Хьюлманд. Основная цель «матрасников» — наиграть обновленную оборонительную линию и проверить в деле молодежь из академии в условиях жесткого прессинга, поскольку ряд ключевых игроков (включая Хулиана Альвареса) еще отдыхает после глубоких стадий чемпионата мира.

14:50 За последние 25 лет «Манчестер Юнайтед» и «Атлетико Мадрид» провели три встречи (две официальные и одну товарищескую). МЮ еще ни разу не побеждал «матрасников»: 2 поражения и ничья.

14:40 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.15

14:30 Приветствуем всех любителей футбола! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча «Манчестер Юнайтед» — «Атлетико Мадрид». Эту встречу для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.