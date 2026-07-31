1 августа в товарищеском матче по футболу сыграют «Реал» Мадрид и «Фиорентина». Начало игры — в 19:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.15.
«Реал» Мадрид
Турнирное положение: «Сливочные» минувший сезон провели неудачно, финишировав на 2-м месте в Ла Лиге. Отставание от «Барселоны» составило 8 очков.
При этом «Реал» Мадрид настрелял 77 мячей в 38 матчах чемпионата. А вот пропустила команда 35 мячей.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Реал» Мадрид в контрольной встрече одолел «Леганес» (4:1).
В том поединке мадридцы предстали без ведущих игроков. Жозе Моуриньо только формирует основную обойму, давая проявить себя всем имеющимся под рукой исполнителям.
При этом «Реал» Мадрид пока не собрался в оптимальном кадровом сочетании. Зато уже включились в работу недавние участники Мундиаля, коих в составе «сливочных» немало.
Состояние команды: «Реал» Мадрид в новом сезоне твердо намерен завоевать чемпионство. «Сливочные» постепенно перестраиваются под руководством Моуриньо.
Нет сомнений, что «Реал» Мадрид будет действовать с позиции силы. Даже без признанных лидеров «сливочные» априори обязаны обыгрывать середняка итальянского чемпионата.
«Фиорентина»
Турнирное положение: «Фиалки» в минувшем сезоне выступили скромно. Команда заняла лишь 15-е место в Серии A, сохранив прописку в элите.
Причем «Фиорентина» на 8 очков опередила зону вылета. К тому же забила команда всего 41 мяч при 50 пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: в своем последнем спарринге «фиалки» нанесли поражение скромному «Уотфорду» (1:0).
До того команда потерпела поражение от КПР (2:3). Зато скромный «Губбио» был обыгран с минимальным счетом.
Нынче «Фиорентина» только набирает обороты. В 4 летних контрольных матчах команда победила 3 раза при одном поражении.
Состояние команды: «Фиалки» в кадровом плане смотрятся вполне выгодно. На месте ведущий хавбек Роландо Мандрагора, от которого в немалой степени зависит атакующий потенциал команды.
Летом команду пополнил фактурный центрбек Раду Дрэгушин. Сохранили «фиалки» и ведущего правого защитника Додо.
При этом «Фиорентина», в отличие от оппонента, провела уже несколько контрольных матчей. Вот только поможет ли это итальянцам?!
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Реал» Мадрид фаворитом с коэффициентом 1.44. Ничья оценена в 5.50, а победа «Фиорентины» — в 4.20.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются со следующими коэффициентами — 1.33 и 3.25.
Прогноз: «Сливочные» сильны в любом кадровом виде, к тому же явно будут прибавлять в плане реализации.
Ставка: Фора «Реала» Мадрид -1.5 за 2.15.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.50.
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Реал» даже не в оптимальном составе выглядит предпочтительнее оппонента
- Мадридцы победили в 4 своих последних матчах
- «Фиорентина» имеет заметные проблемы с реализацией
- «Сливочные» в среднем забивают 2 мяча за матч
- Обе команды победили в своем последнем спарринге