прогноз на товарищеский матч, ставка за 2.15

1 августа в товарищеском матче по футболу сыграют «Реал» Мадрид и «Фиорентина». Начало игры — в 19:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.15.

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«Реал» Мадрид

Турнирное положение: «Сливочные» минувший сезон провели неудачно, финишировав на 2-м месте в Ла Лиге. Отставание от «Барселоны» составило 8 очков.

При этом «Реал» Мадрид настрелял 77 мячей в 38 матчах чемпионата. А вот пропустила команда 35 мячей.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Реал» Мадрид в контрольной встрече одолел «Леганес» (4:1).

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В том поединке мадридцы предстали без ведущих игроков. Жозе Моуриньо только формирует основную обойму, давая проявить себя всем имеющимся под рукой исполнителям.

При этом «Реал» Мадрид пока не собрался в оптимальном кадровом сочетании. Зато уже включились в работу недавние участники Мундиаля, коих в составе «сливочных» немало.

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Состояние команды: «Реал» Мадрид в новом сезоне твердо намерен завоевать чемпионство. «Сливочные» постепенно перестраиваются под руководством Моуриньо.

Нет сомнений, что «Реал» Мадрид будет действовать с позиции силы. Даже без признанных лидеров «сливочные» априори обязаны обыгрывать середняка итальянского чемпионата.

«Фиорентина»

Турнирное положение: «Фиалки» в минувшем сезоне выступили скромно. Команда заняла лишь 15-е место в Серии A, сохранив прописку в элите.

Причем «Фиорентина» на 8 очков опередила зону вылета. К тому же забила команда всего 41 мяч при 50 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем последнем спарринге «фиалки» нанесли поражение скромному «Уотфорду» (1:0).

До того команда потерпела поражение от КПР (2:3). Зато скромный «Губбио» был обыгран с минимальным счетом.

Нынче «Фиорентина» только набирает обороты. В 4 летних контрольных матчах команда победила 3 раза при одном поражении.

Состояние команды: «Фиалки» в кадровом плане смотрятся вполне выгодно. На месте ведущий хавбек Роландо Мандрагора, от которого в немалой степени зависит атакующий потенциал команды.

Летом команду пополнил фактурный центрбек Раду Дрэгушин. Сохранили «фиалки» и ведущего правого защитника Додо.

При этом «Фиорентина», в отличие от оппонента, провела уже несколько контрольных матчей. Вот только поможет ли это итальянцам?!

На что ставят в матче Реал Мадрид — Фиорентина Букмекерские коэффициенты на матч Реал Мадрид — Фиорентина: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Реал» Мадрид фаворитом с коэффициентом 1.44. Ничья оценена в 5.50, а победа «Фиорентины» — в 4.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются со следующими коэффициентами — 1.33 и 3.25.

Прогноз: «Сливочные» сильны в любом кадровом виде, к тому же явно будут прибавлять в плане реализации.

2.15 Фора «Реала» Мадрид -1.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.15 на матч «Реал» Мадрид — «Фиорентина» принесёт прибыль 1150₽, общая выплата — 2150₽

Ставка: Фора «Реала» Мадрид -1.5 за 2.15.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

2.50 Обе не забьют Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.50 на матч «Реал» Мадрид — «Фиорентина» принесёт чистый выигрыш 1500₽, общая выплата — 2500₽

Ставка: Обе не забьют за 2.50.

Пять причин, почему ставка зайдет