В этом экспрессе проанализируем матчи в РПЛ и чемпионате Беларуси, а также товарищескую встречу. Спортивный редактор LiveSport.Ru Иван Романов подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 5.22.

«Родина» — «Ростов»

Футбол. РПЛ

Для московской «Родины» старт сезона в РПЛ получился крайне непростым. Дебютант элитного дивизиона в первом туре встретился со «Спартаком» и потерпел крупное поражение со счётом 0:3. Несмотря на итоговый результат, команда временами старалась отвечать опасными выпадами, нанесла семь ударов по воротам, четыре из которых пришлись в створ, а также была близка к назначению пенальти, однако после просмотра VAR решение арбитра было отменено. По итогам стартового тура столичный клуб оказался в нижней части турнирной таблицы.

В прошлом сезоне «Родина» уверенно выиграла Лигу PARI, выдав мощную концовку чемпионата с четырьмя победами подряд и впервые в своей истории завоевав путёвку в РПЛ. Во время подготовки к сезону команда провела ограниченное количество контрольных матчей, сыграв вничью с «Локомотивом» (0:0), потерпев крупное поражение от «Акрона» (0:5), а также проведя сборы в Сербии, где встретилась с несколькими местными клубами.

«Ростов» также начал новый чемпионат с поражения, хотя был очень близок к успешному результату. В гостевой встрече с «Оренбургом» команда Джонатана Альбы открыла счёт сразу после перерыва благодаря точному удару Виктора Мелёхина, а вскоре получила численное преимущество после удаления соперника. Однако удержать победный счёт ростовчанам не удалось — в концовке встречи они дважды пропустили и уступили со счётом 1:2.

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В межсезонье ростовчане провели четыре товарищеских встречи, одержав одну победу и потерпев одно поражение. После неудачного старта в чемпионате коллективу необходимо как можно быстрее набирать очки, чтобы не оказаться среди участников борьбы за выживание уже на первых этапах сезона.

Ставка: ТМ 2.5 гола за 1.73.

«Днепр» Могилев — «Нафтан»

Футбол. Чемпионат Беларуси

Могилёвский клуб продолжает борьбу за сохранение места в Высшей лиге. Сейчас «Днепр» занимает 13-е место, опережая зону стыковых матчей лишь по дополнительным показателям. В июльских турах чемпионата команда уступила «Витебску» (0:1) и «Минску» (1:2), однако затем заметно прибавила в Кубке Беларуси, где последовательно обыграла «Осиповичи» (3:1) и «Торпедо-БелАЗ» (2:1), оформив выход в четвертьфинал.

Несмотря на успешные результаты в кубковом турнире, домашняя статистика «Днепра» в чемпионате остаётся слабой — лишь одна победа в восьми последних матчах на своём поле. Тем не менее две подряд выездные виктории в Кубке должны добавить команде уверенности перед очередной встречей при поддержке своих болельщиков.

«Нафтан» находится в ещё более сложном положении. Команда замыкает турнирную таблицу Высшей лиги, отставая от безопасной зоны на пять очков. В последних матчах «Нафтан» уступил «Ислочи» (1:3), «МЛ Витебску» (1:2) и «Динамо-Брест» (2:4), а единственным светлым пятном стала домашняя победа над «Барановичами» (1:0). Кроме того, клуб завершил выступление в Кубке Беларуси уже на стадии 1/16 финала, проиграв «Орше» в серии пенальти.

Главной проблемой гостей остаётся игра на выезде. «Нафтан» не побеждает вдали от дома уже 15 матчей подряд, а в последних 15 официальных встречах сумел добиться лишь одной победы. Несмотря на это, в очных противостояниях с «Днепром» команда не проигрывает уже четыре встречи подряд, что может придать футболистам дополнительную уверенность.

Ставка: Оба клуба забьют за 1.90.

«Бирмингем» — «Челси»

Футбол. Товарищеский матч

«Бирмингем» выиграл все четыре контрольных матча, хотя соперники были заметно ниже классом. Самой значимой победой стал успех в игре с «Хаддерсфилдом» (3:1).

Главный тренер Крис Дэвис активно использует ротацию, однако в матче с «Барселоной» ожидается, что основной состав получит значительно больше игрового времени. Возможен дебют новичка Луиса Васкеса, а полузащитник Джон Солис вновь встретится с каталонцами, против которых уже играл во время выступлений в Испании.

Сезон для «Бирмингема» стартует уже в начале августа, поэтому команда находится на завершающей стадии подготовки и должна превосходить соперника в физической готовности.

Каталонцы проводят второй этап предсезонных сборов в Англии. Команда Ханси Флика уже успела уверенно победить «СЭ Европа» (4:1), однако состав по-прежнему далёк от оптимального.

При Флике «Барселона» серьёзно относится даже к товарищеским матчам, поэтому каталонцы традиционно стремятся играть на победу независимо от состава. Несмотря на кадровые проблемы и неидеальную физическую готовность, класс исполнителей остаётся очень высоким.

Ставка: «Бирмингем» не проиграет в первом тайме за 1.59.

5.22 Экспресс Ставка на матч #1 Поставить →

Общий коэффициент — 5.22.