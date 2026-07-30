31 июля во втором туре чемпионата России по футболу сыграют «Родина» (Москва) и «Ростов». Начало встречи — 20:00 мск. Футбольный аналитик LiveSport.Ru Андрей Треквартиста подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.76.

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«Родина» (Москва)

Турнирное положение: пока «Родина» Москва в подвале турнирной таблицы РПЛ с 0 очков.

Последние матчи: первый тур против «Спартака» (0:3) не получился по результату, но игра «Родины» оставила неплохое впечатление. Первый гол команда пропустила на 24‑й минуте, а ещё два — в самом конце встречи, когда начала раскрываться.

Ранее в товарищеской игре было поражение от «Акрона» (0:5) и ничья с «Локомотивом» (0:0).

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Не сыграют: потерь нет.

Состояние команды: летом состав московской «Родины» пополнил только испанский полузащитник Посо, но руководство утверждает, что покупки в лице 3–4 футболистов ещё будут. Это же подтвердил и главный тренер Хуан Диас. Вообще у новичка РПЛ солидное финансирование, и за его судьбу можно быть относительно спокойным.

«Ростов»

Турнирное положение: после одного тура у «Ростова» нет набранных очков в таблице РПЛ.

Последние матчи: гостевая игра с «Оренбургом» (1:2) протекала довольно удачно для «Ростова» после великолепного дальнего удара Мелёхина, но концовка получилась откровенно смазанной. Соперник умудрился в меньшинстве не только отыграться, но и выиграть, забив дважды.

До этого была победа над «Факелом» (2:1) в товарищеской игре и ничья с «Краснодаром» (3:3).

Не сыграют: все игроки здоровы.

Состояние команды: долгое время шли разговоры о бедственном финансировании «Ростова», но сейчас они немного поутихли после продажи лидера полузащиты Щетинина в «Ахмат». Команда Джонатана Альбы, как и прежде, полагается на собственных воспитанников и свободных агентов (Мухин, Ногейра).

На что ставят в матче Родина (Москва) — Ростов Букмекерские коэффициенты на матч Родина (Москва) — Ростов: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

В январе 2026 года в товарищеском матче «Родина» была сильнее со счётом 1:0.

В 2025 году «Ростов» выиграл (3:2).

Годом ранее также в товарищеской игре успех праздновали футболисты «Родины» (2:1).

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Родины» дают 3,20, а на «Ростов» — 2,30; ничью букмекеры оценивают в 3,40.

Тотал меньше 2,5 идёт за 1,76, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,10.

Прогноз: «Ростов» играет в очень организованный и оборонительный футбол, поэтому вряд ли стоит ждать тут забитых голов. Команда пропустила два гола от «Оренбурга», но один из них получился сумасшедшим. «Родина» будет играть с позиции первого номера, а «Ростов» — спокойно обороняться и ждать своего шанса.

1.76 Тотал меньше 2,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.76 на матч «Родина» (Москва) — «Ростов» принесёт чистый выигрыш 760₽, общая выплата — 1760₽

Основная ставка: тотал меньше 2,5 за 1,76.

Прогноз: также можно заиграть более рисковый вариант.

3.40 Ничья Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 3.40 на матч «Родина» (Москва) — «Ростов» позволит вывести на карту выигрыш 2400₽, общая выплата — 3400₽

Дополнительная ставка: ничья за 3,40.