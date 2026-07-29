прогноз на ответный матч 1/4 финала квалификации Лиги конференций, ставка за 1.95

30 июля в рамках ответного матча 1/4 финала квалификации Лиги конференций сыграют «Аякс» и «Войводина». Начало встречи — в 21:00 мск. Редактор новостей, аналитик Сергей Писцов подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.85.

Кто победит? Проголосуйте Назови победителя матча и получи фрибет для первой ставки от БК Фонбет до 15 000 рублей. Получить фрибет →

«Аякс»

Путь к 1/4 финала: В минувшем сезоне команда сыграла далеко не лучшим образом, заняв лишь 5-е место в таблице. «Аякс» пробился в квалификацию Лиги конференций.

В четвертьфинале отбора команда противостоит «Войводине», и в первом матче разгромила соперника со счетом 4:1. «Аякс» забил по 2 гола в каждом тайме и не оставил шансов сопернику.

Последние матчи: В минувшей товарищеской встрече команда обыграла «Бернли» со счетом 2:1, забив победный гол на 67-й минуте. Матчем ранее «Аякс» одержал победу над «Олимпиакосом» (1:0).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

В последних 5-и матчах во всех турнирах команда ни разу не проиграла, 4 раза победила и однажды сыграла вничью с «Бохумом» (1:1). За этот отрезок «Аякс» забил 9 голов при 3-х пропущенных.

Все футбольные трансферы

Состояние команды: «Аякс» находится в отличном положении перед ответным матчем, имея солидное преимущество в 3 мяча против команды, у которой меньше мастерства, будем честны.

В минувшем сезоне нападающий Мика Годтс провел отличный сезон за «Аякс». Клубу удалось сохранить форварда этим летом. Именно он может стать ключевой фигурой в квалификации Лиги чемпионов.

«Войводина»

Путь к 1/4 финала: Эта сербская команда также начала свое выступление в квалификации Лиги чемпионов со стадии четвертьфинала. В 1-м матче «Войводина» провалилась.

Команде достался мощный «Аякс», который в первом поединке уже доставил проблемы, победив со счетом 4:1. В ответной встрече «Войводине» необходимо совершить чудо, иначе и не скажешь.

Последние матчи: В прошлом поединке чемпионата Сербии команда уступила «Црвене Звезде» со счетом 1:3, а до этого разгромила «ОФК Белград» (4:0), забив все голы во 2-м тайме.

В последних 5-и встречах во всех турнирах «Войводина» 4 раза проиграла и однажды победила. За этот отрезок команда забила 7 голов при 12-и пропущенных.

Состояние команды: «Войводина» находится на краю пропасти, ведь «Аякс» имеет большой опыт в еврокубках. Сербской команде будет очень тяжело, учитывая то, что матч будет проводиться в Нидерландах.

«Войводина» проиграла во всех трех очных встречах против «Аякса». Получится ли совершить чудо на сей раз? Шансов не так уж и много, команда из Амстердама будет пытаться владеть инициативой.

На что ставят в матче Аякс — Войводина Букмекерские коэффициенты на матч Аякс — Войводина: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Аякс» выиграл 3 последних матча во всех турнирах

У «Войводины» 4 поражения в последних 5-и встречах

В первом матче 1/4 финала квалификации ЛК «Аякс» одержал победу над «Войводиной» со счетом 4:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Аякс» фаворитом с коэффициентом 1.22. Ничья оценена в 6.00, а победа «Войводины» — в 10.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются со следующими коэффициентами — 1.42 и 2.65.

Прогноз: Можно предположить, что в 1-м тайме команды не смогут похвастаться результативностью.

2.85 Тотал 1 меньше в 1-м тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.85 на матч «Аякс» — «Войводина» принесёт чистый выигрыш 1850₽, общая выплата — 2850₽

Ставка: Тотал 1 меньше в 1-м тайме за 2.85.

Прогноз: «Войводина» сможет противостоять «Аяксу» даже в гостях, терять уже нечего.

2.20 Победа «Войводины» с форой (+1.5) Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.20 на матч «Аякс» — «Войводина» принесёт чистый выигрыш 1200₽, общая выплата — 2200₽

Ставка: Победа «Войводины» с форой (+1.5) за 2.20.