30 июля в рамках ответного матча 1/4 финала квалификации Лиги конференций сыграют «Аякс» и «Войводина». Начало встречи — в 21:00 мск. Редактор новостей, аналитик Сергей Писцов подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.85.
«Аякс»
Путь к 1/4 финала: В минувшем сезоне команда сыграла далеко не лучшим образом, заняв лишь 5-е место в таблице. «Аякс» пробился в квалификацию Лиги конференций.
В четвертьфинале отбора команда противостоит «Войводине», и в первом матче разгромила соперника со счетом 4:1. «Аякс» забил по 2 гола в каждом тайме и не оставил шансов сопернику.
Последние матчи: В минувшей товарищеской встрече команда обыграла «Бернли» со счетом 2:1, забив победный гол на 67-й минуте. Матчем ранее «Аякс» одержал победу над «Олимпиакосом» (1:0).
В последних 5-и матчах во всех турнирах команда ни разу не проиграла, 4 раза победила и однажды сыграла вничью с «Бохумом» (1:1). За этот отрезок «Аякс» забил 9 голов при 3-х пропущенных.
Состояние команды: «Аякс» находится в отличном положении перед ответным матчем, имея солидное преимущество в 3 мяча против команды, у которой меньше мастерства, будем честны.
В минувшем сезоне нападающий Мика Годтс провел отличный сезон за «Аякс». Клубу удалось сохранить форварда этим летом. Именно он может стать ключевой фигурой в квалификации Лиги чемпионов.
«Войводина»
Путь к 1/4 финала: Эта сербская команда также начала свое выступление в квалификации Лиги чемпионов со стадии четвертьфинала. В 1-м матче «Войводина» провалилась.
Команде достался мощный «Аякс», который в первом поединке уже доставил проблемы, победив со счетом 4:1. В ответной встрече «Войводине» необходимо совершить чудо, иначе и не скажешь.
Последние матчи: В прошлом поединке чемпионата Сербии команда уступила «Црвене Звезде» со счетом 1:3, а до этого разгромила «ОФК Белград» (4:0), забив все голы во 2-м тайме.
В последних 5-и встречах во всех турнирах «Войводина» 4 раза проиграла и однажды победила. За этот отрезок команда забила 7 голов при 12-и пропущенных.
Состояние команды: «Войводина» находится на краю пропасти, ведь «Аякс» имеет большой опыт в еврокубках. Сербской команде будет очень тяжело, учитывая то, что матч будет проводиться в Нидерландах.
«Войводина» проиграла во всех трех очных встречах против «Аякса». Получится ли совершить чудо на сей раз? Шансов не так уж и много, команда из Амстердама будет пытаться владеть инициативой.
Статистика для ставок
- «Аякс» выиграл 3 последних матча во всех турнирах
- У «Войводины» 4 поражения в последних 5-и встречах
- В первом матче 1/4 финала квалификации ЛК «Аякс» одержал победу над «Войводиной» со счетом 4:1
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Аякс» фаворитом с коэффициентом 1.22. Ничья оценена в 6.00, а победа «Войводины» — в 10.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются со следующими коэффициентами — 1.42 и 2.65.
Прогноз: Можно предположить, что в 1-м тайме команды не смогут похвастаться результативностью.
Ставка: Тотал 1 меньше в 1-м тайме за 2.85.
Прогноз: «Войводина» сможет противостоять «Аяксу» даже в гостях, терять уже нечего.
Ставка: Победа «Войводины» с форой (+1.5) за 2.20.