30 июля в матче второго раунда квалификации Лиги конференций по футболу сыграют «Панатинаикос» и «Пакш». Начало игры — в 21:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.75.
«Панатинаикос»
Турнирное положение: «Панатинаикос» еще не стартовал в своем чемпионате. Команда до старта в квалификации Лиги конференций активно проводила спарринги.
При этом «Панатинаикос» летом провел 4 контрольных матча. В них команда победила 3 раза при одном поражении.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно, нанеся поражение «Пакшу» (2:1).
До того команда в спарринге уступила венскому «Рапиду» (1:4). Зато «Грасхоппер» был обыгран легко и непринужденно (3:0).
При этом «Панатинаикос» в 5 своих последних матчах победил 4 раза. В них команда забила 13 мячей при 6 пропущенных.
Состояние команды: «Панатинаикос» имеет весьма приличный кадровый потенциал. Да и в первой встрече с венграми команда смотрелась уверенно.
При этом «Панатинаикос» в этой встрече будет действовать максимально активно. Греки постараются максимально уверенно провести свой первый домашний матч в сезоне.
«Пакш»
Турнирное положение: «Пакш» лишь недавно стартовал в своем чемпионате. Команда начала сезон весьма продуктивно.
Причем «Пакш» летом провел 10 контрольных матчей. В них команда добыла 5 побед при трех поражениях.
Последние матчи: дома венгры вчистую уступили «Панатинаикосу», лишь в середине второго тайма сократив счет до минимального.
После того команда нанесла поражение «Ференцварошу» (4:2). А вот в спарринге с «Аустрией» она была разбита (1:4).
В своих последних матчах «Пакш» не блистал стабильностью результатов. Команда преуспевает в плане реализации, но оборона частенько дает сбои.
Состояние команды: «Пакшу» нужно побеждать в ответном поединке. К тому же стартовая победа в чемпионате должна несколько окрылить.
В первом поединке венгры выглядели не особо выгодно. В Греции команда явно будет пытаться найти свои шансы в контригре.
Наверняка «Пакш» снова будет действовать вторым номером. Вот только оборонительные редуты пока и близко не напоминают бетон.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Панатинаикос» фаворитом с коэффициентом 1.27. Ничья оценена в 5.25, а победа «Пакша» — в 9.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются со следующими коэффициентами — 1.50 и 2.50.
Прогноз: Греки имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей, тогда как оборона «Пакша» слишком часто допускает простейшие ошибки.
Ставка: Фора «Панатинаикоса» -2.5 за 2.75.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.
Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.10.
Пять причин, почему ставка зайдет
- Греки победили в первом поединке (2:1)
- Афиняне в кадровом аспекте выглядят куда предпочтительнее соперника
- «Пакш» неизменно пропускал в 4 своих последних матчах
- «Панатинаикос» довольно симпатично смотрелся в летних спаррингах
- «Пакш» имеет заметные сложности с надежностью тылов