прогноз на матч 2-го раунда квалификации Лиги конференций, ставка за 2.75

30 июля в матче второго раунда квалификации Лиги конференций по футболу сыграют «Панатинаикос» и «Пакш». Начало игры — в 21:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.75.

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«Панатинаикос»

Турнирное положение: «Панатинаикос» еще не стартовал в своем чемпионате. Команда до старта в квалификации Лиги конференций активно проводила спарринги.

При этом «Панатинаикос» летом провел 4 контрольных матча. В них команда победила 3 раза при одном поражении.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно, нанеся поражение «Пакшу» (2:1).

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До того команда в спарринге уступила венскому «Рапиду» (1:4). Зато «Грасхоппер» был обыгран легко и непринужденно (3:0).

При этом «Панатинаикос» в 5 своих последних матчах победил 4 раза. В них команда забила 13 мячей при 6 пропущенных.

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Состояние команды: «Панатинаикос» имеет весьма приличный кадровый потенциал. Да и в первой встрече с венграми команда смотрелась уверенно.

При этом «Панатинаикос» в этой встрече будет действовать максимально активно. Греки постараются максимально уверенно провести свой первый домашний матч в сезоне.

«Пакш»

Турнирное положение: «Пакш» лишь недавно стартовал в своем чемпионате. Команда начала сезон весьма продуктивно.

Причем «Пакш» летом провел 10 контрольных матчей. В них команда добыла 5 побед при трех поражениях.

Последние матчи: дома венгры вчистую уступили «Панатинаикосу», лишь в середине второго тайма сократив счет до минимального.

После того команда нанесла поражение «Ференцварошу» (4:2). А вот в спарринге с «Аустрией» она была разбита (1:4).

В своих последних матчах «Пакш» не блистал стабильностью результатов. Команда преуспевает в плане реализации, но оборона частенько дает сбои.

Состояние команды: «Пакшу» нужно побеждать в ответном поединке. К тому же стартовая победа в чемпионате должна несколько окрылить.

В первом поединке венгры выглядели не особо выгодно. В Греции команда явно будет пытаться найти свои шансы в контригре.

Наверняка «Пакш» снова будет действовать вторым номером. Вот только оборонительные редуты пока и близко не напоминают бетон.

На что ставят в матче Панатинаикос — Пакш Букмекерские коэффициенты на матч Панатинаикос — Пакш: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Панатинаикос» фаворитом с коэффициентом 1.27. Ничья оценена в 5.25, а победа «Пакша» — в 9.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются со следующими коэффициентами — 1.50 и 2.50.

Прогноз: Греки имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей, тогда как оборона «Пакша» слишком часто допускает простейшие ошибки.

2.75 Фора «Панатинаикоса» -2.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.75 на матч «Панатинаикос» — «Пакш» принесёт чистый выигрыш 1750₽, общая выплата — 2750₽

Ставка: Фора «Панатинаикоса» -2.5 за 2.75.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.

2.10 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на матч «Панатинаикос» — «Пакш» принесёт чистый выигрыш 1100₽, общая выплата — 2100₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.10.

Пять причин, почему ставка зайдет