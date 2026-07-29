прогноз на матч 2-го раунда квалификации Лиги конференций, ставка за 2.60

30 июля в матче второго раунда квалификации Лиги конференций по футболу сыграют «Хиберниан» и «Малишева». Начало игры — в 22:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.60.

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«Хиберниан»

Турнирное положение: «Хибз» минувший сезон провели довольно успешно. Команда финишировала на 5-м месте в своем чемпионате.

При этом «Хиберниан» на 4 очка отстал от топ-4. Забила команда 58 мячей в 38 поединках чемпионата Шотландии.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда полностью провалила, уступив «Малишевой» (0:2).

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До того команда минимально в спарринге одолела «Брённбю» (2:1). Зато «Клифтонвилл» был обыгран по всем статьям (5:1).

При этом «Хиберниан» в 4 последних матчах победил 2 раза. В них команда забила 7 мячей в ворота соперников.

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Состояние команды: «Хиберниан» в первой встрече имел преимущество, однако пропустив два гола, сильно снизил свои шансы на проход.

И уж точно «Хиберниан» будет действовать первым номером. Шотландцам срочно необходимо рисковать, так что наверняка стоит ожидать от них высокой активности.

«Малишева»

Турнирное положение: «Малишева» уже успела пройти один раунд квалификации. Команда по сумме двух встреч одолела «Влазнию».

Причем «Малишева» финишировала на 2-м месте в чемпионате Косово. Команда на 7 очков отстала от чемпиона.

Последние матчи: команде удалось переиграть «хибз» (2:0), открыв счет в середине первого тайма.

Несколько ранее команда разгромила «Влазнию» (5:0). Вот только до того она уступила тому же сопернику (1:2).

В двух своих последних матчах «Малишева» победила. При этом в них команда не пропустила ни одного мяча.

Состояние команды: «Малишева» крайне слабо выступает на чужих полях. Последняя победа вне родных стен случилась почти 3 месяца назад.

В составе косоваров стоит отметить форварда Крешника Уку. В двух последних поединках на его счету три забитых мяча.

Наверняка «Малишева» отдаст инициативу сопернику. Косовары постараются преуспеть в игре вторым номером.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Хиберниан» считается бесспорным фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой команды ставки принимаются с коэффициентом 1.20. Ничья оценена в 5.50, а победа соперника — в 13.00.

Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 1.50, тогда как тотал меньше 2.5 можно взять за 2.50.

Прогноз: «Хиберниан» способен прибавить в плане реализации, к тому же после поражения в первом матче максимально активно понесется в атаку.

2.60 Фора «Хиберниана» -2.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.60 на матч «Хиберниан» — «Малишева» принесёт чистый выигрыш 1600₽, общая выплата — 2600₽

Ставка: Фора «Хиберниана» -2.5 за 2.60.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеют оба оппонента.

2.00 Обе забьют Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч «Хиберниан» — «Малишева» позволит вывести на карту выигрыш 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: Обе забьют за 2.00.

Пять причин, почему ставка зайдет