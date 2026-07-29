30 июля в матче второго раунда квалификации Лиги конференций по футболу сыграют «Хиберниан» и «Малишева». Начало игры — в 22:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.60.
«Хиберниан»
Турнирное положение: «Хибз» минувший сезон провели довольно успешно. Команда финишировала на 5-м месте в своем чемпионате.
При этом «Хиберниан» на 4 очка отстал от топ-4. Забила команда 58 мячей в 38 поединках чемпионата Шотландии.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда полностью провалила, уступив «Малишевой» (0:2).
До того команда минимально в спарринге одолела «Брённбю» (2:1). Зато «Клифтонвилл» был обыгран по всем статьям (5:1).
При этом «Хиберниан» в 4 последних матчах победил 2 раза. В них команда забила 7 мячей в ворота соперников.
Состояние команды: «Хиберниан» в первой встрече имел преимущество, однако пропустив два гола, сильно снизил свои шансы на проход.
И уж точно «Хиберниан» будет действовать первым номером. Шотландцам срочно необходимо рисковать, так что наверняка стоит ожидать от них высокой активности.
«Малишева»
Турнирное положение: «Малишева» уже успела пройти один раунд квалификации. Команда по сумме двух встреч одолела «Влазнию».
Причем «Малишева» финишировала на 2-м месте в чемпионате Косово. Команда на 7 очков отстала от чемпиона.
Последние матчи: команде удалось переиграть «хибз» (2:0), открыв счет в середине первого тайма.
Несколько ранее команда разгромила «Влазнию» (5:0). Вот только до того она уступила тому же сопернику (1:2).
В двух своих последних матчах «Малишева» победила. При этом в них команда не пропустила ни одного мяча.
Состояние команды: «Малишева» крайне слабо выступает на чужих полях. Последняя победа вне родных стен случилась почти 3 месяца назад.
В составе косоваров стоит отметить форварда Крешника Уку. В двух последних поединках на его счету три забитых мяча.
Наверняка «Малишева» отдаст инициативу сопернику. Косовары постараются преуспеть в игре вторым номером.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Хиберниан» считается бесспорным фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой команды ставки принимаются с коэффициентом 1.20. Ничья оценена в 5.50, а победа соперника — в 13.00.
Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 1.50, тогда как тотал меньше 2.5 можно взять за 2.50.
Прогноз: «Хиберниан» способен прибавить в плане реализации, к тому же после поражения в первом матче максимально активно понесется в атаку.
Ставка: Фора «Хиберниана» -2.5 за 2.60.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеют оба оппонента.
Ставка: Обе забьют за 2.00.
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Малишева» крайне неудачно выступает на чужих полях
- «Хиберниан» имеет в своем составе качественных атакующих исполнителей
- «Малишева» в среднем пропускает чаще гола за матч
- «Хиберниан» до последней коллизии победил 2 раза подряд
- Шотландцы в среднем забивают реже 2 мячей за матч