В ответном матче второго отборочного раунда Лиги конференций «Вестри» из Исландии будет принимать РФШ из Латвии. Игра пройдет в Исафьордюре 30 июля. Начало встречи — в 21:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.02.
«Вестри»
Турнирная таблица: В чемпионате Исландии «Вестри» занимает 7-е место, набрав 21 очко.
Последние матчи: В 14-м туре внутреннего первенства «Вестри» потерпел крупное поражение от клуба «Копавогюр» (2:6). В первом раунде Лиги Европы исландцы проиграли «Карабаху» (0:3 — поражение дома, 0:3 — поражение в гостях).
Во втором раунде Лиги конференций «Вестри» потерпел крупное поражение от команды РФШ (1:4).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: «Вестри» не может одержать победу в седьмом матче подряд, сыграв два раза вничью и потерпев пять поражений.
РФШ
Турнирная таблица: Футболисты РФШ лидируют в чемпионате Латвии, набрав 62 очка. Команда из Риги одержала 20 побед, сыграв две встречи вничью и потерпев два поражения.
Последние матчи: В 24 туре латвийского первенства РФШ одержала минимальную победу над клубом «Тукумс 2000» (1:0).
В первом раунде Лиги конференций РФШ переиграла «Гленторан» (2:0 — победа дома, 2:1 — победа в гостях).
Во втором квалификационном раунде Лиги конференций рижская футбольная школа переиграла «Вестри» из Исландии (4:1).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: РФШ не проигрывает на протяжении десяти матчей подряд: футболисты рижской футбольной школы одержали девять побед и сыграли один раз вничью.
Статистика для ставок
- «Вестри» проиграл в первом раунде Лиги Европы «Карабаху» (0:6)
- РФШ в первом раунде Лиги конференций переиграла «Гленторан» из Северной Ирландии (4:1)
- РФШ разгромила «Вестри» в первом матче второго отборочного раунда Лиги конференций (4:1)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу РФШ ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.25. Ничья оценивается в 5.80. На победу «Вестри» — 9.50.
ТБ 3.5 и ТМ 3.5 принимаются с коэффициентом — 2.05 и 1.68.
Прогноз: РФШ классом выше исландского соперника, результат «Вестри» в двухматчевой дуэли против «Карабаха» (0:6) говорит о многом. Есть вероятность, что клуб из Латвии одержит крупную победу над соперником, как и в первом поединке противостояния.
Ставка: Фора РФШ (-2) с коэффициентом 2.02.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 3.5 с коэффициентом 2.05.