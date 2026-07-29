В июне 2026 г. Всеволода Ищенко выбрали во втором раунде драфта, но контракт на предстоящий сезон с «Даллас Маверикс» ему не обеспечен. LiveSport.Ru объясняет, что препятствует 21-летнему игроку «Локомотива-Кубань» заключить соглашение с клубом НБА.

Насыщенное лето

19 июля в Лас-Вегасе завершилась Летняя лига НБА 2026. В этом году форум, проводимый клубами для проверки своих проспектов в соревновательном режиме, стал историческим для российского баскетбола. Дело в том, что в нем приняли участие сразу четверо наших соотечественников.

Егор Демин уже имеет на руках четырехлетний контракт с общей суммой около 31,3 млн долларов и считается одним из лучших новичков прошедшего сезона. Поэтому Летняя лига для 20-летнего россиянина стала возможностью показать, что он восстановился от травмы и в «Бруклине» могут и дальше смело рассчитывать на него.

Владислав Голдин во время межсезонного турнира получил ещё один шанс доказать, что он заслуживает места в структуре «Майами Хит» — подписал с клубом из Флориды новый двусторонний контракт. Виктор Лахин в составе «Сакраменто» провел на паркете не так много времени, но сделал все зависящее от себя для того, чтобы заинтересовать какой-нибудь клуб как игрока на двустороннем контракте.

Наибольший интерес вызывало выступление Всеволода Ищенко. В отличие от предыдущих россиян, для 21-летнего баскетболиста, которого месяц назад на драфте НБА выбрали во втором раунде под 56-м номером, участие в Летней лиге стало первым опытом игры за рубежом. К чести защитника, он не стушевался и хорошо проявил себя.

Всеволод Ищенко www.nba.com

За 5 матчей Сева в среднем проводил на площадке приличные 27,5 минут, за которые набирал 9,6 очков, совершал 4,4 подбора, отдавал 3 передачи. Но цифры не могут полностью отразить тот вклад, который Ищенко вносил в игру «Далласа». Он запомнился прежде всего самоотдачей, небезразличным и неуступчивым характером, энергией в каждом действии. Это неудивительно, зная, какого мнения придерживается Ищенко.

Я просто каждый раз стараюсь изо всех сил. В защите не нужны навыки. Достаточно желания. Ты пытаешься предугадать, что произойдет дальше. Всеволод Ищенко защитник БК «Локомотив-Кубань»

В прошлом сезоне у «Далласа» защита на периметре была одной из самых проблемных мест. Поэтому физически развитый защитник, играющий в жестком стиле, был бы неплохим подспорьем для техасцев. Хотя у Ищенко, конечно, есть ряд аспектов, над которыми стоит поработать (например, над стабилизацией дальнего броска).

Сложная система интересов и ограничений

Общий вывод «Далласа» о Всеволоде — проявил себя хорошо, но приносить пользу основной команде на стабильной основе еще не готов. Поэтому, как утверждает журналист Владимир Спивак, клуб собирается предложить россиянину двусторонний контракт, предусматривающий выступление за «Техас Лэджендс» в Джи-Лиге (Лиге развития) и периодические вызовы в НБА в состав «Маверикс».

Однако этому наиболее логичному сценарию развития взаимоотношений между клубом и проспектом мешают регламентные ограничения. На данный момент у «Далласа» заняты все три места для игроков на двустороннем контракте:

Джетт Ховард, которого подписали на прошлой неделе;

Тоби Лавал, которого месяц назад выбрали на драфте под 48-м номером;

Джон Пулакидас, у которого начинается второй год двустороннего контракта.

Единственным потенциально возможным вариантом для перспектив Ищенко кажется расставание техасцев с последним баскетболистом, поскольку он завершает процесс получения греческого гражданства и этим летом может продолжить карьеру в чемпионате Греции. Однако на пути россиянина в НБА возникло еще одно препятствие.

Я связался с очень надёжным источником. Он сообщил, что выкупить игрока, чтобы затем подписать его на двусторонний контракт, невозможно. Оказывается, правила НБА этого не позволяют. Механизм выкупа применяется для игроков, которых подписывают на стандартные контракты, а не на двусторонние. Марк Штейн авторитетный инсайдер

На данный момент 21-летний защитник связан рассчитанным на срок до лета 2029 г. контрактом с «Локомотивом-Кубань». Причем им предусмотрена опция досрочного расторжения в случае уплаты определенной суммы компенсации (по некоторым данным, она составляет 1,5 млн долларов).

Всеволод Ищенко vk.ru/lokobasket

У сторон есть несколько способов выпутаться из этой ситуации. Так, Ищенко может самостоятельно выкупить свой контракт. Но если «железнодорожники» не пойдут на уступки, то Всеволоду вряд ли по средствам осилить такой крупный платеж: к 21 году он еще не накопил требуемую сумму, а за океаном максимальный доход по двухлетнему двустороннему контракту составит 1,27 млн долларов (до вычета налогов).

Получается, «Даллас» встает перед развилкой. Либо подписывать Ищенко на стандартный контракт, хотя уже сейчас у клуба перебор (16 игроков при 15 разрешенных), либо оставлять Севу в Единой лиге ВТБ на еще один год, где он точно получит место в стартовой пятерке «Локомотива-Кубань».

В Краснодаре учатся на ошибках

Почему вообще «железнодорожники» включили в соглашение с Ищенко сумму отступных в 1,5 млн долларов? А она даже для клубов НБА завышена, поскольку им разрешено за сезон потратить на выкуп контрактов не больше 900 тыс. долларов. На самом деле, по данным Telegram-канала «Mash на спорте», Всеволод далеко не единственный игрок краснодарского клуба с подобной опцией.

Руководство красно-зеленых сделало выводы после прошлогоднего побега центрового Кирилла Елатонцева в NCAA, несмотря на действующий до лета 2029 года контракт. По итогам разбирательств РФБ присвоила баскетболисту статус свободного агента и обязала его выплатить клубу денежную компенсацию. Ее точный размер неизвестен, но он явно меньше одного миллиона долларов, который изначально запрашивали краснодарцы в переговорах с Елатонцевым.

Обжегшись в этой ситуации, руководство «Локомотива-Кубань» перестраховалось — заставило молодых игроков команды оформить договоры с суммой отступных в 1,5 млн долларов. Из-за этого, кстати, в Краснодаре разгорелся новый скандал. С требованием расторгнуть контракт обратился форвард Антон Квитковских.

Антон Квитковских vk.ru/lokobasket

Помимо нереального размера компенсации, из-за которой сорвался переход в «Уникс», 25-летний баскетболист был недоволен поведением президента «Локомотива» Андрея Ведищева — он якобы постоянно занимался нравоучениями и вмешивался в тренировочный процесс. В клубе даже не согласились отпустить игрока за 20 млн рублей, которые он сумел собрать. Если стороны мирно не разрешат спор, то перспектива форварда на ближайший год — полировать лавку.

Что касается Ищенко, то Ведищев еще после драфта заявил, что рад за Всеволода, и пожелал ему в летнем тренировочном лагере доказать, что достоин места в заявке основной команды «Далласа». Но эти слова ничего не говорят о том, как красно-зеленые поведут себя, когда дело дойдет до решения контрактных вопросов.