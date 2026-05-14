DartsNews выделяет главные интриги предпоследней ночи Премьер-лиги-2026 по дартсу — от рекордной гонки Литтлера до решающей дуэли Прайса и ван Гервена, которая может перевернуть борьбу за плей-офф.

Финал в The O2 Arena в Лондоне становится все ближе — Премьер-лига-2026 выходит на финишную прямую, а впереди нас ждет огненная развязка. Пятнадцатый игровой вечер примет Бирмингем, где борьба за места в плей-офф обещает подарить еще немало неожиданных поворотов.

Ночь №15 пройдет в самом сердце Уэст-Мидлендса, и Бирмингем — более чем подходящая сцена для встречи восьми лучших дартсменов мира. До долгожданного финального вечера остается всего ничего, поэтому каждый набранный балл сейчас имеет колоссальное значение.

Utilita Arena Birmingham — постоянная точка маршрута Премьер‑лиги с 2007 года. Единственным исключением стал 2020‑й, когда турнир был сорван пандемией COVID‑19.

Первые два года после введения нового формата с плей-офф по олимпийской системе прошли под знаком одного игрока.

Первым победителем игрового вечера в Бирмингеме стал Джонни Клэйтон. Валлиец разгромил Майкла Смита со счетом 6:1, затем в напряженном полуфинале обыграл Питера Райта— 6:4, несмотря на средний набор соперника выше 107 очков. В финале «The Ferret» разобрался с Джеймсом Уэйдом (6:1) — идеальное завершение мощного вечера.

Год спустя Клэйтон повторил успех. Он прошел Нейтана Эспиналла(6:4) и Майкла ван Гервена (6:3), а в финале валлиец вновь переиграл Райта — на этот раз 6:5.

Сетка 2024 года гарантировала нового победителя в Бирмингеме. Им стал Майкл ван Гервен, который поочередно обыграл Эспиналла (6:4), Смита (6:4), а затем и дебютанта Люка Литтлера (6:3).

Последний розыгрыш в Бирмингеме прошел уже под полным контролем Литтлера. Чемпион 2024 года сначала вырвал победы у Стивена Бантинга (6:5) и Нейтана Эспиналла (6:5), а в финале взял верх над Майклом ван Гервеном (6:4).

Этот успех стал историческим. Литтлер выиграл пятый игровой вечер в рамках одного сезона Премьер-лиги — ранее никому не удавалось достичь такой отметки в нынешнем формате турнира. Теперь же, уже превзойдя собственный рекорд, Литтлер может установить новую планку по количеству побед за сезон.

Джош Рок — Джан ван Веен

Игровой вечер в Бирмингеме открывают дебютанты Премьер-лиги — Джош Рок встретится с Джаном ван Вееном.

Рок подходит к этой встрече на эмоциональном подъеме. На Austrian Darts Open североирландец провел блестящий турнир и в зрелищном финале в Граце обыграл Кевина Дутса 8:6, оформив свой второй титул на Европейском туре.

Кампания в Премьер-лиге для «Rocky» складывалась далеко не идеально, однако теперь у него есть шанс громко завершить дебютный сезон и хотя бы частично реабилитироваться.

Для ван Веена же на кону по-прежнему очень многое. Если шансы Рока на попадание в плей-офф уже испарились, то голландец все еще сохраняет реальные надежды. Он идет шестым, отставая от четвертого места всего на три очка, и продолжает охоту за своей первой победой на отдельном игровом вечере, хотя уже не раз добирался до финалов.

Финалист чемпионата мира-2026 пережил спад формы из-за проблем со здоровьем, однако постепенно вновь набирает оптимальные кондиции. Правда, турнир в Граце сложился для него совсем не так удачно, как для Рока: будучи первым сеяным, ван Веен вылетел уже во втором раунде.

Соперники встречались между собой 14 раз, и статистика пока говорит в пользу голландца, хотя инициатива в этом противостоянии нередко переходит от одного игрока к другому сериями.

Первые шесть матчей остались за ван Вееном, после чего Рок ответил собственной удачной серией, выиграв четыре встречи в 2025 году. Однако в 2026-м североирландец пока ни разу не сумел обыграть «Гиганта».

В рамках Премьер-лиги они пересекались дважды, и оба раза уверенно побеждал ван Веен — 6:2 и 6:3. Тем не менее именно Рок стал главным героем их встречи в Белфасте, оформив великолепный «найндарт» под восторженный рёв домашней публики. Пусть тот матч он в итоге и проиграл, этот момент наверняка останется одним из самых памятных эпизодов сезона.

Гервин Прайс — Майкл ван Гервен

Второй четвертьфинал имеет колоссальное значение для борьбы за плей-офф. Гервин Прайс сыграет против Майкла ван Гервена.

После победы на игровом вечере в Манчестере казалось, что Прайс практически гарантировал себе место в топ-4. Однако затем его результаты резко пошли на спад — с тех пор валлиец лишь однажды добрался до полуфинала.

И это крайне неудачный момент для спада: «The Iceman» всерьез рискует выпасть из зоны плей-офф. Сейчас у него 21 очко, и одна-две победы в ближайших матчах могут стать ключевыми для сохранения комфортного отрыва.

Главный преследователь Прайса — именно ван Гервен. Трехкратный чемпион мира занимает пятое место с 18 очками и за всю историю участия в турнире еще ни разу не пропускал Finals Night два сезона подряд. Отсутствие ван Гервена в The O2 Arena в Лондоне стало бы сенсацией — но с учетом его нестабильной формы не такой уж невероятной.

При этом потенциал «Майти Майка» по-прежнему пугает соперников. Достаточно вспомнить Players Championship 15, где ван Гервен сначала выдал средний набор выше 122 очков в полуфинале против Мартина Шиндлера, а затем завоевал свой первый титул на «флор-турнирах» почти за два года. Теперь он отчаянно пытается перенести эту игру на большую сцену — очки нужны как воздух.

Любопытно, что почти половину своих очков в нынешней Премьер-лиге ван Гервен набрал еще в стартовых двух турах. Дальше его продвижению серьезно помешала серия вылетов уже в первом раунде, а два последних выступления завершились поражениями на стадии четвертьфинала.

История личных встреч насчитывает 59 матчей — и здесь явное преимущество у ван Гервена: он выиграл 38 из них. Однако текущая форма рисует уже совсем другую картину. В этом году «The Iceman» выглядит заметно убедительнее в очных матчах, выиграв три из четырех встреч.

Единственная победа ван Гервена пришлась на полуфинал Bahrain Darts Masters. После этого Прайс ответил впечатляющим реваншем на турнире Players Championship в Хильдесхайме, где показал феноменальный средний набор 117,12 и разгромил соперника со счетом 6:0 — всего на пять очков меньше, чем набрал сам ван Гервен в своем блестящем выступлении в Лестере.

Кроме того, валлиец уже дважды обыграл голландца в этом розыгрыше Премьер-лиги, что дает ему психологическое преимущество перед Бирмингемом.

Люк Хамфрис — Стивен Бантинг

Третий матч вечера — дуэль Стивена Бантинга с действующим чемпионом Люком Хамфрисом.

Для Хамфриса домашний этап в Лидсе стал настоящим спасением после непростого отрезка сезона. Выход в финал позволил ему набрать важные очки и подняться на четвертое место, однако расслабляться пока рано — борьба за плей-офф остается крайне напряженной.

«Cool Hand Luke» остается одним из трех игроков, которые до сих пор не выиграли ни одного игрового вечера в нынешнем сезоне Премьер-лиги, и этим заметно усложняет себе задачу.

По набору очков англичанин выглядит практически безупречно, но слишком большое количество промахов по даблам раз за разом обходится ему слишком дорого.

Шансы Бантинга на поздний рывок к зоне плей-офф практически рухнули после того, как он упустил матч‑дарты против Хамфриса в Лидсе на прошлой неделе.

Сейчас он отстает от четвертого места на пять очков, и, по сути, только победа на одном из оставшихся игровых вечеров при благоприятных результатах конкурентов способна сохранить ему реальные шансы на топ-4.

Хамфрис выиграл пять из последних восьми очных встреч. В рамках нынешней Премьер-лиги они обменялись победами. На четвертом вечере в Белфасте сильнее оказался Бантинг, причем оба игрока тогда показали средний набор выше 106 очков.

Неделю назад в Лидсе Хамфрису удалось вырвать победу в невероятно напряженном матче, воспользовавшись нереализованными матч-дартами соперника.

Джонни Клэйтон — Люк Литтлер

Заключительный четвертьфинал подарит еще одну топ-афишу — Джонни Клэйтон против Люка Литтлера.

Клейтон и Литтлер — два доминирующих игрока этого сезона Премьер‑лиги. Оба уже гарантировали себе участие в Finals Night, поэтому теперь могут играть без лишнего давления и сосредоточиться исключительно на новых победах.

Клэйтон, вернувшись в элиту, проводит великолепный сезон. Валлиец уже выиграл четыре игровых вечера, заставив замолчать скептиков и вновь доказав, насколько он силен на мировой сцене. Чемпион Премьер-лиги времен знаменитого «года Ferret» постарается сохранить столь высокий уровень игры и в оставшиеся две недели регулярного сезона.

Но остановить Литтлера сейчас кажется практически невозможным. Свист с трибун в его адрес в последнее время стал привычным явлением — как и постоянные победы.

Последнее поражение «The Nuke» потерпел еще на 11-м игровом вечере в Роттердаме, когда уступил Клэйтону в финале. После этого молодой англичанин выиграл три вечера подряд и еще сильнее укрепился на вершине таблицы.

Победа над Клэйтоном гарантирует Литтлеру первое место перед финальным вечером в Лондоне через пару недель. Кроме того, он нацелен и на новый исторический рекорд — седьмую победу на игровом вечере. Совсем недавно в Лидсе Литтлер уже превзошел собственное достижение, установив новую планку в шесть выигранных вечеров за один сезон.

В текущем розыгрыше Премьер-лиги соперники встречались уже шесть раз и одержали по три победы. Последний четвертьфинал остался за Клэйтоном, однако в финальных матчах статистика лучше у Литтлера — он выиграл два из трех.