Средний вес в боксе в 21-м веке нечасто баловал зрителей громкими вывесками, но именно здесь появилась плеяда бойцов, чьи имена навсегда останутся в истории. Кто-то правил на троне годами, кто-то промелькнул яркой кометой, но каждый из шести героев по-своему изменил представление о дивизионе

Бернард Хопкинс

В 2001 году Бернард Хопкинс в 36 лет нокаутировал непобежденного Феликса Тринидада и объединил пояса. Три года спустя, он повторил подобное в бою с Оскаром Де Ла Хойей, отправив «Золотого мальчика» в глухой нокаут.

Эти две победы стали фундаментом его репутации, как лучшего средневеса начала столетия. Даже на закате правления, перешагнув 40-летний рубеж, Хопкинс дал два конкурентных боя Джермейну Тейлору.

Судьи дважды отдали победу молодому оппоненту, но возрастной чемпион ни в чем не уступал физически. Он просто столкнулся с системой, которая всегда предпочитает новое лицо.

Хопкинс никогда не был любимцем фанатов из-за вязкой манеры ведения боя. Но именно прагматичность позволила ему оставаться на вершине дольше, чем кому-либо. В споре о короле дивизиона первой четверти века его рука окажется поднятой без колебаний.

Геннадий Головкин

Карьера Геннадия Головкина в среднем весе просто невероятна: 22 победы в титульных боях, 20 из них нокаутом. Семь лет он собирал коллекцию поясов, отправляя противников на настил, но за статистикой всегда маячил вопрос: кто станет тем самым достойным соперником?

Тот же Сауль Альварес не смог остановить пикового Головкина. Правда, судьи так не считали. Первый бой с «Канело» многие до сих пор считают ограблением, где ничья не отражала преимущества мексиканца.

После второго противостояния стало ясно одно: даже статус непобежденного не гарантирует признания без медийной поддержки. И все же его наследие измеряется именно ярким стилем, а не спорными судейскими решениями.

Головкин задал стандарт агрессивного бокса, который редко встречается в среднем весе. Он был настоящим чемпионом в глазах болельщиков, даже несмотря на то, что официальная история расставила все иначе.

Серхио Мартинес

Когда Серхио Мартинес в 2010 году вышел на бой с Келли Павликом, его считали удобным соперником для фаворита. Но аргентинец не просто перебоксировал стоящего напротив — он разобрал его по частям, начав свое четырехлетнее правление.

Следующим летом Мартинес отправил в глухой нокаут Пола Уильямса, став едва ли не главным лицом дивизиона. У Серхио были все шансы надолго закрепиться на вершине, если бы не постоянные травмы колена.

Но даже так он находил способ побеждать, пока в 2014 году организм не сказал окончательное «нет». Бой с Котто он проиграл не столько сопернику, сколько собственному телу.

В отличие от многих, Мартинес никогда не избегал вызовов. Единственный упрек — нежелание встречаться с набиравшим силу Головкиным. Но те три года, когда аргентинец был линейным чемпионом, остались золотым временем для дивизиона.

Сауль «Канело» Альварес

Для «Канело» средний вес стал перевалочным пунктом, но именно здесь он провел свои самые громкие бои в расцвете сил. В 2015 году Альварес нокаутировал Мигеля Котто, забрав чемпионский пояс.

Два боя с Головкиным разделили боксерский мир: ничья в первом поединке выглядела, как подарок судьбы. Во втором Сауль уже показал себя куда увереннее, но все равно присутствовало чувство недосказанности.

После серии боев в других категориях «Канело» вернулся в средний вес ради поединка с Дэниелом Джейкобсом. Победа по очкам стала последней в дивизионе, но окончательно закрепила его статус. Он не провел 10 защит, зато его оппоненты всегда были топ-уровня.

Успех мексиканца — это не про количество, а про качество и правильный выбор момента. Он пришел, победил главных звезд и ушел покорять новые горизонты. И это ставит его выше тех, кто десятилетиями собирал второстепенные пояса.

Келли Павлик

Келли Павлик запомнился, как парень, который никогда не отступал. Его взлет начался с яркого нокаута в поединке против Эдисона Миранды, после которого он получил титульный бой с Джермейном Тейлором. Тот поединок в 2007 году стал уже классикой.

Павлик падал в нокдауны, но раз за разом вставал и шел вперед, пока не нокаутировал абсолютного чемпиона. В реванше «Призрак» подтвердил превосходство, а впереди его ждали защиты против соперников второго эшелона.

В 2010 году на пути Павлика встал Серхио Мартинес, который деклассировал его и отправил в нокаут. После того поражения карьера пошла под откос.

Павлик не был техническим виртуозом и никогда не претендовал на звание гения бокса. Но 4 победы в пяти титульных боях с четырьмя нокаутами говорят о главном: когда Келли выходил в ринг, зрители знали, что шоу не избежать.

Джермейн Тейлор

Олимпийский призер Джермейн Тейлор вошел в историю, как человек, который сумел сделать то, что не удавалось никому на протяжении десяти лет. В 2005 году он дважды встретился с Бернардом Хопкинсом и положил конец эпохе «Палача» в среднем весе.

Пусть победы были спорными, но у дивизиона появился новый абсолютный чемпион. Следующие два года Тейлор защищал пояса в боях с крепкими середняками, и поэтому его правление нельзя было назвать доминирующим.

В 2007 году Келли Павлик развеял миф о неуязвимости Джермейна, отправив его в нокаут. Спустя семь лет, он вернул один из поясов, но того огня уже не было. Тейлор занял место в списке величайших средневесов не благодаря долголетию или зрелищности.

Он здесь потому, что сумел остановить Хопкинса на пике его формы. Такого достижения хватило, чтобы навсегда вписать имя в историю среднего веса в боксе в 21-м веке.