С приходом Даны Уайта на новую территорию бокс стал только интереснее. Противоречивых историй и конфликтов гораздо больше. Теперь без пересечений и сравнений бойцов ММА с боксерами не обойтись

Сосулин в шаге от титула чемпиона мира

Павел Сосулин продолжает уверенное восхождение к вершинам мирового бокса. 12 марта в Санкт-Петербурге россиянин защитил межконтинентальный титул IBA в первом среднем весе, остановив Виктора Нагбе.

Австралиец не вышел на девятый раунд, не выдержав постоянного давления и работы по корпусу от соперника. Теперь у россиянина 13 побед без единого поражения, 7 из которых нокаутом, и первая строчка в рейтинге WBA.

В Международной боксерской ассоциации уже официально заявили, что Павел является обязательным претендентом на бой с действующим чемпионом Ксандером Зайасом. Представители IBA хотят организовать этот поединок, как можно скорее.

Зайас пока не комментирует обязательную защиту, но от боя с первым номером рейтинга ему не уйти. Сосулин в 31 год находится в самом расцвете карьеры, и победа над Нагбе лишь подтвердила его готовность к чемпионскому бою.

Порье закрыли дорогу в Zuffa Boxing

Дастин Порье официально завершил карьеру в ММА, но уходить из спорта не собирается. Бывший временный чемпион легкого дивизиона UFC грезит о боксерском дебюте и даже нашел идеального соперника.

Нейт Диас, с которым они так и не встретились в октагоне, как раз, пробует себя на ринге. Порье предложил устроить их бой в рамках новой боксерской лиги Даны Уайта Zuffa Boxing. Казалось бы, логичная история для организации, которая ищет громкие имена.

Но ответ был категоричным — в Zuffa Boxing не хотят никаких пересечений с бойцами UFC, даже если те официально завершили карьеру. По сути, эта история стала первым звоночком о том, что доступ на ринг для представителей ММА закрыт.

Даже такие заслуженные ветераны, как Дастин Порье и Нейт Диас, не нужны новой организации Даны Уайта. Видимо, ставка делается исключительно на профессиональных боксеров.

Уайт вызвал Хирна на бой, эксперты в недоумении

Конфликт двух промоутеров поднялся на совершенно новый уровень абсурда. Дана Уайт заявил, что готов выйти на ринг против Эдди Хирна, и британец согласился обсудить этот вариант. Вражда между функционерами тянется более десятилетия. А усилилась она именно с момента подписания Конора Бенна в Zuffa Boxing в феврале 2026-го.

Но никто не ожидал, что дело дойдет до прямого вызова на поединок. Оскар Де Ла Хойя, который сам немало подшучивал над этой ситуацией, всерьез считает, что победит Хирн. Фрэнк Уоррен, в отличие от всех, вообще не видит смысла в таком противостоянии.

Легендарный промоутер заявил, что его интересуют только настоящие бои профессиональных спортсменов, а не цирковые номера с участием возрастных функционеров. Болельщики тоже разделились на два лагеря.

Одни считают, что у Уайта есть шанс благодаря опыту в боксе и джиу-джитсу, другие напоминают, как Хирн в юности неплохо выступал на ринге. Но большинство сходится в одном — вместо того чтобы заниматься организацией топовых боев, промоутеры отвлекаются на дешевый пиар.

Усик готовится к Верхувену, Фьюри молчит

Обычно Александр Усик довольно активен в соцсетях, но сейчас украинец словно исчез с радаров. До боя с Рико Верхувеном в Египте осталось два месяца, и чемпион мира в тяжелом весе сосредоточен исключительно на подготовке. Никаких громких интервью или перепалок с Тайсоном Фьюри, к которым все так привыкли в последние годы, просто нет.

Зато неожиданно активизировался менеджер Усика Сергей Лапин. Вместо разговоров о предстоящем бое с кикбоксером он подкинул идею кросс-платформенного поединка с Джоном Джонсом. Лапин считает, что бой лучшего тяжеловеса ММА против одного из сильнейших боксеров поколения мог бы стать громким событием в США.

Тайсон Фьюри и вовсе не подает никаких признаков активности. «Цыганский король» готовится к поединку с Арсланбеком Махмудовым, но не делает громких заявлений в адрес Усика или кого-либо еще. Обычно болтливый британец взял паузу, что для него совсем нехарактерно.

Тайсон усомнился в мотивации Дэвиса

Майк Тайсон накануне порассуждал о перспективах Джервонты Дэвиса, который уже год простаивает без боев после спорной ничьей с Ламонтом Роучем. Легендарный тяжеловес не сомневается в таланте «Танка», но задается резонным вопросом о его мотивации.

Когда Дэвис серьезно настроен, он невероятно хорош и мало кто может с ним сравниться. Но Майк откровенно признался, что не знает, настроен ли «Танк» так же серьезно, как раньше.

Отдельно Тайсон высказался о потенциальном противостоянии Дэвиса с Шакуром Стивенсоном. Он считает, что «Танк» единственный, кто может дать трудный бой техничному американцу:

«Джервонта — это стихийная сила, зверь, способный сломать любого техничного боксера, если будет постоянно атаковать и не давать передышки».

Пока же бой Дэвис-Стивенсон остается лишь мечтой фанатов.

Гассиев готов выйти на бой с Итаумой

Мурат Гассиев уверенно движется к защите регулярного титула WBA в тяжелом весе. В декабре россиянин эффектно нокаутировал Кубрата Пулева, и теперь ждет подходящего соперника. В команде Гассиева дали понять, что не собираются отсиживаться в тени и готовы драться с любым топовым оппонентом.

По словам промоутера Ал Сиесты, защита титула планируется под конец июня или начало июля. И главным кандидатом на бой может стать молодой проспект Мозес Итаума, если победит Джермейна Франклина. У восходящей звезды 13 побед и ни единого поражения в карьере, 11 выигрышей нокаутом.

В команде Гассиева внимательно следят за карьерой 21-летнего британца. Ал Сиеста отметил, что бой с Франклином станет для Итаумы серьезнейшей проверкой. И если Мозес пройдет этот тест, то поединок с Гассиевым выглядит логичным следующим шагом.