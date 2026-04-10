Некогда один из лучших полусредневесов поколения Эррол Спенс планирует летом вернуться на ринг после трехлетнего простоя и поражения от Теренса Кроуфорда. Однако бой с Тимом Цзю может обернуться для экс-чемпиона мира по боксу очередным провалом

Угасшая звезда полусреднего веса

Некогда Эррол Спенс считался одним из лучших полусредневесов своего поколения. Американец владел тремя чемпионскими поясами WBA, WBC и IBF и безжалостно расправлялся с любыми оппонентами.

В его послужном списке убедительные победы над Келлом Бруком, Шоном Портером и Дэнни Гарсией. А после разгрома Йордениса Угаса в 2022 году Спенс окончательно застолбил за собой статус претендента на звание абсолютного чемпиона мира по боксу в полусреднем весе.

Однако в июле 2023 года магия в ринге закончилась, когда на пути Эррола встал Теренс Кроуфорд. Тот бой превратился в показательное избиение: Спенс трижды побывал в нокдауне и проиграл техническим нокаутом в девятом раунде. Это было не просто поражение, а полное крушение образа непобедимого чемпиона.

С тех пор американец ни разу не выходил в ринг, а прошло уже почти три года. Спенс также не делал громких заявлений и просто исчез из медийного пространства, лишь изредка напоминая о себе слухами о возвращении.

И вот теперь, на фоне победы Тима Цзю над Денисом Нурджем, Спенс внезапно согласился на бой. Поединок может состояться уже летом, но шансов у возрастного ветерана практически нет.

Две траектории после провалов

Карьеры Цзю и Спенса в какой-то степени схожи — акции обоих резко сошли на нет после первой неудачи в карьере. Эррол проиграл Кроуфорду, тогда как у Тима за последние два года было аж три поражения: два от Себастьяна Фундоры и одно от Бахрама Муртазалиева.

Австралиец потерял чемпионский титул WBO и был близок к тому, чтобы стать трамплином для нового поколения. Но ключевое различие между двумя бойцами заключается в их реакции на неудачи.

Спенс предпочел долгий простой, смену тренера лишь на словах и отсутствие каких-либо промежуточных боев. Три года без выступлений — это приговор для любого спортсмена, особенно для того, чей стиль строился на прессинге.

За это время организм стал старше, а былые рефлексы угасли. А вот Тим Цзю поступил иначе. Он сменил команду, нанял нового тренера, перешел в другой дивизион и решил полностью поменять свой бойцовский стиль.

В последних шести боях у него три победы и три поражения — статистика невпечатляющая, но говорящая о несгибаемом характере. Австралиец не прячется, не ищет легких путей, а каждый раз возвращается и пытается стать лучше. Именно это отличает настоящего бойца от того, кто когда-то был великим.

Форма Цзю — железобетонный аргумент в его пользу

В минувшие выходные Тим Цзю вышел на ринг против непобежденного албанца Дениса Нурджа. Это был его дебют в среднем весе, и многие ждали нервного и неуверенного выступления.

Но австралиец с первых секунд захватил инициативу: джеб, давление, работа по корпусу — все это приносило очки. В четвертом раунде случилось неприятное столкновение головами, после которого у Цзю открылась сечка под глазом.

Тем не менее, Тим не просто продолжил бой, а усилил давление. В том же четвертом раунде он отправил соперника в нокдаун левым хуком. А в шестом и девятом отрезках вновь уложил визави на настил, окончательно закрепив свой успех.

Судьи единогласно отдали победу Цзю со счетом 100–88. Статистика ударов тоже впечатляет: 236 точных попаданий против 94-х у соперника. Так Тим одержал вторую победу подряд, подтвердив, что его «возрождение» — не пустые слова.

Он выглядел уверенно, контролировал дистанцию и почти ничего не позволял сопернику. Даже рассечение, которое раньше становилось для Цзю фатальной проблемой, на этот раз не выбило его из колеи. Австралиец показал, что в среднем весе он может быть опасен для любого соперника, включая Эррола Спенса.

От прежнего Спенса ничего не осталось

Известный тренер Роберт Гарсия в интервью после боя Цзю высказался предельно откровенно: «Вопрос в том, какого Эррола Спенса мы увидим в бою с Тимом? Потому что мы уже давно его не видели. Думаю, что от прежнего Эррола ничего не осталось. Я ставлю на Тима Цзю».

36 лет — это еще не приговор, но в сочетании с трехлетним простоем и разгромным поражением от Кроуфорда картина складывается удручающая. Спенс буквально в одночасье из одного из лучших полусредневесов поколения перешел в статус ветерана.

Даже если он сохранил былые навыки, мышечная память и реакция за годы без реальных боев неизбежно деградировали. Цзю, напротив, находится в боевом тонусе, имея за плечами плотный график встреч.

На фоне всех проблем самого австралийца, а их немало, от частых рассечений до сомнительных решений угла, Спенс выглядит еще более уязвимым. Тим со всеми своими недостатками, как минимум, активен и голоден.

Эррол, в свою очередь, рискует выйти на бой лишь за чеком, а не за победой. Именно поэтому контракт, который подпишет Спенс, может оказаться ничем иным, как контрактом на проигрыш.