Слухи, сплетни и большие деньги — в очередном трансферном обзоре от LiveSport.Ru
Йошко Гвардиол
«Манчестер Сити», защитник, 24 года
В 2023 году хорватский защитник Йошко Гвардиол переходил из «РБ Лейпциг» в «Манчестер Сити» в качестве потенциальной суперзвезды мирового футбола.
Тогда «горожане» выложили за игрока центра обороны невероятные 90 млн евро, и казалось, что купили себе столп защиты на долгие годы, но реальность оказалась иной.
Тренерский штаб «Манчестер Сити» пытался использовать Гвардиола на левом фланге или в центре обороны, но нигде он не блистал. Да, он был твёрдым игроком основы, но на уровень элитного футболиста так и не вышел.
Сейчас интерес к 24‑летнему хорвату проявляет мадридский «Реал», который и в 2023 году интересовался Гвардиолом, но тогда не стал ввязываться в финансовую гонку с «Ман Сити», который просто перебил предложение «сливочных», предложив на десяток миллионов евро больше.
По данным издания Marca, пока «Реал» лишь прощупывает почву и контактирует с окружением защитника, но не делал официальных предложений. Также интерес к Гвардиолу, контракт которого истекает в 2028 году, проявляет и «Бавария». Её представители также вели переговоры с агентом игрока на предмет трансфера. На портале Transfermarkt хорвата сейчас оценивают в 70 млн евро.
Наш прогноз: Гвардиол покинет «Ман Сити» и перезагрузит карьеру.
Марк Кукурелья
«Челси», защитник, 27 лет
Похоже, история левого латераля Марка Кукурельи в лондонском «Челси» подходит к концу. Амбициозный защитник хочет завоёвывать престижные трофеи, а не быть частью команды, которая мечтает о них.
По словам каталонского журналиста Жоты Жорди, защитник Кукурелья с высокой вероятностью вернётся в родную Испанию этим летом. По данным источника, несмотря на то что латераль — важная фигура в команде и капитан, который пользуется уважением в клубе, он принял окончательное решение покинуть стан «аристократов».
Сейчас активный интерес к 27‑летнему футболисту проявляют «Барселона» и «Атлетико». Причём «матрасники» проявляют больший интерес, чем каталонский клуб. Но сам игрок ждёт приглашения от родного клуба.
Напомним, что Кукурелья является воспитанником «Барселоны», но в основном составе практически не играл, покинув клуб в 2019 году и перейдя в «Эйбар». Дальше в карьере латераля были «Хетафе» и «Брайтон». В 2022 году его подписал «Челси» за 65 млн евро.
Сейчас Кукурелья на трансферном рынке оценивается в 50 млн евро. В этом сезоне он провёл за «синих» 48 матчей, забил один гол и отметился четырьмя ассистами. В составе сборной Испании стал чемпионом Европы‑2022, всего сыграл за неё 23 матча и забил один мяч.
Наш прогноз: Кукурелья окажется в «Атлетико», у «Барселоны», как обычно, не будет денег.
Гонсало Гарсия Торрес
«Реал Мадрид», нападающий, 22 года
В начале сезона нападающий Гонсало Гарсия Торрес был одной из самых заметных фигур в составе мадридского «Реала».
Получив шанс от нового главного тренера Хаби Алонсо на клубном чемпионате мира, 22‑летний форвард стабильно забивал и смог закрепиться в основном составе «королевского клуба».
Но с началом клубного сезона Гонсало стал играть всё меньше и меньше, а после того, как был уволен Хаби Алонсо и назначен Альваро Арбелоа, хорошо его знавший по второй команде «Реала», почти не играл.
Неудивительно, что амбициозного нападающего такое положение дел не может устраивать, и он рассматривает варианты ухода из стана мадридцев. По информации Sport1 и Bild, «Боруссия» из Дортмунда рассматривает его как главную трансферную цель на лето и уже провела переговоры с игроком. Сам Гарсия не против попробовать свои силы в Бундеслиге.
«Реал» оценивает 22‑летнего нападающего в 60 миллионов евро, но столько немецкий клуб платить за него не намерен, поэтому рассматривается вариант с арендой или переходом за 20 млн евро с опцией обратного выкупа за 35 млн евро. Всего в этом сезоне форвард сыграл 38 матчей, забил 7 голов и сделал 3 результативные передачи. Его контракт истекает в 2030 году.
Наш прогноз: «Боруссия» сможет договориться с талантливым нападающим.
Жоау Педро
«Челси», нападающий, 24 года
Непростой сезон лондонского «Челси» и непопадание в еврокубки на следующий сезон заставляют ведущих и ликвидных игроков смотреть в сторону более успешных клубов.
Как сообщает известное издание Diario Sport, нападающий Жоау Педро может летом перейти в «Барселону», которая переключилась на 24‑летнего бразильца на фоне сложностей с переговорами по Хулиану Альваресу с «Атлетико».
По данным источника, в настоящее время спортивный директор «Барселоны» Деку отправился в Лондон для переговоров с «Челси» и агентами Жоау Педро.
Руководство каталонцев уверено, что нападающий придётся ко двору в клубе и идеально вписывается в игровую концепцию команды: он мобильный, техничный, умеет взаимодействовать с партнёрами и обладает голевым чутьём. Селекционный отдел также отмечает его возраст и возможный потенциал для дальнейшего роста.
За «Челси» Жоау Педро играет первый сезон, перебравшись летом 2025 года из «Брайтона» за почти 64 млн евро. Сейчас его на портале Transfermarkt оценивают в 75 млн евро. Всего в этом сезоне нападающий провёл 49 матчей, забил 20 голов и сделал 9 ассистов.
Наш прогноз: Жоау Педро останется в «Челси» в надежде на успех под руководством Хаби Алонсо.
Маркос Сенеси
«Борнмут», защитник, 29 лет
После четырёх лет выступления в «Борнмуте» ведущий центральный защитник «вишенок» Маркос Сенеси стал свободным агентом.
29‑летний аргентинец сейчас имеет немало выгодных предложений со стороны статусных клубов и внимательно рассматривает их. По данным журналиста Бена Джейкобса, сейчас главным претендентом на Сенеси является лондонский «Тоттенхэм».
Сам игрок не против попробовать себя в стане «шпор», но сообщил представителям лондонцев, что перейдёт туда, если команда сохранит своё место в АПЛ. Похоже, это всё‑таки случится. Сейчас «Тоттенхэм» имеет отличные шансы уцелеть.
Также интерес к Сенеси проявляли «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль», но там пока не приняли окончательного решения по аргентинцу — во многом оно зависит от будущего Ибраима Конате в мерсисайдском клубе. Закидывал удочку по защитнику и туринский «Ювентус», но там пока заморозили переговоры.
Всего в этом сезоне Сенеси сыграл за «Борнмут» 37 матчей и отдал 5 голевых передач. Ранее игрок выступал за «Фейеноорд» и аргентинский «Сан‑Лоренсо». На его счету есть три матча в составе сборной Аргентины.
Наш прогноз: Сенеси подпишет контракт с «Тоттенхэмом»; де Дзерби лично имел разговор с футболистом.
Матеуш Фернандеш
«Вест Хэм», полузащитник, 21 год
Одним из самых ценных лотов в составе «Вест Хэма», который, скорее всего, вылетит из АПЛ в этом сезоне, является центральный полузащитник Матеуш Фернандеш.
По информации The Times, лондонский «Арсенал» является на данный момент главным претендентом на 21‑летнего португальца.
Тренерский штаб «канониров» намерен обновить и немного омолодить среднюю линию в летнее трансферное окно, и Фернандеш находится в шорт‑листе клуба.
Также интерес к опорнику проявляют «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед», но они пока мониторят ситуацию, а не действуют, в отличие от «Арсенала», который уже согласовал условия личного контракта.
Летом 2025 года «Вест Хэм» подписал Матеуша Фернандеша у «Саутгемптона» за 44 млн евро. Сейчас его оценивают в 35 млн евро, но «молотобойцы» уже объявили, что в случае вылета не намерены его отпускать ниже 45 млн евро, пытаясь отбить вложенные средства. Всего в этом сезоне португалец провёл 45 матчей, забил 5 мячей и сделал 4 голевые передачи.
Наш прогноз: «Арсенал» для Фернандеша станет отличным вариантом для роста.
Брайан Хиль
«Балтика», нападающий, 24 года
Калининградская «Балтика» готова рассмотреть предложения по своей главной звезде — нападающему Брайану Хилю, сообщает «СЭ».
По данным источника, клуб, возмутивший этим сезоном РПЛ, не намерен бросаться на любое предложение по 24‑летнему колумбийцу, а будет рассматривать суммы не менее 8 млн евро.
Сейчас активный интерес к Хилю проявляют топ‑клубы РПЛ и Бразилии, однако конкретных предложений пока в адрес калининградцев не поступало. Так, в СМИ сообщалось об интересе к нему со стороны «Фламенго», «Палмейраса», «Зенита» и ЦСКА.
Всего в этом сезоне нападающий провёл за «Балтику» 26 матчей, забил 13 мячей и сделал одну голевую передачу, пропустив остаток сезона из‑за травмы.
Хиль выступает за российский клуб с января 2025 года, перебравшись из «Депортиво Толима». Тогда «Балтика» заплатила за него 1,5 млн евро. Сейчас портал Transfermarkt оценивает колумбийца в 3,5 млн евро, а его контракт истекает в 2029 году.
Наш прогноз: «Балтика» отпустит Хиля в случае выгодного для себя предложения.